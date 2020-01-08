ÖZEL GÜNDEM

Ödemiş Devlet Hastanesi, ilaç paketleme cihazı yaparak kazandı

İzmir'de Ödemiş Devlet Hastanesi tamamen dijital sisteme geçmek için ilk adımı attı. Hastanenin Araştırma ve Geliştirme (Ar- Ge) birimi, kurumda ciddi bir iş yüküne ve zaman kaybına neden olan ilaç paketleme çalışması için cihaz tasarladı. Türkiye'de ilk defa bir devlet hastanesi tarafından tasarlanan, Başhekim Doktor Ömer Çolak'ın 16 yaşındaki oğlu Alp'in adını taşıyan yerli ve milli cihaz, İzmir'deki bir firma tarafından üretildi. Şimdi kurumda kullanılan ve iş gücü ile maddi kazanç sağlayan cihaz, birçok hastane tarafından da talep görüyor.

Ödemiş Devlet Hastanesi, önemli bir başarıya imza attı. Hastanedeki işlemlerin kolay, hızlı aynı zamanda güvenli şekilde sürdürülmesini hedefleyen kurum yöneticileri, ilaç paketleme cihazı geliştirme kararı aldı. Cihaz, Ar- Ge birimi tarafından tasarlandı. Tasarlanan cihaz, İzmir'deki bir firma tarafından da üretildi. Şimdi hastanede kullanılan cihaz, kurumun iş yükünü oldukça hafifletti. Daha önce eczanede ilaçların tek tek paketlenmesini şimdi cihaz tek bir tuşla yapıyor. Cihazın geçiş bandına konulan ilaç, paketlenerek çıkıyor. Başhekim Doktor Ömer Çolak'ın 16 yaşındaki oğlu Alp'in adını taşıyan cihazı, birçok hastanenin talep ettiğini söyledi. Ömer Çolak, hastanede sistemin tamamen dijital olması ile ilgili bir planlamalarının bulunduğunu, amaçlarının bu planlama kapsamında tüm çalışmaların kağıtsız bir ortamda işlerini dijital sistemlerle yapmalarını sağlamak olduğunu bildirdi. Bu nedenle arayış içerisine girdiklerini aktaran Çolak, "Yaptığımız çalışmalar sonucunda bu tür cihazların yurt dışı kaynaklı olduğunu ve maliyetlerinin de yüksek olduğunu gördük. Biz de kendimiz ülkemizde, kendi imkanlarımızla bir şey yapmaya karar verdik. Başka bir firmanın veya başka bir ülkenin sarf malzemesine ihtiyaç duymadan kendi kendimize tamamı yerli olan ve tamamı yerli ürünlerle ikame edilen bir ilaç paketleme sistemi geliştirdik. Makine yapıldı ve çok ciddi tasarruflar sağladık" dedi.

'HASTAYA ZAMANINDA DOĞRU İLAÇ VERİLİYOR'

Birçok hastanede bu cihazın kullanılmaya başlandığını ve yoğun şekilde talep gördüğünü ifade eden Ömer Çolak, "Görevimiz hastaların güvenliğini sağlamak ve onların memnuniyetini artırmak. Bunu yaparken de insan hatası ortadan kalksın istiyoruz. Tamamen dijital sistemlerle doğru hastaya doğru ilacı verebilmek çok önemli. Bu cihaz, tam da bu görevi üstleniyor" diye konuştu.

Eczacı Ayşenur Kaymaz da, ilaçların hasta adına tek tek, birim doz olarak paketlenmesi gerektiğini ve bu işlemin ciddi bir iş yükünün yanı sıra yine ciddi bir maliyet anlamına geldiğini, bu nedenle ilaç paketleme cihazı arayışına girdiklerini anlattı. Cihazın genelde Güney Amerika'da 150 bin eurodan üretildiğini gördüklerini belirten Kaymaz, "Bu aslında oldukça heyecan verici bir inancın öyküsü oldu. Büyük emek verdiğimiz süreç başarıyla sonuçlandı. Cihazımız şu anda Türkiye'nin ilk yerli yapım cihazı. Hem tablet, hem de ampul paketleyebiliyorsunuz" dedi.

HASTALARA ÖZEL PAKETLEME SİSTEMİ

Cihaz olmadan önce paketleme işlemenin insan gücüyle yapıldığını anlatan Kaymaz, "İlacın büyüklüğüne göre ilaçlar tek tek poşetlere konularak, üzerine barkod yapıştırıyordu. Bir kişi günde 300- 400 ilaç paketleyebilirken, şu anda bu makine ile bir saatte yaklaşık bin ilaç paketleniyor" diye konuştu. İlaç paketleme cihazına konulan ve buradan paketlenerek çıkan ilaçlar, sistemle uyumlu olan ve 'Robotik Hemşire' adı verilen cihaza yerleştiriliyor. Sağlık görevlileri, hastalar adına düzenlenen ilaçları vermek istedikleri zaman, önce hastanın kolunda bulunan ve üzerinde protokol numarasının yer aldığı bilekliği barkod okuma cihazı ile okutuyor. Ardından hastanın ilaçlarının yer aldığı çekmece otomatik olarak açılıyor. İlaçların içinde bulunduğu çekmece, sisteme giriş yapılmadan, yani bilek gücüyle açılamıyor. Böylece yanlış hastaya yanlış ilaç verme gibi insan hatası da ortadan kaldırılmış oluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ödemiş Devlet Hastanesi'ndeki ilaç paketleme cihazından görüntü

Cihaz çalışırken görüntü

İlaçların paketlenmesi

Robotik hemşireden görüntü

Hastalara ilaç verirken görüntü

Başhekim Ömer Çolak ve eczacı Ayşenur Kaymaz ile röp.

Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Tekstil işçisi senaryo yazıp dizi çekti, kendi de oynadı

Denizli'de tekstil işçisi Emrah Almas (34), işten arta kalan zamanlarda senaryosunu yazdığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin ilk bölümünü çekti. Uyuşturucu bağımlılığına karşı mücadeleyi konu alan ve kısıtlı imkanlarla çekilen polisiye dizide, Almas ve tamamı amatör oyuncular rol aldı.

