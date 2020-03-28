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(Özel) Gönüllü ustalar 'maske' dikiyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde gönüllü terzi ustaları, Korona virüs salgınıyla mücadeleye diktikleri maskelerle destek vermeye çalışıyor.

28.03.2020 11:31 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:31
(Özel) Gönüllü ustalar 'maske' dikiyor
Zonguldak 'ın Alaplı ilçesinde gönüllü terzi ustaları, Korona virüs salgınıyla mücadeleye diktikleri maskelerle destek vermeye çalışıyor.

40 yıllardır terzilik yapan Halit Kartal , "Virüs olayı çıktığından beri işlerimiz azaldı. Çocuklarım Devlet Hastanesinde sağlık memuru olarak çalışıyor ve kendi aralarında birim kurmuşlar. Kendileri izinli ve boş oldukları zaman maske ile tulum dikiyorlarmış. Bana gelerek bu konuda benden yardım istediler. Biz de zaten boşuz, yaparız dedik. Elimizden geldiğince günde 500-600 dikebildiğimiz kadar dikmeye çalışıyoruz. Benden alıp bunları yıkıyorlarmış ve sterilize edip servislerine dağıtıyorlarmış. Ben terzi olduğum ve elimden gelen bu olduğu için bunun ucundan tutmaya çalıştım. Bütün halkımızdan da bunu bekliyoruz. Herkes işin ucundan tutarsa inşallah bu süreci çok güzel atlatırız" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Sağlık Memuru, Zonguldak, Kartal, Alaplı, Yaşam

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