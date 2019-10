Özel gereksinimli öğrenciler tren ile tanıştırıldı

Özel gereksinimli öğrenciler tren ile tanıştırıldıÖğrenciler Rektör Şenocak tarafından tren garında karşılandıESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak,"Bizim üniversitemiz sizlere açıktır, her türlü katkıda bulunmaya hazırız"ESKİŞEHİR - 'Çocuklarımızı Dinleyelim Hayatlarını Değiştirelim' projesi kapsamında Ankara'dan Eskişehir 'e gelen özel gereksinimli öğrenciler ilk defa yüksek hızlı tren ile tanıştırıldı.Aralarında ilk defa tren ile tanışan bireylerin bulunduğu grubu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak karşıladı. Rektör Şenocak'a büyük bir sevgi gösterisinde bulunan özel gereksinimli bireylerle hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından, ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu ve Mahmudiye Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret etmek için yola çıkıldı."Anne ve babalar çocuklarını evlerde saklamasınlar"Ankara'dan öğrenciler, sorumlular ve idareciler ile birlikte Eskişehir'e gelen Dr. Sinan İbiş, özel gereksinimli çocukların turizme katılması için bir engel kalmadığını ifade ederek, "Biz bugün özellikle Türkiye'de engelsiz ulaşımın olduğunu, bu konudaki farkındalığı geliştirmek için özel gereksinimli çocuklarımızı tren ile tanıştırdık. Onun için şu anda 25 kişilik devletimizin himayesindeki çocuklarla beraber yardımcıları ve idarecileri birlikte bu trene bindik. Eskişehir'de bir program yapacağız. Eskişehir'de aynı zamanda Osmangazi Üniversitesi'nin Mahmudiye yerleşkesinde bize özel rehabiltasyonda kullanılan atlarla çocukları tanıştıracağız. Eskişehir'in tematik parkını gezeceğiz. Amacımız engelli insanlarımızın da aslında turizme katılmalarının ihtiyaç olduğunu, bunun için artık engellerin kalmadığını tüm ülkemize göstermek. Tüm anne, baba ve öğretmenlere şunu söylemek isterim. Çocuklarını evlerde saklamasınlar. Çünkü uçaklarımız, trenlerimiz, otobüslerimiz ve tüm ulaşım araçlarımız engelsiz ulaşım için hazır. Devletimiz bu konuda yatırım yaptı. Biz de bugün buradayız. Osmangazi Üniveristesi'nin misafiri olarak geldik buraya. Rektörümüze de çok teşekkür ederiz. Çünkü çok duyarlılık gösteren bir üniversitenin başında bulunuyor. Umarım bizim bu yaptığımız sosyal içerme hem üniversitedeki iş arkadaşlarına hem öğrencilere hem de üniversiteyi takip eden bütün insanlara örnek olur" diye konuştu."Bizim üniversitemiz sizlere açıktır, her türlü katkıda bulunmaya hazırız"Prof. Dr. Kemal Şenocak ise özel gereksinimli çocuklar için her türlü desteği vermek için hazır olduklarının altını çizerek, "Biz de Sinan Bey'e bu imakanı verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Mahmudiye'deki Atlı Terapi Merkezimiz var. Özellikle bura özel gereksinimli olan çocukların eğitim ve rehabilitasyonu için bu bölüm açıldı. Burada özel gereksinimli olan çocuklarımız gezecekler. Bütün ailelere sesleniyoruz. Bizim üniversitemiz sizlere açıktır, gelin sizlere her türlü katkıda bulunmaya hazırız. Bu bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu hizmeti veriyoruz. Sinan Bey'e bize bu imkanı verdiği için de çok teşekkür ediyoruz" dedi.