Pamukkale'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası Emrah Almas, küçük yaşlardan beri ilgi duyduğu dizi ve film setlerine 34 yaşında adım attı. Bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Almas, çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Polisiye bir dizi çekmek için 200 sayfalık senaryo yazan Almas, kendisi gibi amatör oyuncu arkadaşlarının yardımıyla çekimlere başladı. Fabrikadan çıktıktan sonra belirlenen mekanlarda arkadaşlarıyla birlikte set ortamını hazırlayan Almas, yönetmen koltuğuna oturup, çekim yaptı. Tamamı farklı işlerde çalışan ve 30 kişilik set ekibi, kamera karşısına geçerek dizideki rollerini oynadı. Kısıtlı imkanlarla gönüllülük esasına dayalı olarak çalışılan sette, çekimler iki kamerayla yapıldı. Oyunculuk da yapan Almas, ekibiyle yaklaşık 1 aylık çalışma sonunda uyuşturucu bağımlılığına karşı mücadeleyi konu alan 'Karanlık Sokaklar Mücadele' isimli dizinin ilk bölümünün çekimi tamamlayarak YouTube'dan paylaştı.

'TOPLUM İÇİN YARARLI BİR PROJE İÇİNE GİRDİK'

Toplumu yakından ilgilendiren konuları dizide işlediklerini belirten Almas, "Toplumun kanayan yaralarını senaryoya döktüm. Amacımız uyuşturucu, şiddet, taciz, cinayet gibi konularda farkındalık yaratmak. Dizide yer alan oyuncularımızın hepsi amatör. İlk kez kamera karşısına geçtiler. Boş vakitlerimizde bir araya gelip, dizimizi çekiyoruz. Zor şartlarda çalışıyoruz. Bütçemiz yok. İlk bölümümüzü tamamladığımız için mutluyuz. Dizinin ilk bölümü çok beğenildi. Çevremizden çok olumlu tepkiler aldık. 'Biz de oynamak istiyoruz' diyenler oluyor" dedi.

Hayallerini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirten Almas, "Oyunculuk yapmak küçüklükten beri içimde olan bir hevesti. Gençliğimde yapamadım ancak hep tiyatro oyunlarına gittim. Sinema filmlerini incelemeye çalıştım. Artık hayallerimin peşinden gitmem gerektiğini fark ettiğimde, senaryomu yazarak işe başladım. Fabrikadan çıkıp sete geldim. Yönetmenliği de amatörce yapıyorum. Dizimizin ikinci bölümünü çekiyoruz. 20 bölümden oluşacak dizimiz sayesinde gençleri bekleyen tehlikeler karşısında ailelerin bilinçlenmesini istiyoruz" diye konuştu.

Dizide emniyet müdürü olarak görev yapan oyuncu Halil Akdeniz ise, "Ben emekli bir memurum. Dizide rol aldığım için çok mutluyum. Toplum için yararlı bir proje içine girdik. Bana neşe katan bir proje oldu. Daha önce hiç oyunculuk yapmamıştım. Set çalışmalarına severek katılıyorum" dedi. Bir diğer oyuncu Emin Nezihi Onarır ise, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için bu dizide rol aldığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Emrah Almas'ın fabrikada çalışması

Setten detaylar

Oyunculardan görüntüler

Emrah Almas'ın yönetmenlik yapması

Emrah Almas ile röp.

Halil Akdeniz ile röp.

Emin Nezihi Onarır ile röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Eşine boşanma davası açan kadın: Ölüm korkusuyla yaşıyorum

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Zeynep A. (30), 16 Aralık'ta boşanma davası açtığı 8,5 aylık eşi A.M.A. (32) tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia ederek, yetkililerden yardım istedi. Genç kadın, "Her an ölüm korkusuyla yaşıyorum. Yolda yürürken, arkama bakarak gidiyorum. Öldürülmeden birileri harekete geçsin istiyorum. Öldükten sonra mı sesimi duyacaklar?" dedi.

Aslen Balıkesirli olan ve 12 yıldır Manisa'daki yerel bir televizyon kanalında muhabir olarak çalışan Zeynep A., 2 yıl önce kapanıp, hafızlığa başladı. Zeynep A.., gittiği Kuran kursundaki hocaları aracılığıyla, geçen yıl 8 Şubat'ta imam A.M.A. ile görücü usulü ile tanıştı. Çift, bu arkadaşlığını 43 gün sonra nikah masasına taşıdı. Başlangıçta iyi giden evlilikleri, iddiaya göre, A.M.A.'nın eşine şiddet uygulayıp, 'ölüm tehditlerinde' bulunmasıyla bozuldu. Zeynep A., geçen yıl 16 Aralık'ta Manisa 2'nci Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Evlenmelerinden bir ay sonra eşinin kendisine şiddet uygulamaya başladığını ileri süren Zeynep A., polise de şikayetçi oldu. Bu olaydan sonra A.M.A. evden ayrıldı.

'KORKTUĞUM İÇİN DARP RAPORU ALAMADIM'

Genç kadın 8,5 aylık evliliği sürecinde yaşadıklarını şöyle anlatı:

"Boşanma davası açtığım eşim, evliliğimiz süresince beni bayıltana kadar dövdü. Evdeki tüfekle, 'Nerede olursan ol, bulur kafana sıkarım' diyerek, beni tehdit ediyor. Son olarak evde bulunan elektrikli çay makinesini yüzüme fırlattı. Bununla ilgili olarak da kendisinden şikayetçi oldum" dedi.

