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(Özel) Flamingolar İzmit Körfezi'ne akın etti

Su kuşlarının uğrak yeri haline gelen İzmit Körfezi'ne akın eden yüzlerce flamingo renkli görüntüler oluşturdu.

01.10.2019 11:20(Özel) Flamingolar İzmit Körfezi'ne akın etti
Su kuşlarının uğrak yeri haline gelen İzmit Körfezi'ne akın eden yüzlerce flamingo renkli görüntüler oluşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit ile Başiskele ilçeleri arasında bulunan İzmit Körfezi'nin doğu sahilinde kuşlara ayrılan sulak alan, flamingolara ev sahipliği yapıyor. Her yıl onlarca kuş türünün göçleri sırasında beslenmek amacı ile durduğu sulak alana yüzlerce flamingo akın etti. Sahil bölgesinde duran flamingo sürüsü, İzmit Körfezi'nde renkli görüntüler oluşturdu. Besin açısından zengin olan bölgede görünüşleri ile büyük ilgi çeken flamingolar, başlarını suyun altında gezdirerek yiyecek arıyor.

Kartpostallık görüntüler oluşturan flamingolar havadan görüntülendi. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele, İzmit, Güncel

Kaynak: İHA

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