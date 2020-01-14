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Genç kızın metrelerce sürüklenerek hayatını kaybettiği kaza kamerada

İstanbul Pendik'te hukuk fakültesinde okuyan Sümeyye Kılınç, yol kenarında yürüdüğü sırada iddiaya göre hızla seyir halinde olan bir aracın kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti. Dehşete düşüren kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

14.01.2020 09:36 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:01

'te üniversite öğrencisi genç kızın otomobilin çarpmasıyla metrelerce sürüklenerek hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Pendik'te geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Hukuk fakültesinde okuyan Sümeyye Kılınç, yol kenarında yürüdüğü sırada iddiaya göre hızla seyir halinde olan bir aracın kendisine çarpmasıyla savruldu. Metrelerce yerde sürüklenen Kılınç ağır yaralandı. Yaralı genç kıza olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan üniversite öğrencisi genç kız, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

"KIZIMA ELİMLE TIRNAĞIMLA ÇALIŞARAK BAKTIM"

Kızına çarpan sürücünün ceza alması için her türlü hukuk mücadelesini vereceğin belirten acılı baba Nevzat Kılınç, "Ben inşaatçı olarak çalışıyordum, kızıma 20 sene elimle tırnağımla çalışarak baktım. Bu adam çıkmaz sokakta bu hızla nereye gidiyor. Ben adalet istiyorum, adalete güveniyorum. İnşallah çocuğumun kanı yerde kalmaz. İnşallah başkalarının canı yanmasın. Okulu bitmek üzereydi iki senesi kalmıştı. Çocuğum gitti, benim de hayalim gitti" dedi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Genç kızın hayatını kaybettiği feci kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yol kenarında yürüyen genç kıza araç çarpıyor ve genç kız yerde metrelerce sürükleniyor. Çevredekiler ve araçtakiler kızın yanına geliyor.

Genç kızın metrelerce sürüklenerek hayatını kaybettiği kaza kamerada

Pendik, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (3)
BİRİSİ:bu tür insanlar zor yetiştirilip kolay kaybediliyor, sürücü ise kolay yetiştirilip zor kaybediliyor, , Allah rahmet eylesin
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AYHAN YÜKSEL:ALLAH MEKANINI CENNET EYLESİN KALANLARA SABIR VERSİN ÇOK KÖTÜ BİR HADİSE TERS YOLDA NE İŞN VAR KARDEŞİM ADELET ADELET.
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HAKAN GÜLLE:tarafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı, adeta savaşda kaybedilenler kadar :(Nedir bu kadar hız gaza sonuna kadar basıyorlar.
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3. Sayfa

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