Girişimcilik Kursuna Katıldı Hayatı Değişti

Belediyenin verdiği girişimcilik kursuna katılan 26 yaşındaki Hatice Bayrak 'ın hayatı değişti. Genç yaşta otomotiv sektöründe kurduğu şirketle adından söz ettiren Bayrak, kadın girişimcilerin bu sektörde aktif olmalarını istiyor. Ataşehir 'de yaşayan 26 yaşındaki Hatice Bayrak, üniversiteyi bitirdikten sonra Ataşehir Belediyesi'nin verdiği ücretsiz girişimcilik kursuna katıldı. Girişimcilik kursunu başarıyla tamamlayan Bayrak'ın aldığı eğitim sonrası hayatı değişti. Erkeklerin hakim olduğu otomotiv sektöründe kurduğu şirketle adından söz ettiren genç kadın, kendi işinin patronu oldu. Bu sektörde kadınların hakim olmasını istediğini belirten Bayrak, "Diğer bayanlara da bu merkezden faydalanmasını tavsiye ediyorum. Biz çok fayda gördük" dedi.Ataşehir'de Kadın Girişimciler Günü'nün ikincisi düzenledi. Mustafa Saffet Kültür Merkezi Halit Akçatepe Salonu'nda yapılan etkinliğe Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şehnaz Yabar, Bıg Chefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli, ASO Company Yönetici Ortağı ve Profesyonel İş Kadınları Derneği Başkanı Aylin Satun Olsun, İnci'den Restoran İşletmecisi ve oyuncu Ayça İnci , Make My Day Kurucu Ortağı Lara Talvi, Ruhsal Eğitim Kurucusu Handan Cengiz ile çok sayıda girişimcilik eğitimi alan kadın katıldı. Kadın Girişimcilik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte girişimciliğin lider isimleri, ilham verici fikirlerini paylaştı. İşletme sahibi kadın girişimciler alanda stant açarak işletmesini tanıttı ve yatırımcı sunumu yaptı.Belediyenin kursları girişimcilik hayali olanlara umut oluyorBugüne kadar belediyenin verdiği ücretsiz girişimcilik kurslarıyla bir çok kişinin hayallerini gerçekleştirmesine imkan sunduklarını belirten Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz : "Kadına şiddet uygulamak en aciz ve alçakça eylemlerden biridir. Özellikle son yıllarda kadına şiddet eylemleri son derece önemli artış göstermiştir. Kadına şiddetti kınıyoruz. Ülkemizde çocuklara ve kadınlara şiddetin her türlüsünü kınıyoruz ve kahrolsun şiddet diyoruz. Her yıl geleneksel olarak yapılan 'Kadın Girişimcilik Günü' ile kadınlarımızı iş ağını genişletmek, ülke ekonomisinde ve kalkınma sürecinde önemli rol oynayan girişimcilerin değerlerine değer katmak için; gereken çalışma ve girişimleri belediye olarak çok önem veriyoruz. Ataşehir Belediyesi olarak da hizmetlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz. Sizlere daha iyi hizmet vermek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettiriyoruz" dedi."Oldukça da iş potansiyeli yüksek olan sektörde kendi adımdan söz ettirmeye başardım"Otomotiv sektöründe kendi şirketini kuran ve başarısıyla bir çok kadına örnek olan Hatice Bayrak, "2018 yılında kendi şirketimi kurmaya karar verdim. Girişimcilik eğitimine katkı sağladım. Bu eğitim sonrasında bir kadının neler başarabileceği, kimsenin ihtiyacı olmadan neler yapabileceğini idrak ettim. Herkes düşünebilir ama o atağa geçmek için gücü kendinde bulamayabilir. Ben bu merkeze gelerek bunu kendimde gördüm. Erkek hegomanyasının olduğu otomotiv yedek parça sektöründe bir şirket kurdum. Oldukça da iş potansiyeli yüksek olan sektörde kendi adımdan söz ettirmeye başardım. Bu şekilde şirketim devam ediyor. Diğer bayanlara da bu merkezden faydalanmasını tavsiye ediyorum. Biz çok fayda gördük" dedi." Bu eğitimlerin en çok finansal ve iş planları konusunda faydası oldu"Makine mühendisi Çiğdem Akbaş: "Yıllardır sektörde tasarımcı olarak çalışıyordum. Kendi iş yerimi kurma fikri aklımda vardı. Ama girişimcilik ile bunları ayakları yere basan bir hale getirerek fikrimi hayata geçirdim. Eğitim sonucunda bir iş fikri hayata nasıl geçirilir. Nasıl hazırlanır, Finansal planlar nasıl hazırlanır? bunun ile ilgili fikirlerim netleşti ve uygulanabilir hale geldi. Bu eğitimlerin en çok faydası finansal ve iş planları konusunda oldu" şeklinde konuştu.Bıg Chefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli: "Ben aslında bir belediyenin Ataşehir Belediyesi'nin kadınlara böyle bir imkan verdiğine ilk defa şahit oldum. Geçen sene katıldığımda da çok ilgili bir grup gördüm. Kadın ve erkek nasıl nüfus adedinde eşitse aslında eşit haklara sahip olması da çok önemli. Bunun sanki bir ayağı aksıyor gibi. Özellikle kadınlarımızın girişimcilikte yer alması yüzde 7 buçuk yüzde 8'lerde oranı. Ataşehir Belediyesi'nin bu girişimi ile bence bu oran daha da çok artacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL