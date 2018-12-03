Özel Gereksinimli Çocukların Semazen Gösterisi Ayakta Alkışlandı

Bilecik
'te özel gereksinimli çocukların semazen gösterisi ilgi gördü.
Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla Şeyh Edebali
Kültür ve Kongre Merkezinde etkinlik düzenledi.
Etkinlikte 13 özel gereksinimli çocuktan oluşan semazen grubu, gösterileriyle ilgi gördü. Çocuklar, katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.
Gösteri için iki hafta prova yaptıklarını anlatan okul öğretmeni Melek Ömür, "Ne yapalım diye düşündük. Semazende karar verdik. 7 ve 12'inci sınıfa kadar her yaştan çocuklarla hazırlandık. Yaşları 13-22 arasında değişiyor. İki hafta hazırlanma sürecimiz oldu. Hepsi maşallah çok güzel yaptılar." diye konuştu.
Programa Vekili Mehmet Taşdöğen, Belediye Başkanı Nihat Can
, 2. Jandarma
Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut
, kurum temsilcileri ve öğrencilerin aileleri katıldı.
Şeyh Edebali,Dünya Engelliler Günü,3 Aralık,Bilecik
03 Aralık 2018 Pazartesi 15:17