Eşiyle tanışma aşamalarının çok hızlı olduğunu belirten Zeynep A., "İstediğim gibi namazında, niyazında birisiydi. Bizi tanıştıran kişiler, başlangıçta bana her şeyi çok güzel gösterdiler. Tanışmamızın ilk ayında hemen evlenmek istedi. Biraz daha birbirimizi tanıyalım desem de 'Ailem umreye gidecek. O nedenle hemen evlenelim. Çok uzatmanın bir anlamı da yok' dedi. Her şeyi o kadar olumlu gösteriyorlardı ki; ailem ve ben inandık. Böylelikle evlenmeyi kabul ettim. Ama evlenmemizden sonra ailesi umreye gitmedi. İç yüzünü hiç göremedim. Evlendiğim gün itibariyle bu adamın hiç dışarıdan gözüktüğü gibi biri olmadığını anladım. Psikolojik rahatsızlıkları olduğunu, aşırı sinirli bir insan olduğunu fark ettim. Ama iş işten geçmişti. Başta her ne kadar idare etmeye çalışsam da sonrasında daha evliliğimizin ilk ayında bana şiddet uygulamaya başladı. Bir gün beni bayıltana kadar dövdü. Darp raporu almak için evden çıktığımda bana, 'Eğer darp raporu alırsan, beni meslekten uzaklaştırırlar. Seni öldürürüm. Dünyamı da ahiretimi de yakarım' dedi. Korktuğum için darp raporu alamadım. Bunu anlattığımda kimse bana inanmıyordu. Ben de bunu üzerine artık kavgalarımızı ses kaydına almaya başladım. Çünkü gördüğüm şiddeti ve zulmü bir şekilde ispatlamalıydım. Yoksa öldürülecektim fakat kimse bir şey bilmeyecekti" dedi.

'HER AN ÖLÜM KORKUSUYLA YAŞIYORUM'

Yetkililerden yardım isteyen Zeynep A., şöyle devam eti:

"Bu adam beni sürekli ölümle tehdit ediyor. Beni maddi manevi zarara uğrattı ve uğratmaya da devam ediyor. Böyle bir insan nasıl görev yapabiliyor? Artık birilerinin harekete geçmesini istiyorum. Evdeki ruhsatlı bir tüfeği ile defalarca kez beni tehdit etti. Her an ölüm korkusuyla yaşıyorum. Yolda yürürken, arkama bakarak gidiyorum. Öldürülmeden birileri harekete geçsin istiyorum. Öldükten sonra mı sesimi duyacaklar? Evin kira kontratı da kendisinin üzerine; ev sahibine gidip, beni evden çıkarmasını söyleyip, kışkırtmış. Ev sahibi de şu an bana 'Evden hemen çık' diyor. Üstelik bekar evimdeki eşyaları birlikte sattık yenilerini buradan gelen parayla, kalanını da taksitle aldık. Evliğimiz boyunca tüm maaşımı ve nikahta takılan takıları da kendisine verdim. Takıları da bozdurup, bu borçlarımızı da desteğimle ödedik. Ancak evin erkeği olarak alınan eşyaların faturası onun adına kesilmişti. Tüm eşyaları kendisinin aldığını söyleyip, beni bir kez daha mağdur etti. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok çaresizim. Ne olur bana yardım edin."

A.M.A., ise konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi.

Çiftinin boşanma davalarının Manisa 2'nci Aile Mahkemesi'nde görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Zeynep Atıcı'nın yolda yürürken görüntüsü

Zeynep Atıcı ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Camide telefonunu şarj edip, para bıraktı

Bursa'da camide namaz kıldığı sırada telefonunu şarj eden kadın, 'Çok az telefonumu şarj ettim. Hakkınızı helal edin. Para bıraktım' yazılı not ile 2 lira bıraktı. Parayı bulup, notu okuyan cami görevlileri duygulanırken, camii imamı Ahmet Çifli, "İnce ruhlu bu kardeşimizi tebrik ediyoruz. Böyle güzel insanlarında bu ülkede çok sayıda olduğunu biliyorum. Ben inanıyorum ki bu devletimiz, bu milletimiz, bu ince ruhlu insanların duaları sayesinde ayakta duruyor" dedi.

Merkez Osmangazi ilçesinde geçen günlerde tarihi Orhan Camii'ne gelen kimliği bilinmeyen kadın, namaz kıldığı sırada telefonunu şarja taktı. Namazı bittikten sonra telefonunu şarjdan çıkaran kadın, 'Çok az telefonumu şarj ettim. Hakkınızı helal edin. Para bıraktım' yazılı not ile 2 lira bıraktı. Namazın ardından kadınlar bölümünü kontrol eden cami görevlileri, notu ve parayı bulunca duygulandı. Not ile parayı birbirine yapıştırarak sakladıklarını belirten Orhan Camii İmamı Ahmet Çifli, böyle bir olayla karşılaştığı için önce şaşırdığını belirterek, "Camimizin kadınlar bölümünde müezzin kardeşimiz bu notu ve 2 lira parayı buluyor. Hanım kardeşimiz namazını kılarken kısa bir süreliğine telefonunu şarj ediyor. Telefonunu şarj ettikten sonra da 2 lira ile not bırakmış. Esasında bizim milletimiz bu" diye konuştu.

'KÖTÜNÜN REYTİNGİ OLDUĞU İÇİN SÜREKLİ ONLAR GÖSTERİLİYOR'

Sosyal medyanın gelişmesiyle hep kötü olayların gösterildiğini belirten Çifli, "Biz de zannediyoruz ki ülkemiz, milletimiz böyle. Asıl bizim milletimiz bu. Kötünün reytingi olduğu için sürekli onu gösteriyorlar. Bu nedenle bu kardeşimizi önce tebrik ediyorum. Tabii ki şaşırdım ama cemaatimizin bu davranışı beni çok duygulandırdı. Aslında ecdadımız da böyleydi. Atalarımız kuşları beslemek için vakıf kurmuş. Biz de atalarımız gibi ince ruhlu bu kardeşimizi tebrik ediyoruz. Böyle güzel insanların da bu ülkede çok sayıda olduğunu biliyorum. Ben inanıyorum ki bu devletimiz, bu milletimiz, bu ince ruhlu insanların duaları sayesinde ayakta duruyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Camiden görüntüler

-Camide namaz kılanlardan görüntüler

-Telefonunu şarja takan vatandaşlardan görüntüler

-Not ve bırakılan paradan detaylar

-Cami imamı Ahmet Çitli röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN-Muammer İRTEM/BURSA,

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Bu bölümü bitiren 7 bin lira maaşla işe başlıyor

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü kuyumculuk ve takı tasarım programını bitiren öğrenciler, mezun olduktan sonra işsizlik sorunu yaşamıyor. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, yüzlerce kuyumcu atölyesinin bulunduğu Kahramanmaraş'ın İstanbul'dan sonra en büyük altın üretimi yapan şehir olduğunu belirterek, bu bölümden mezun olan öğrencilerin yeteneklerine göre 7 bin lira maaşla işe başlayabildiklerini söyledi.

