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Özel gereksinimli çocuklar piknikte buluştu

Eskişehir Umut Çiçekleri Özel Sporcular Kulübü, özel gereksinimli çocuklar için piknik düzenledi.

06.08.2019 10:45 Özel gereksinimli çocuklar piknikte buluştu
Eskişehir Umut Çiçekleri Özel Sporcular Kulübü, özel gereksinimli çocuklar için piknik düzenledi.
Eskişehir Orman Fidanlığı'nda düzenlenen pikniğe özel gereksinimli çocuklar ile aileleri katıldı. Piknikte, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Damla Projesi" gönüllüsü öğrenciler ve AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir Ekibi gönüllüleri, çocuklarla oyunlar oynadı.
Kulüp Başkanı Aysel Mahmutoğlu, çocukları eğlendirmek ve yüzlerindeki gülümsemeyi görmek için pikniği düzenlediklerini söyledi.
Çocukların yüzündeki gülümsenin verdiği huzur yaşadıklarını anlatan Mahmutoğlu, pikniğe özel gereksinimli çocuklar ve ailelerinden oluşan 120 kişinin katıldığını ifade etti.

Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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