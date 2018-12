Özel Gereksinimli Çocukların Müzik, Semazen ve Halk Oyunları Gösteri Büyük Beğeni Topladı

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:40



Bilecik'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile düzenlenen özel gereksinimli çocukların müzik şöleni, semazen ve halk oyunları gösteri büyük beğeni topladı.Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Bilecik Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen etkinliğe Bilecik Vali Vekili Mehmet Taşdöğen, Belediye Başkanı Nihat Can, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, kurum temsilcileri ve öğrencilerin aileleri katıldı."365 gün bu vatandaşlarımızın farkında olmamız gerek"Programda açılış konuşması yapan Bilecik Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Aydoğar, özel gereksinimli insanların meselelerini, sıkıntılarını hatırlamanın, başarılarının farkına varmanın önemli olduğunu söyledi. Aydoğar, "Bu gün özel vatandaşlarımızın topluma kazandırılması haklarının tam ve eşit şekilde sağlanması noktasında ciddi bir farkındalık oluşturmaktadır. Bugün vesilesi ile bir muhasebe yapılarak gelinen nokta ile hedefler arasındaki mesafe net olarak görülebilmektedir. Devletimiz son 16 yılda önce insan diyerek iyilikte ve hayırda yarışmanın faziletine inanarak adeta ilmek, ilmek örerek sosyal bir devlet inşa etti. Bu dönemde yaklaşık 521 bin özel gereksinimli vatandaşımıza çocuklarımıza kadınlarımıza, yaşlılarımıza, gariplerimize, şehit yakınlarımıza, gazi yakınlarımıza tüm ihtiyaç sahiplerine hizmet için yaklaşık 270 milyarlık bir kaynak kullanıldı. Ülke genelindeki 97 bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde 7 bin özel gereksinimli vatandaşa hizmet verilmektedir. Bu güne kadar da kamuda 54 bin memur kamu ve özel sektörde 112 bine yakın işçi kadrosunda özel gereksinimli istihdamı gerçekleştirmiştir. Tarihimize ve kültürümüze sahip çıkılırken milletimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartmanın mücadelesi verilirken işte bu şekilde gönül medeniyetimizi de gayreti içinde bulundum. Bu vesile ile devlet büyüklerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Okullarımızdaki öğrencilerimize temel yaşam becerilerini geliştirmek, topluma uyumlarını sağlamak, iş ve mesleğe yönelik becerilerini geliştirmek amacıyla eğitim verilmektedir" dedi."365 gün bu vatandaşlarımızın farkında olmamız gerek"Bilecik Vali Vekili Mehmet Taşdöğen ise; zaman zaman birçok programda bir araya geldiklerini, ancak bugünkü programın farklı bir program olduğunu belirtti. Taşdöğen, "Milli eğitim her şeyin içinde oluyor ama bugün ki öğrencilerimiz katılımcılarımız çok daha farklı. Tabi ki bugün kutlama günü değil. Bu bir bayram değil. Aslında 365 gün bu vatandaşlarımızın farkında olmamız gereken farkında olduğumuz belki bugün daha çok farkında olmamız gerektiği ve onların birer vatandaş olarak anayasadan hak ve hukuklarını korumayla yükümlü olduğumuz bir gün. Bunu daha çok yaşamak, o farkındalığı daha çok yaymak toplumun her kesimine bunu yaymak için bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Ülkemizde 8 milyon civarında özel gereksinimli vatandaşımız var. Birçoğu ile özel ilgilenmesi gereken aile içerisindeki fertleri de eklediğimiz zaman geniş bir kesimin bu farkındalıkla yaşaması, tanışması, topluma adapte olması konusunda bu noktada onlara daha çok önemli görevler düşmekte. Daha önce tabi bizlerin vatandaşların, devlet kurumlarımızın ve toplumun her kesiminde farkındalığın yaygınlaşması onların ihtiyaçlarını, onların istihdamlarını, onların hayata hazırlanmaları anasınıfından başlayarak üniversiteye kadar her türlü tedbiri almaktadır. Ancak hayata atıldıktan sonra da devletimize hükümetlerimize çok önemli görevler düşmektedir" dedi.Konuşmanın ardından Bilecik Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim gören özel gereksinimli çocukların oluşturduğu müzik şöleni, semazen gösteri ve halk oyunları gösterileri ile devam etti. Özel gereksinimli çocuklar ayakta alkışlandı. - BİLECİK