Haberler » 3. Sayfa » (Özel) Fırında bayat ekmek kavgası kanlı bitti - Haberler

(Özel) Fırında bayat ekmek kavgası kanlı bitti

Esenyurt'ta fırından aldığı ekmeği bayat olduğu gerekçesiyle değiştirmek isteyen vatandaş ile fırıncının kavgası kanlı bitti.

05.02.2020 09:14 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:19(Özel) Fırında bayat ekmek kavgası kanlı bitti
'ta fırından aldığı ekmeği bayat olduğu gerekçesiyle değiştirmek isteyen vatandaş ile fırıncının kavgası kanlı bitti. Karnından bıçaklanan fırın sahibi hastaneye kaldırılırken, dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Esenyurt'taki bir ekmek fırınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hocalığı yapan Uğur Y. aracıyla her zaman ekmek aldığı fırına geldi. Fırın sahibi Metin D.'nin verdiği ekmeği bayat olduğu gerekçesiyle değiştirmek isteyen Uğur Y., fırın sahibiyle sözlü tartışma yaşadı. Para iadesini isteyip ekmeği geri veren Uğur Y. ile Metin D.'nin arasındaki tartışma giderek büyüdü. Uğur Y. aracındaki bıçağı alarak tekrar fırına girerken, diğer müşteriler iki tarafı sakinleştirmeye çalıştı. Vatandaşlar ayırmaya çalışsa da Uğur Y., Metin D.'yi karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaşanan olay sonrasında vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Metin D.'yi Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesine kaldırdı. ekipleri de şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. 1 saat geçmeden Esenyurt Asayiş Büro ekipleri zanlıyı gözaltına alarak, suç aleti bıçağa el koydu. Metin D.'nin hayati tehlikesi bulunmazken, olay ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Esenyurt, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:01  Yasemin Erbil kimdir? Yasemin Erbil kaç yaşında, nereli?
10:47  YKS 2020 başvuruları başlıyor! YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvurusu nasıl yapılır?
10:38  Dut pekmezi nedir? Dut pekmezi faydaları nelerdir? Dut pekmezi nasıl yapılır?
10:17  Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında, nereli?
10:12  Bekçi maaşları ne kadar? 2020 Bekçi alımı, Bekçi başvurusu yap
5.02.2020 11:29:49