(Özel) Gönüllü Hijyen Timleri görevde

Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs ile mücadele hızla devam ederken Balıkesir 'in Edremit ilçesinde gönüllü gençler virüs ile savaşmak için Edremit Belediyesi Hijyen Timlerinde görev alıyorlar.Coronavirüs ile mücadele kapsamında Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi ekipleri her yerde dezenfekte işlemleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Edremit Belediyesi bünyesinde çalışan ve ev istirahatine gönderilen gönüllü ve genç personeller gönüllü olarak kendi işlerinin dışında dezenfekte işlemlerinde çalışıyorlar. Edremit Belediyesi Basın Birimi, Sosyal Medya Birimi, Bilgi İşlem Birimi ve bir çok müdürlükten işçiler sayı olarak yetersiz kalan ekiplere destek olmak için gönüllü oldular. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasar Arslan'ın da onayı ile yaklaşık 30 işçi izinli olmalarına rağmen gönüllü olarak dezenfekte işlemi yapan Hijyen Timlerinde görev almaya devam ediyor.Edremit Belediyesi Sosyal Medya Danışmanı Okay Önder, "Fen işlerinde, park bahçelerde, temizlik işlerinde çalışan arkadaşlar değiliz. Burada gönüllüyüz. Bizim gibi gönüllü olarak çalışan çok arkadaşımız var. Edremit Belediyesinde belediye başkanımızın talimatıyla 40 tane ekip kuruldu. 80 kişi bu ekiplerde görev yapıyor. Ben belediyenin sosyal medya ofisinde çalışıyorum. Arkadaşımız basın ofisinde çalışıyor. Diğer arkadaşımız bilgi işlem müdürlüğünde çalışıyor. Ancak olağan üstü bir durum. Hem insanlığa, hem Edremit halkına bir hizmet" dedi.Basın Bürosunda kameraman olarak görev yapan Barış Aslan ise "Sosyal medyada geçen bir söz var. "Biz sizin için buradayız. Siz de evinizde oturun" Gerçekten bu çok doğru bir söz. Herkes evinde kalmalı ki bizim işimiz kolaylaşsın. Hastalık daha fazla yayılmasın ve herkes güvende olsun" dedi.Bilgi İşlem Sorumlusu Taylan Ay da "Biz bu süreçte ilçemizde insanların bu durumdan en az zarar ile ayrılmasını istedik. Bu yüzden böyle bir yola çıktık. Bunu yapmak için diğer arkadaşlarımız ile beraber oturduk nasıl birşeyler yapabiliriz dedik. Bu iş sadece bu işle normal zamanda görevli olan arkadaşların olağan üstü bir durum olduğu için yetişebileceği bir şey değildi. Buna omur vererek halkımızı bu durumdan kurtarmaya çalışıyoruz" dediGönüllülerinde yer aldığı Hijyen Timleri ilçenin bir çok sosyal alanında 7 gün 24 saat vardiyalar halinde görevlerine devam ediyorlar. - BALIKESİR

