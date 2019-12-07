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Özel gençler, galibiyet sevincini başkanlarla yaşadı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Engelliler Montaj Atölyesi öğrencileriyle birlikte Eskişehirspor-Cesar Grup Ümraniyespor maçını takip etti.

07.12.2019 13:17 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:22Özel gençler, galibiyet sevincini başkanlarla yaşadı
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Engelliler Montaj Atölyesi öğrencileriyle birlikte Eskişehirspor-Cesar Grup Ümraniyespor maçını takip etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç Engelliler Montaj Atölyesi'nin öğrencileri ile birlikte Eskişehirspor'un Cesar Grup Ümraniyespor'u 3-1 mağlup ettiği müsabakayı izledi. Müsabakanın devre arasında Eskişehirpor Başkanı Mustafa Akgören de gençlerin yanına gelerek hatıra fotoğrafı çektirirken, Eskişehirspor'u yalnız bırakmamalarından dolayı özel misafirlerine teşekkür etti.

Maçı heyecanla takip eden gençler ise alınan galibiyetin sevincini başkanlarla birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşadı. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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