15.07.2019 09:27
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Adli Tıp gerçeği ortaya çıkarınca müebbete çarptırıldı

Bursa'da bir restoranda çalışan garsonu bıçaklayarak öldüren katil, akli dengesinin yerinde olmadığını söyleyince Adli Tıp Kurumundan rapor istendi. Hazırlanıp mahkemeye gönderilen raporda akli dengesinin yerinde olduğu ortaya çıkan katil, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir restoranda çalışan garsonu bıçaklayarak öldüren sanık müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Olay Hasanbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan Orhan Çinko (19), mahallede dolaşırken bir fastfood yemek şirketinde garson olarak çalışan Muhammet Bal ile tartışmaya başladı.

GÖĞSÜNDEN VE SIRTINDAN BIÇAKLADI

Orhan Çinko, tartıştığı Bal'ı göğsünden ve sırtından bıçakladı. Olay yerine gelen ambulansla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırılan Bal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çinko ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Orhan Çinko hakkında 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten adam öldürmek suçundan açılan davada sona gelindi. Önceki duruşmalarda kimseyi öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını, yaşananları hatırlamadığını ve akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti. Adli tıp raporlarında sanık Çinko'nun akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi. Mahkeme heyeti raporların ardından sanık hakkında kararını verdi. Çinko kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Adli Tıp gerçeği ortaya çıkarınca müebbete çarptırıldı
Kaynak: İHA
Mudanya, Bursa, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (3)
LAZOGLU: az bile vermisle , ne ayaksa cinayet isleyenler hep ayni diyatroyu oynuyor deli ayaklarina yatiyor göya ceza almayacak , yok öyle yagma deli bile olsan cezani cekeceksin.
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MÜFİT: cinayetin cezası idamdır
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DDD: ÇOK DOĞRU AMA MAALESEF DÖT BÜYÜTEN VEKİLLERİMİZ ŞİMDİDE AF İÇİN UĞRAŞIYOR
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