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(Özel) Günde 7 bin koli yumurta üretiliyor

19) pandemisi sonrasında İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın Evde Kal çağrısına uyan vatandaşlar evlerinde kaldı.

17.04.2020 09:59 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:02
(Özel) Günde 7 bin koli yumurta üretiliyor
19) pandemisi sonrasında İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın Evde Kal çağrısına uyan vatandaşlar evlerinde kaldı. Protein deposu olan yumurta üretimi ise iki arttı. Düzce 'de yumurta üretimi yapan firma üretimi hızlandırdı.

Korona virüs (Covid-19) pandemisi, dünya genelinde etkili olmaya devam ediyor. Türkiye 'de vak'anın ilk görülmesinin ardından alınan bir çok tedbir sonrasında vatandaşlar evlerinde kalmaya başladı. Evlerinde kalan vatandaşlar ise protein deposu olan yumurta tüketimini arttırdı. Bu kapsamda Düzce'de yumurta üretimi yapan bir firma, Korona virüs salgını sonrasında üretimi fazlalaştırdı. Günde 7 bin koli yumurta üreten firma, Türkiye'nin dört bir yanına yumurta sevkiyatı yapıyor.

Kılıçlar Yumurtanın Yönetici Sabri Kılıç günlük 7 bin koli üretim yaptıklarını dile getirerek, "Korona virüs nedeni ile üretimimizde herhangi bir şekilde aksama yok. Bütün Türkiye'ye yetecek kadar sektörümüz üretimini yapabilmektedir. Günlük ortalama 7 bin ile 7 bin 500 koli arasında üretimimiz var. Bizde bunun sevkiyatını gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte hiçbir şekilde durma olmadı. Hızlı bir şekilde halkımızın hizmetindeyiz. Kimsenin panik olmasına gerek yok. Türkiye'de yeterince yumurta üretiliyor ve halkımızın ihtiyacı hızlıca karşılanıyor. Her zaman için devletimizin ve milletimizin yanındayız. İnşallah bu virüs gelir geçer, halkımızda rahata kavuşur" dedi.

Üretim hattında yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren yumurta üretim Şefi Sevda Arslan ise "Üretimimiz arttı. Ama kimse tedirgin olmasın. Şu anda herkese yetecek kadar yumurta var" dedi.

Düzce'de ki yumurta üretim fabrikasında günlük 7 bin ile 7 bin 500 koli arasında yumurta üretilirken, talebe göre sayının daha yukarı seviyelere çıkartılacağı belirtildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Düzce, Güncel
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