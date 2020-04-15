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(Özel) Gizlice İstanbul Akvaryum'a giren kedinin balıkları amansız takibi kamerada

Korona virüs salgını nedeniyle ziyaretçilerine kapılarını kapatan İstanbul Akvaryum'a giren bir kedi balıklar karşısında sergilediği davranışlar ile güldürdü.

15.04.2020 10:05 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:12
(Özel) Gizlice İstanbul Akvaryum'a giren kedinin balıkları amansız takibi kamerada
Korona virüs salgını nedeniyle ziyaretçilerine kapılarını kapatan İstanbul Akvaryum'a giren bir kedi balıklar karşısında sergilediği davranışlar ile güldürdü. Akvaryum içerisinde bulunan balıkları takip eden sevimli kedi, karşısında dev köpek balığı çıkınca sadece çöküp izlemekle yetindi. Kedinin tüm bu davranışları cep telefonu ile kaydedildi.

Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de birçok alan ziyarete kapandı. Bunlardan biri de Florya da bulunan İstanbul Akvaryum oldu. Çok sayıda canlının bulunduğu akvaryumda şu sıralar içeride bulunan canlıların ihtiyaçlarını karşılayan teknik ekibin dışında kimse bulunmuyor. İçeride kimsenin olmamasını fırsat bilen bir sokak kedisi gizlice akvaryuma girmeyi başardı. İçeri girdiğinde kendisini cam bölümün içerisindeki balıkların karşısında bulan kedi, önce ne yapacağını şaşırdı. Daha sonra ise "belki yakalarım" ümidiyle balıkları takip etmeye başladı.

Köpek balığı karşısında pes etti

Özellikle balıkların bulunduğu akvaryumların önünde vakit geçiren sevimli kedi yaptığı hareketlerle içeride bulunan görevlileri de gülümsetti. Bir süre akvaryumda önünde gezen kedinin karşısına bu kez dev köpek balığı çıktı. Köpek balığı karşısında hareket dahi edemeyen kedi, sadece izlemekle yetindi. Son olarak penguenleri de izlemeyi ihmal etmeyen kedi daha sonra akvaryumdan ayrılıyor. Yaşanan bu anlar içeride bulunan görevliler tarafından saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Güncel
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