Kuyumculuk sektörüne nitelikli elemanlar kazandırmak; kolye, küpe, yüzük gibi altın takıların tasarımdan prototipine kadar kentte üretilmesini sağlamak adına KSÜ, Kahramanmaraş Kuyumcular Odası ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), hazırladıkları 'Kahramanmaraş Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi' projesi ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'na (DOĞAKA) başvurdu. DOĞAKA tarafından projenin onaylanmasıyla 1 milyon 700 bin liralık hibe ile KSÜ'nün Karacasu Kampüsü'ndeki Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na 1300 metrekare kapalı alana sahip 2 katlı bir bina yapılıp 3D yazıcı, lazer kesim, lazer kaynak makineleri alınarak Kahramanmaraş Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi kuruldu.

HEM TASARLIYORLAR HEM ÜRETİYORLAR

Kuyumculuk sektöründe ihtiyaç duyulan son teknolojinin kullandığı merkez sayesinde El Sanatları Bölümü'nde oluşturulan kuyumculuk ve takı tasarım programı ile öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı olarak dersler veriliyor. Renk renk boya kalemleriyle hayallerindeki ürünleri kağıda döken öğrencileri daha sonra bu tasarımların bilgisayarda özel programla üç boyutlu çizimlerini gerçekleştirip, laboratuarda da üretimini yapıyorlar.

ABACI: BİZ KADINLAR, TAKILARIN BÖYLE ÜRETİLDİĞİNİ BİLMİYORDUK

Bölüm öğrencilerinden Hatice Abacı, derslerin çok zevkli geçtiğini, en güzel şeyin ise bir takının tasarımından üretimine kadar olan bütün işlemlerde aktif rol üstlendiklerini söyledi. Abacı, "Biz kadınlar olarak takıların böyle hangi aşamalardan geçerek üretildiğini bilmiyorduk. Daha kolay sanıyorduk. Ama öyle değilmiş buraya gelince farkına vardık. Ne zorluklarla yapılmış olduğunu biz şimdi anlıyoruz. Kendim tasarladım bunu. Kendim çizdim, yüzüğünü kendim kaynattım, gümüşünü kendim eritip kaynattım. Her şeyi bize ait. Yani kendimiz yapıyoruz çok eğlenceli. Tasarım yönünden ilerlemeyi düşünüyorum. Şu an mezun olsam en az 4 bin lira maaşla iş bulabilirim. Çalışma imkanı da zaten yüksek" diye konuştu.

KABAKCI: 6-7 BİN LİRA ARASINDA MAAŞLA İŞ BAŞI YAPMAMIZ MÜMKÜN

Mustafa Kabakcı ise kedilerine altın ayarı hesaplamalarından çeşitli kolye, yüzük gibi takı tasarımı ve üretimine kadar kuyumculukla ilgili her şeyi öğrettiklerini söyledi. Kahramanmaraş'ın kuyumculukta Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu bu nedenle de mezun olduktan sonra iş bulma imkanının çok fazla olduğunu belirten Kabakcı, "Burada altın ayarını hesaplamayı öğreniyoruz. Çeşit çeşit kolye yüzük tasarımları yapıyoruz. Buradan mezun olduktan sonra iş bulma imkanımız kapasitemize ve öğrendiğimiz işe bağlı. Burada mezun olan birinin 6-7 bin lira arasında iş başı yapması mümkün. Çükü Rhino'yu biliyoruz, piyasaya uygun, yüzük, kolye tasarımlarını yapma özelliğine sahip. Ondan dolayı piyasada 6-7 bin lira maaşla iş yapabilir" dedi.

TELLİ: İNŞAAT VE MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ GİBİ BÖLÜMLERE GÖRE İŞ BULMA İMKANIM DAHA YÜKSEK

Bir diğer öğrenci Mustafa Telli de bölümünden çok memnun olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu bölümü tercih etmemin nedeni, Kahramanmaraş'ta diğer bölümlere oranla daha çok iş bulma imkanım var. Herkesin bildiği gibi Kahramanmaraş olarak kuyumculuk sektöründe çok ileride olduğumuz için bu konuda rahat iş bulabileceğimden ve geleceğimi düşündüğümden dolayı bu bölümü tercih ettim. Teknik resimde çizdiğimiz kendi hayal ürünümüz olan çizimleri atölyede döküm üzerine aktararak kendi ürünlerimizi üretiyoruz. Buradan mezun olunca inşaat mühendisliği, makine mühendisliği gibi diğer bölümlere göre iş bulma imkanım daha yüksek. Şu an mezun olsam en az 5-6 bin lira ile işe başlarım."

REKTÖR CAN: KAHRAMANMARAŞ, KUYUMCULUKTA MERKEZ HALİNE GELECEK

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can da üniversitede kaliteli bir eğitim verme adına çalıştıklarını, bu kapsamda kentteki sivil toplum kuruluşlarıyla da birçok projeye imza attıklarını söyledi. Bu projelerden biri olan Kahramanmaraş Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi sayesinde Kahramanmaraş'ın kumculukta önemli bir yere geleceğini belirten Rektör Can, "Artık kuyumcularımızın son tasarımlar, son teknolojilerle ilgili eğitimler artık İstanbul'da değil Kahramanmaraş'ta da verilmeye başlanacak. Tasarımlar için İstanbul'a ya da dünyanın başka ülkelerine gitme ihtiyacı kalmayacak. Kahramanmaraş bu anlamda Türkiye'de, hatta dünyada önemli bir merkez haline gelecek" dedi.

ÖZ: HEDEFİMİZ AVRUPA'YA İHRACAT

Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz ise kuyumculuk sektöründe esnaf ve üniversiteyi bir araya getirmek, sektöre üretimin yanında tasarım da yapabilen nitelikli elemanlar kazandırmak adına projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Projeden hem kuyumcuların hem de öğrencilerin memnun olduğunu ifade eden Öz, "Biz bunu daha çok üniversite ile esnafı birleştirelim, yani hem alaylı olsunlar hem okullu olsunlar ve yüksek teknoloji ürünler, estetik olarak dünyaya hitap edecek ürünler üretelim diyerek yola çıktık. Kahramanmaraş, kuyumculukta İstanbul'dan son en büyük katma değer ve işçilik üreten bir şehir. Bizim amacımız bunu daha çok Avrupa'ya ihracat yapabilecek kapasitede ürüne dönüştürmek. Yani iç piyasadan ve Ortadoğu'dan çok Avrupa'ya ihracata yönelik bir çalışma olsun istedik ve bunun için de üniversiteye ihtiyacımız vardı" dedi.

