Özel gereksinimli çocuklar piknikte buluştu

Eskişehir
Umut Çiçekleri Özel Sporcular Kulübü, özel gereksinimli çocuklar için piknik düzenledi.
Eskişehir Orman Fidanlığı'nda düzenlenen pikniğe özel gereksinimli çocuklar ile aileleri katıldı. Piknikte, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Damla Projesi" gönüllüsü öğrenciler ve AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir Ekibi gönüllüleri, çocuklarla oyunlar oynadı.
Kulüp Başkanı Aysel Mahmutoğlu, çocukları eğlendirmek ve yüzlerindeki gülümsemeyi görmek için pikniği düzenlediklerini söyledi.
Çocukların yüzündeki gülümsenin verdiği huzur yaşadıklarını anlatan Mahmutoğlu, pikniğe özel gereksinimli çocuklar ve ailelerinden oluşan 120 kişinin katıldığını ifade etti.