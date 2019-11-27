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Özel gereksinimli çocuklar yüzme öğreniyor

Bilecik Valiliği, Bilecik Belediyesi ve Şeyh Edebali Üniversitesi ile il müdürlüklerinin ortaklığında yürütülen "Yüz Yüze" projesiyle özel gereksinimli çocuklar, haftada iki gün yüzme eğitimi alıyor.

27.11.2019 11:23 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:29Özel gereksinimli çocuklar yüzme öğreniyor
Bilecik Valiliği, Bilecik Belediyesi ve Şeyh Edebali Üniversitesi ile il müdürlüklerinin ortaklığında yürütülen "Yüz Yüze" projesiyle özel gereksinimli çocuklar, haftada iki gün yüzme eğitimi alıyor.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Belediye Başkanı Semih Şahin, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ve projede ortaklığı bulunan il müdürleri ile birlikte yüzme havuzunda eğitim alan çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Beden Eğitimi ve Bölüm Başkanı Dr. Raif Zileli'den proje hakkında bilgi alan ve havuzda uzman antrenörlerin yanı sıra gönüllü üniversite öğrencileri tarafından verilen eğitimleri izleyen Vali Şentürk, çocukların aileleriyle de bir süre sohbet etti.

"Çocukların gelişiminde yüzme sporu etkili"

Burada bir açıklama yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, çocukların gelişiminde yüzme sporunun etkili olduğunu ifade ederek, "Çocukların gelişiminde yüzme sporu etkili. Bilecik'teki çok sayıdaki kurumumuzun imkan ve kabiliyetlerini birleştirerek, uzman personellerle özel eğitime gereksinim duyan ve ilçelerimizden de gelen 36 çocuğumuz yüzme eğitimi alıyor. Üniversite öğrencilerimizin de bire bir katkılarıyla, çocuklarımızın hareket kabiliyetini artıracağı güzel bir proje hayata geçiriyoruz. Velilerimize de psikologlarımız ve sosyal danışmanlarımız özel destek veriyor. Velilerimiz, çocuklarıyla yüzme havuzuna geliyorlar. Burada çocukların hem fiziksel hem de zihinsel kapasitelerini geliştirmeye ve artırmaya çalışıyoruz. Onları, daha fazla sosyal hayatın içine katmaya çalışıyoruz. Kişisel gelişimlerine ciddi katkı sağlanıyor. Çocuklarımız, sosyalleşiyorlar" dedi. - BİLECİK

Güncel

Kaynak: İHA

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