'MEZUN OLUNCA İŞ BULMAMA GİBİ BİR ŞANSLARI YOK'

3D modelleme merkezinin kuyumcu atölyelerine model, tasarım ve sıkıntıya düştüklerinde ihtiyacı olan kalifiye eleman desteği sağladığını ifade eden Başkan Öz, "Evet üniversitemizde okuyan öğrencilerimiz mezun olduklarında eğer belli yeteneğe ulaşmışlarsa, içlerinde bu yetenek varsa 4-5 bin, hatta 6-7 bin lira gibi maaş alabilecek kapasitede elemanlar çıkacak ve daha önce de çıktı da. Burada okuyan arkadaşlarımız kendilerini işe verirlerse, yani 'Ben bu işi yapıyorum, ben bu işi seviyorum' derlerse iş bulmama gibi şanslar yok. Burada önemli olan bu işi sevmeleri ve istemeleri" diye konuştu.

Başkan Hacı Mustafa Öz ayrıca, Kahramanmaraş Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi'ni geliştirmek adına KMTSO, KSÜ ve DOĞAKA ile birlikte hazırlayarak Avrupa Birliği'ne sundukları 3.8 milyon Euro'luk projenin de onaylandığını, proje kapsamında cihazların alınması için de alışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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El sanatları bölümünün drone görüntüsü

Öğrencilerin takı çizmesi

Bilgisayarlarda tasarlamaları

Gümüşü tartmaları

Mustafa Telli'nin gümüşü eritmesi

Telli ile röp.

Uygulama atölyesinde çalışan öğrenciler

Atölyeden detay

Mustafa Kabakcı ile röp.

Öğrencinin kalıp hazırlaması

Hatice Abacı'nın yüzüğü parlatması

Yüzüğü göstermesi

Abacı ile röp.

Niyazi Can ile röp.

Hacı Mustafa Öz ile röp.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Görme engelli tiyatrocuları, alkışlar hayata bağlıyor

İzmir'de yaşayan tiyatro sanatçısı Ebru Son, 3 yıl önce Karşıyaka'da bir alışveriş merkezinde başlattığı atölye ile 20 görme engelliyle kurduğu Braille Okuma Tiyatrosu çalışmalarına devam ediyor. Kimi meslek sahibi, kimi öğrenci olan görme engelli üyelerden oluşan ve tiyatro severlerin yakından takip ettiği ekip, bu yıl sergileyecekleri dört oyundan biri olan 'Ağzı Çiçekli Adam' isimli oyunu 11 Ocak'ta izleyiciyle buluşturacak.

İzmir'de yaşayan tiyatro sanatçısı Ebru Son, 3 yıl önce Karşıyaka'da bir alışveriş merkezinin isteği üzerine başlattığı görme engelli tiyatro atölyesinin zaman geçtikçe büyümesiyle, Braille Okuma Tiyatrosu'nu kurdu. Bazı üyeler kendi mesleğini devam ettirirken haftanın iki günü Braille alfabesiyle yazılmış oyunu metninden okuyarak tiyatroyla hayatına renk katarken, bazıları ise daha önceden de tutkulu oldukları tiyatroyu sürekli hale getirme fırsatını yakalıyor. Her hafta Karşıyaka'daki alışveriş merkezinin atölye odasında toplanan ekip, Braille alfabesinden oyunu takip edip ses tonlarındaki değişimlerle canlandırma yapıp, ses efektleri ile oyunlarını zenginleştirerek çalışıyor. Yaşları 25- 40 arasında değişen görme engelli tiyatrocular, sahneye çıkıp görünürlüklerini artırarak sanatın engel tanımadığını kanıtlıyor. Onları engelli gibi görmediğini ve bir aile olduklarını söyleyen Ebru Son, bundan sonra oyun biletlerini ücretli hale getirmeyi ve bazı oyuncularının profesyonel projelerde yer almasını istediğini anlattı. İkinci oyunlarıyla Yön Engelsiz Sanat Birliği tarafından düzenlenen 5'inci Engelsiz Ödülleri'nde en iyi oyun ödülünü alan tiyatro ekibi, bu yıl ilk oyunları 'Ağzı Çiçekli Adam'ı 11 Ocak'ta Karşıyaka'daki alışveriş merkezinde sergileyecek.

'BANA BAŞKÖR İSMİNİ TAKTILAR'

Atölyeye başladığında onların ne kadar çalışkan olduklarını, Braille alfabesine ne kadar aç ve kaynaklara ulaşmakta ne kadar zorlandıklarını gördüğünü anlatan Ebru Son, şunları söyledi:

"Onlara bir şeyler öğretebilmek için oyunlar sergilemeye başladık. Bu sene dört oyun çıkaracağız. 20 kişilik bir ekip. Çoğu tiyatroyla veya müzikle ilgiliydi, fakat devam ettirmemişlerdi. Aralarında bir kişi kalana kadar ben bu tiyatroyu yapmaya devam edeceğim. Çoğunun mesleği var ve bunun dışında buraya geliyorlar. Onları engelli gibi görmüyorum, herkese nasıl davranıyorsam onlara da öyle davrandığımı biliyorlar. Bunun sonucunda da çok gülüyoruz, çok keyif alıyoruz. Bana 'Başkör' diye isim taktılar. Buradaki atölyenin dışında da bir aile olduk. O yüzden kendimi çok iyi ve mutlu hissediyorum. Motivasyonumuzu kıran tek şey engelleri yaratan toplum. Bizim kendi içimizde hiçbir sorunumuz yok fakat dışarı çıktığımızda aldığımız bazı gereksiz tepkiler motivasyonlarını kırıyor. Ben hayatımı onlara adamış gibi oldum. İlk oyunumuzu binlerce kişi izledi. Geri dönüşler inanılmazdı, böyle bir şeyin yapılabileceğini bilmediklerini söyledi çoğu kişi. Oyuncuların ses tonuna, oyunculuklarına hayran kaldılar. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali'nde de oynadık. Takip edenlerimiz var, heyecanla oyunu bekliyorlar. Görünürlüğümüz arttıkça hem atölyemize katılanlar artacak, hem de toplumda bir değişim olacak. Bornova Şehir Tiyatrosu bizi fark ettikten sonra oyunlarına sesli betimleme cihazı getirdi. Artık her oyunlarında 3 kişilik bir kontenjanla görme engelli izleyici kabul edebiliyorlar. İzmir'deki sanatçılar da görme engellileri sergilerine davet ediyor. Biz kitapçıklarını Braille alfabesiyle yazıyoruz, İzmir'deki görme engelliler de takip ediyor."

