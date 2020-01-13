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(Özel) Gaziosmanpaşa'da kadını sopayla döven şahsın serbest kaldığı ortaya çıktı

Gaziosmanpaşa'da bir kadını elindeki sopayla sokak ortasında öldüresiye döven F.M. isimli şahsın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

13.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:08(Özel) Gaziosmanpaşa'da kadını sopayla döven şahsın serbest kaldığı ortaya çıktı
'da bir kadını elindeki sopayla sokak ortasında öldüresiye döven F.M. isimli şahsın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda bağımlı olduğu iddia edilen bir şahıs, bir kadını elindeki sopayla öldüresiye dövdü. Feci şekilde darp edilen kadın aldığı sopa darbeleriyle yere düştü. Sokakta çocukların gözleri önünde şiddet uygulayan şahıs, kadını yerlerde sürükledi. Sokak ortasında darp edilen kadının "Şimdi karakola gidiyorum" demesi üzerine şahıs "Polisle gel, beni suçüstü yakalayın. Ben bir şey yapmıyorum. Öldürürüm seni. Cehennemin dibine git. Bir daha bu kapıya gelme" diye bağırdı.

Adli kontrol şartıyla serbest

Yaşanan olayın ardından darp edilen kadın Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Uyuşturucu bağımlısı oğlunun daha önce F.M. ile arkadaşlık ettiğini söyleyen kadın, olay günü de oğlunu aramak için F.M.'nin yanına gittiğini söyledi. "Oğlun burada yok" diye sinirlenen F.M.'nin kadını bu nedenle darp ettiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen F.M., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dehşet anları kameralara yansıdı

Çevredeki kadın ve çocukların gözleri önünde yaşanan dehşet anları bir vatandaş tarafından telefonla kaydedildi. İzleyenlerin içini acıtan görüntülerde bir kadının eli sopalı bir şahıs tarafından darp edildiği görülüyor. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa, Yeni Mahalle, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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