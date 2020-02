"Özel gençler" yeteneklerinin gücü, devletin desteğiyle sporda yıldız oldu

Çeşitli sebeplerle ailelerinden ayrı düşen ve devlet korumasında büyüyen engelli gençler Gülcan, Gülendam, Elif, Aysel ve Özer, yeteneklerini keşfeden antrenörlerinin desteğiyle farklı dallarda hem madalyalı hem lisanslı sporcu oldu.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan, down sendromu ve hafif düzeyde zihinsel engelliliği bulunan 5 gencin yaşamı sporla tanışmalarıyla değişti.Kurumda görevli antrenörleri tarafından yetenekleri doğrultusunda erken yaşlarda farklı spor dallarına yönlendirilen gençler, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesinde lisanslı sporcular olarak dikkati çeken başarılara imza attı, bu başarılarını şampiyonluk madalyalarıyla taçlandırdı.24 yıldır kuruluş bakımında olan hafif zihinsel engelli Gülcan Dal, voleybol oyuncusu. Gülle atmada lisanslı sporcu olan down sendromlu Gülendam Türkmen, aynı zamanda kurumun mehter takımının üyesi.Kayak sporunda Türkiye birinciliği bulunan hafif zihinsel engelli Elif Çalışkan, bir yandan çok sevdiği sporu devam ettirirken diğer yandan da bir anaokulunda yardımcı personel olarak görev yapıyor.Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde 2 yaşından beri kalan down sendromlu Aysel Erdoğan da jimnastikte Türkiye birincisi oldu.Enerjik yapısıyla basketbolda izleyenleri kendine hayran bırakan hafif zihinsel engelli Özer Kafa ise takımıyla 2019'da Türkiye ikinciliğini kazandı. Futbolla da ilgilenen, haftanın 4 günü antrenmanlara katılan Özer, milli sporcu."Pes etmezsen kazanırsın"Ekonomik yetersizlikler, ailelerinden ayrı düşmek gibi zorluklara karşın azim ve inançla her engelin aşılabileceğini gösteren 5 genç, düzenli antrenmanlarını yaptıkları Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki spor salonunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Milli basketbolcu Özer, "Bu yıl basketbolda Türkiye ikincisi olduk. Sevinçten havalara uçtum. Önemli olan hırs. Hırs yaparsan, pes etmezsen kazanırsın. Kendine güven çok önemli, güvenmezsen kaybedersin. Sadece sporda değil, her şeyde böyle." diye konuştu.Kamuda işe başlamayı çok istediğini de belirten Özer, işe başlaması durumunda da para biriktirip ev almak istediğini söyledi. Ailesinin uzakta olduğunu anlatan Özer, "Benim hiç ziyaretçim olmaz, hiç de olmadı. Doğru düzgün arayanım soranım yok. Çok şükür kendi ayaklarımın üzerinde durdum." dedi."Hepsi öğretmenim sayesinde"Jimnastiğe gönül veren Aysel, üzerinde çok emeği bulunan antrenörüne teşekkürlerini ileterek, "Jimnastikte birinciliği kazanınca çok mutlu olmuştum. Mutluluktan ağladım. Hepsi öğretmenim sayesinde." ifadelerini kullandı.Gülle atmada Türkiye ikinciliği ve bölge birinciliğinin bulunduğunu söyleyen down sendromlu Gülendam da bu spor dalını ve aynı zamanda müziği çok sevdiğini aktardı.Dört kardeşiyle birlikte kurum bakımında kaldığını söyleyen voleybolcu Gülcan da "Burayı çok seviyorum. Atölyelere, gezilere, tatillere, sergilere gidiyoruz. Çok uzun süredir buradayım. Kurumda Zehra Hocamın sayesinde sporcu oldum, takım olarak başarılar kazandık. Voleybolu çok seviyorum. Spor yaparak hayat güzelleşiyor." sözleriyle mutluluğunu dile getirdi."Başarabileceklerine inansınlar"Yaklaşık 6 yıldır lisanslı kayakçı olduğunu belirten Elif ise "Kayak yapmayı, paten kullanmayı bilmiyordum. Hepsini hocam sayesinde öğrendim. 2015'te Türkiye ikincisi, 2016'da Türkiye birincisi oldum. Ondan sonra da hep Türkiye ikinciliklerim oldu. Kayak çok zevkli. Çok mutlu oluyorum. En çok müzik dinleyerek kayak yapmayı seviyorum." diye konuştu.Aynı zamanda anaokulunda yardımcı personel olarak çalışmanın, çocuklarla iç içe olmanın kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Elif, "Arkadaşlarım asla umutlarını kaybetmesin, pes etmesinler. Başarabileceklerine inansınlar." önerisinde bulundu.