'SESLENDİRME YAPABİLİRLER, ONLARA GÜVENİYORUM'

Sinemacıların, tiyatrocuların da görme engellilere bir şans vermesini isteyen Ebru Son, "Ağız okuyamıyorlar ama belgesellerde ve reklamlarda seslendirme yapabilirler. Ben oyuncularıma güveniyorum. Hedefler koyarak ilerliyoruz. Artık bu sene biletli oyunlar oynamaya başlamak istiyoruz, ayrıca oyuncularımızı tiyatrolara meslek olarak yerleştirmek istiyorum. Çevremizdekilerin bakış açılarını değiştirmek, görme engellileri de işin içine katarak daha çok şey yapmalarını istiyorum" diye konuştu.

RADYO TİYATROSU DİNLEYİP HAYAL KURUYORDU, ŞİMDİ KENDİSİ YAPIYOR

Mesleğe yeni başlamış bir avukat olan Serdar Fırtına (25), "Bundan önce bir tiyatro geçmişim yok. 9- 10 ay önce katıldım. 'İstiridye ve İnci' oyununda başrolde müzik hocamız vardı, onun kolu kırılınca bana söyledi. Ben de onun yerine başrolü oynadım. Okuma tiyatrosu zor bir şey, hem okuyup hem rol yapmak durumundasınız. O zaman yapabildiğimi gördüm. Çok güzel oldu, bir aylık bir çalışmayla kendimden beklemediğim bir performans gösterdim. Ben zaten radyo tiyatrosunu dinleyen bir insandım. Böyle bir şey yapsam nasıl yapardım diye hep düşünürdüm. Bu gruba katılarak, tiyatroyu kendim deneyimleme imkanı buldum. Geniş düşünme imkanı verdi, oyunlardaki karakterler hayatımızda olsaydı ne olurdu diye düşünüyorum. Bunları gerçek insanlara uyarlama şansı da buldum" dedi.

KİMİ ÖĞRENCİ, KİMİ ÖĞRETMEN

Ege Üniversitesi Konservatuarı'nda Türk müziği eğitimi alan İnci Genç (25), "Geçen sene tiyatroya başladım. Burada olduğum için çok mutluyum. Birçok dostum oldu, sosyalleştim. Sanatın içinde olmayı çok seviyorum" dedi. Tiyatronun ilk katılımcılarından, Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu'nda İngilizce öğretmenliği yapan Diyar İmer (34), "Katıldığım günden beri müptelası oldum, vazgeçemiyorum. Haftada iki gün çalışıyorum. İki oyun birden çalışıyorum. Eğlenceli, zevkli, neşeli geçiyor çalışmalarımız. Sonuna kadar devam edeceğim tiyatro yapmaya" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Oyun provasından genel ve detay görüntüler

Ebru Son ile röp.

Görme engelli tiyatrocularla röp.

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Hande NAYMAN/İZMİR,

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Okulda, şehit öğrenci için köşe oluşturuldu

Kuzey Irak'ta 2008 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Çavuş İbrahim Doğan için, mezun olduğu Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde köşe oluşturuldu. Okul Müdürü Ali Vanlıoğlu, onu unutmamak ve diğer öğrencilere vatan millet sevgisini aşılamak için köşeyi oluşturduklarını söyledi. Köşede şehide ait bazı eşyalar ile okul dönemine ait belgeleri yer alıyor.

Jandarma Çavuş İbrahim Doğan, 2008 yılında Kuzey Irak'ta terör örgütüne düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin cenazesi ailesinin yaşadığı İstanbul'da toprağa verildi. Lise eğitimini Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik bölümünde yapan ve 2003 yılında mezun olan Doğan, eğitim gördüğü okulda unutulmadı. Okul yönetimi öğrencilerinin anısını yaşatmak için 2018 yılında okul girişine 'Şehit İbrahim Doğan Köşesi' yaptırdı.

Okul Müdürü Ali Vanlıoğlu, "Burası bizim onur ve şeref köşemizdir. İbrahim Doğan bizim elektrik-elektronik bölümünden mezun olan, çalışkan, vatanını milletini seven tertemiz bir öğrencimizdi. Okuldan sonra askerlik görevi gelince askere gidiyor ve 2008 yılında bir çatışmada şehit oluyor. Çocukluk döneminde o şehitliğini yaşar gibiydi. Çünkü kendisi de öyle yaşıyordu. Biz de şehidimizi unutmayalım, bir ahde vefa olsun diye, bir de öğrencilerimize vatan, bayrak sevgisini aşılamak için, bu vatan nasıl kazanıldı duygusunu verebilmek için bu köşemizi oluşturduk" dedi.

'OKULLARDA BU TÜR KÖŞELER OLMALI'

Şehit İbrahim Doğan'ın anne ve babasını okulda öğrenciler ile buluşturduklarını ifade eden Vanlıoğlu, "Şehidimizin annesi ve babası buraya gelirler, onları öğrencilerimiz ile buluştururuz. Hatta annesi Suzan hanım bir gün okula geldiğinde bölümün merdivenlerini seviyordu. Ne yapıyorsun dediğimde 'Çocuğumun kokusunu burada hissediyorum' diyordu. Burada çocuklara sarılıyordu, 'Bu çocuklar benim yavrumun kokusunu hissettiriyor' diyordu. Bu yüzden güzel anıları var. Bütün okullarda bu tür köşelerin olması lazım ki, özellikle çocuklarımıza vatan, bayrak sevgisini iyi aşılayalım" diye konuştu.

