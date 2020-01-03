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(Özel) Genç kadının arabasını kundaklayan şahıs kamerada

Ümraniye'de yaşayan Emel Ün, yeni aldığı arabasının bir gece kundaklanması ile neye uğradığını şaşırdı.

03.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:15 (Özel) Genç kadının arabasını kundaklayan şahıs kamerada
'de yaşayan Emel Ün, yeni aldığı arabasının bir gece kundaklanması ile neye uğradığını şaşırdı. Kısa süre önce arabasını aldığını söyleyen Ün, otomobilinin borçlarının yüzünden kundaklandığını iddia etti. Şahsın aracı kundakladığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi'nde oturan Mina Emel Ün, kendisine 2006 model araba almıştı. Borcu henüz bitmeyen aracı evinin önünde bir gece kundaklandı. Ün, güvenlik kamerasına yakalanan kundakçının eşinin akrabası olduğunu iddia etti. 2 ay önce 40 bin liraya aldığı aracının taksitlerini dahi ödeyemeyen Ün, yetkililerden yardım bekliyor.

Aracının kundaklayan şahsın serbest kaldığını söyleyen Emel Ün, "Eşimin yeğeni oluyor zaten kendisi. Biz her yere bildirdik. Her yere başvurduk. Zaten güvenlik kameralarına yakalandı. Burada benim 2006 model bir aracım vardı. Yeni almıştım, daha taksitlerini ödemedim. Borcu bitmedi. İki aylık kredi gecikmişliğimiz vardı. Ödeyemedik. Ben telefondan söylemiştim. Ama beni telefondan tehdit etti. İki gün sonra geliyor burada aracım vardı. Elindeki bir bidon benzin vardı. Aracın camını patlatıyor. İçeriye benzini atıyor, yakıyor" dedi.

Şahsın elinde benzin bidonuyla gelerek aracı kundakladığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs elinde bidonla geliyor, aracı kundaklıyor ve olay yerinden kaçıyor. - İSTANBUL

Ümraniye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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