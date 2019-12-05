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(Özel) Fatih'te yola dökülen mazot nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı

Fatih'te yokuş yukarıya doğru çıkmaya çalışan tırdan sızan yakıt nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı.

05.12.2019 09:04 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:10(Özel) Fatih'te yola dökülen mazot nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı
Fatih'te yokuş yukarıya doğru çıkmaya çalışan tırdan sızan yakıt nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücülerin güçlükle çıkmaya çalıştığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Fatih 'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bulunduğu sokakta ilerlemeye çalışan tır yağmur nedeniyle yokuşu çıkamayınca yolun ortasında kaldı. Bir süre çıkmaya çalışan tırdan sızan yakıt yola döküldü. Kayganlaşan yolda ilerlemeye çalışan bazı araçlar patinaj yaparak yoluna devam ederken, bazı sürücüler ise yolda kaldı.

Belediye ekipleri sokakta kumlama çalışması yaptı

Yakıt dökülmesinin ardından kayganlaşan yoldan çıkamayan araç sürücüleri durumu belediye ekiplerine verdi. Bazı araçların çıkamadığı görülürken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Bakım ekipleri sokakta kumlama çalışması yaptı. İki yönde yapılan kumlama çalışmasının ardından yolda oluşan trafik daha sonra normale döndü. - İSTANBUL

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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