Oluşturulan köşenin öğrenciler üzerindeki tesirini gördükleri belirten Vanlıoğlu, "Burada şehidimizin kendisinin resmi var. Anne ve babasının resmi, öğrencinin okul dosya bilgileri var. Şehidimizin öz geçmişi, şiir üzerinde fotoğrafı var. Ayrıca burada komutanın şehidimizin annesine yazdığı oğlunun nasıl bir asker olduğu, vatanını milletini nasıl sevdiğini anlatan ifadelerin yer alan bir mektup var" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Okuldan görüntüler

-Şehit öğrenci için yapılan köşe

-Köşedeki eşyalarv e belgeler

-Okul Müdürünün konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

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Erzurum 112 Acil ekipleri, zor şartlarda hastalara ulaşıyor

Erzurum il Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Komuta Merkezi elemanları, 31 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda 2'si snowtrack, 5'i kar paletli, 1'i obez ambulans, 1'i dört sedyeli ambulans, 69 karasal ambulans ve 1 ambulans helikopterle hastalara şifa oluyor. Erzurum İl Ambulans Servisi Başhekimi Doktor Oğuzhan Aygün, 2019 yılının kasım ve aralık aylarında 96 hastaya paletli ve snowtrack ambulanslarla hizmet verdiklerini belirtti.

Yoğun karın olduğu ve zaman zaman köy yollarının kapandığı Erzurum'da, 112 Acil Komuta Merkezi'ne bağlı istasyonlarda faaliyet gösteren sağlık ekipleri, en zor kış şartlarında bile hastalara ulaşıyor. 112 Acil ekipleri, kış gelmeden bakım ve onarımlarını yaptıkları snowtrack ve paletli ambulanslarla karla kaplı dağları aşıp hastalara ulaşıyor. Erzurum İl Ambulans Servisi Başhekimi Doktor Oğuzhan Aygün, 2019 yılının kasım ve aralık aylarında 96 hastaya paletli ve snowtrack ambulanslarla hizmet verdiklerini belirterek, her türlü zorlu şartlarda bile hastalara ulaştıklarını söyledi.

'HAVADAN VEYA KADAR MUTLAKA ULAŞIP HASTANEYE GÖTÜRÜYORUZ'

31 istasyonda 400'ü aşkın personelle 24 saat görevlerinin başında olduklarını belirten Aygün şunları söyledi:

"Helikopter ve uçak ambulanslar, snowtrack ve paletli ambulanslarla yaz kış demeden her türlü olumsuz hava koşullarında bile hastalara mutlaka ulaşıyoruz. 2019 yılını son 2 ayında 96 hastanın yardımına koştuk. Ambulans helikopterle de 30 hasta taşındı. Yardım isteyip de gidemediğimiz bir tek hasta yok. Havadan veya kadar mutlaka ulaşıp hastaneye götürüyoruz. Tüm hastalarımıza en kısa sürede ulaşmaya çalışıyoruz. Kış aylarında karla mücadele bizleri biraz zorluyor ama genelde 30 dakika içerisinde tüm hastalarımıza ulaşmış bulunuyoruz. Zaman zaman başkalarının sağlığı için kendi hayatımızı bile tehlikeye attığımız oluyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-112 Acil binasından detay

-112 merkezine vaka bildirimi

-112 Ekiplerinin çıkışı ve ambulansa binmesi

-Ambulansın gidişi

-Snowtrack aracın tıra yüklenmesi

-Snowtrack ve ambulansın olay yerine gitmesi

-Ambulansın karlı yolda patinaj yapması

-Sağlık ekiplerinin Snowtrack araçla hastaya almaya gitmesi

-Snowtrack aracın karlı yolda ilerlemesi

-Drone ile çekilen detaylar

-Hastanın Snowtrack binidirilmesi

-Snowtrack ile hastanın ambulansa getirilmesi

-Ambulansın gidişi

-Dr.Oğuzhan Aygün ile röp

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Kara lahana ve hamsi birleşti, 'hamsili suşi' oldu

Rize'de, Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, çiğ balık ve yosun kullanılarak yapılan Japonların ünlü yemeği 'suşi', Karadeniz yemek kültürünün temel lezzetlerinin başında gelen kara lahana ve hamsili olarak denendi. Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencisi Dilara Türüt'ün (17) çalışması sonucu, kara lahana ve hamsi birleşti, Uzak Doğu mutfağının simge yemeği 'suşi'ye dönüştü. Okul yönetimi, beğeni toplayan 'hamsili suşi' adı verilen farklı lezzete, patent almaya hazırlanırken, çalışmalarını sürdüren Türüt de, "Başka kültürlerin yemeklerini Karadeniz yemeklerine dönüştürmek için tarifler yapmaya devam edeceğim" dedi.

Kentte, Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, çiğ balık ve yosun kullanılarak yapılan Japonların ünlü yemeği 'suşi', Karadeniz yemek kültürünün temel lezzetlerinin başında gelen kara lahana ve hamsili olarak denendi. Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencisi Dilara Türüt'ün çalışması sonucu, kara lahana ve hamsi birleşti, Uzak Doğu mutfağının simge yemeği 'suşi'ye dönüştü. Türüt'ün lahana yaprağına sardığı pirinç lapası ve kızarmış hamsi ile yaptığı 'hamsili suşi', tadanların ilgi odağı oldu.

BAMBU YARDIMIYLA SARILIYOR

Karadeniz mutfağına kazandırılan yeni lezzet 'hamsili suşi'; haşlanmış kara lahana yaprağının içine, haşlanmış pirinç lapası, yağda kızartılmış ve kılçıkları alınmış hamsi ve tat vermesi için de avokado konularak bambu yardımıyla sarılıyor. Son şekli verilen 'hamsili suşi', dilimlenmesinin ardından ikrama hazır hale geliyor.

'RESTORANLAR TARİF İÇİN BİZE ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR'

Dünyada kabul görmüş bir yiyeceği bölge kültürüyle birleştirdiğini anlatan Dilara Türüt, "Neden 'hamsili suşi olmasın' diyerek yola çıktım ve 'hamsili suşi'yi yaptım. Önce okulda öğretmenlerime ve arkadaşlarına ikram ettim. Tadına bakan Rizelilerden de olumlu yanıtlar aldık. Alışılmışın dışındaydı ama gerçekten büyük bir ses getirdi. 'Hamsili suşi' tanıtımından sonra okulumuza da bana da geri dönüşler oldu. Restoranlarda mönüye eklenmek için bizden tarif isteniyor. Ama her şefin tarifi kendine, tarifimizin püf noktalarını vermiyoruz. Başka kültürlerin yemeklerini Karadeniz yemeklerine dönüştürmek için tarifler yapmaya devam edeceğim" dedi.

