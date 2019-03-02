Özel Gereksinimli Çocuklara "Yüz Yüze" Projesi

Kaynak: İHA

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin koordinatörlüğünde yürütülen 'Yüz yüze' projesinin işbirliği protokolü imza törenine katıldı.Vali Şentürk; Bilecik Belediyesi, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü, Bilecik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinin ortaklığında yürütülecek projenin protokol imza töreninde Bilecik'in küçük değil butik il olarak değerlendirdiklerini söyledi. Her şeyin en iyisinin bulunduğu, en iyisinin gerçekleştirilebildiği bir il olarak tanımlanması gerektiğini ifade eden Vali Şentürk, "Projenin, özel çocuklarımızın hayatlarını daha anlamlandırmak, anlamlı meşguliyetler oluşturmak ve hayata hazırlamak amacıyla hazırlanmış projedir. Çocuklarımız, kelimelerle kuramadıkları diyalogları yüz yüze, göz göze temaslarla kuracaklardır. Kamu kurum ve kuruluşlarının imkan ve kabiliyetiyle, gençlerimizin gönüllerindeki zenginlik, sevgi zenginliğiyle beraber burada olacaklar. Mevcut alt yapılardan farklı projelerle beraber zorlukları aşacağımız bir yapı kurmak istiyoruz" diye konuştu.Yapılan konuşmalar ve projenin tanıtımının ardından proje ortakları, özel gereksinimli öğrencilerin su içi egzersizler aracılığıyla bilişsel ve duygusal yetilerinin yanında esneklik, kuvvet, sürat, denge, koordinasyon gibi biyomotor yetilerini de geliştirilerek üniversite öğrencileri ile birlikte sosyalleşmelerinin ve farkındalık kazanmalarının sağlanmasını amaçlayan projenin işbirliği protokolü imzalandı.Etkinliğe Vali Şentürk'ün yanı sıra Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, projenin paydaşları, özel gereksinimli çocuklar ile aileleri katıldı. - BİLECİK