'HAMSİLİ SUŞİ'NİN PATENTİNİ ALACAĞIZ'

Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Muhammed Kan da patent hazırlığı içerisine olduklarını belirterek, "Öğrencimizin özel tarifi olan 'hamsili suşi' çok beğenildi. Öğrencimizden tarifi almak için birçok restorandan arandık. Biz okulumuz olarak patent almak için başvuru yapacağız, hazırlıklarımızı yapıyoruz. 'Hamsili suşi'nin patentini Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kazandıracağız. Okulumuz öğrencileri, öğretmenlerinin denetiminde yeni ürünler ve tarifler geliştirmek için çalışmalar yapıyorlar. Yöresel yemekler üzerinde çalışıyorlar, damak tadımıza uyacak tarifleri geliştiriyorlar" diye konuştu.

'KABUL GÖRECEĞİNE İNANIYORUM'

Hamsili Suşi'yi yiyen ve çok beğenen İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Şube Müdürü Kemal Karaca ise öğrencilerin teorikte öğrendiklerini atölyelerde pratiğe dökerek kendi yeteneklerini ortaya koyduklarını belirterek "Uzak Doğu mutfağının önemli yiyeceklerinden birini Karadeniz mutfağı ile birleştiren öğrencimizi tebrik ediyoruz. Hamsili Suşi umuyoruz ki bölgede de kabul görür. Hamsili Suşi'ye belki de patent alma imkanımız olabilecek, bu tabii gurur verici bir durum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hamsili Suşi tarifi

-Dilara Türüt hamsili suşi yapım aşamalarını anlattı

-Yapım aşamasından detaylar

-Röportajlar

-Muhabir (Arzu ERBAŞ ) Anonsu

HABER KAMERA: Arzu ERBAŞ- Mehmet Can PEÇE/RİZE-DHA

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'Her 4 gençten biri siber zorbalığa uğruyor'

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Psikolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Neslihan Güney Karaman, dünyada her 4 gençten birinin siber zorbalığa maruz kaldığını belirtti.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Psikolojisi Anabilim Dalında öğretim üyesi olan Doç. Dr. Neslihan Güney Karaman, dünyada her 4 gençten birinin siber zorbalığa uğradığını söyledi. Özellikle ergenlerin ve gençlerin birbirine yaptığı siber zorbalıkla psikolojik baskının daha fazla olduğunu belirten Karaman, siber zorbalık yapan kişilerin daha önce siber zorbalığa uğrayan gençler olduğunu açıkladı. Doç. Dr. özellikle akrandan akrana zorbalığın teknoloji ortamında siber zorbalık olarak görüldüğünü belirterek, "Kimliğinin belli olmaması onları çok güçlü kılan bir şey. İsimleri yok, kimlikleri belli değil. Dolayısıyla klavye başında istediğimi yazabilirim diye düşünüyorlar. Küçük düşürme, fotoğrafları ve görüntüleri başkalarına dağıtma, sosyal medya hesabını ele geçirme gibi birçok türleri var. Ama gençlerde en çok alay etme ve dalga geçme olarak siber zorbalık yapılıyor. Sosyal medya hesaplarında yorumlar yapılıyor. Ortak gruplardan 'Kimse Ayşe'yi beğenmesin' diye yazıyorlar" diye konuştu.

'İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMAYANLAR İNTİHARA YÖNELİYOR'

Siber zorbalık yapanların 'klavye başında istediğimi yazabilirim' diye düşündüklerini belirten Karaman, "Zorbalığa uğrayan kişide duygusal anlamda içe kapanma, kendini izole etme, arkadaş gruplarından yalnızlaşma gibi davranışları görebiliyoruz. Öfke, saldırganlık eğilimi olabiliyor mağdurlar açısından. Okul devamsızlığı artıyor. Uyku bozuklukları meydana geliyor. Cep telefonundan ayrılamıyor. Özellikle duygusal anlamda sorunlar yaşayan gençler siber zorbalığa uğrayınca işin içinden çıkamadığından intihara yöneliyor" dedi.

'ZORBALIĞA UĞRAYAN GENÇLER ZORBALIK YAPIYOR'

Doç. Dr. Neslihan Güney Karaman, zorbalığa uğrayan kişinin duygusal anlamda içe kapandığını ve kendini izole ederek yalnızlaştığını belirterek, "Zorbalığa uğrayan kişilerde öfke ve saldırganlık eğilimi olabiliyor. Bu anlamda öğretmenler ve ailelere ipucu olacak bir özellik var karşımızda. Okula karşı isteksizlik oluyor, okula gitmek istemiyor. Devamsızlıkları artıyor. Devamsızlıklara öğretmenlerin dikkat etmesi gerekiyor. Cep telefonundan hiç ayrılmıyor. Onunla yatıp onunla kalkıyor. Siber zorbalığa uğrayan kişiler intikam almak için başkalarına da zorba davranışlarda bulunuyorlar" ifadelerini kullandı.

'SİBER ZORBALIĞA MARUZ KALANLARIN YÜZDE 9'U OKULU BIRAKIYOR'

Doç. Dr. Neslihan Güney Karaman, duygusal anlamda sorun yaşayan gençlerin siber zorbalığa uğraması sonucu bununla baş edemediğini kaydederek şöyle konuştu:

"Özellikle duygusal anlamda sorunlar yaşayan gençler siber zorbalığa uğrayınca işin içinden çıkamıyor. Bir fotoğrafı sosyal medyadan yayınlandı diyelim, okula gitmek istemiyor. Onlar için başkaları tarafından nasıl göründüğü çok önemli. Bu onun için çok tehlikeli. Dünyada siber zorbalıktan dolayı öğrencilerin yüzde 9'u okulu bırakıyor. Siber zorbalığa maruz kalan çocuklar yüzde 25 civarında. Bu bizim için ciddi bir rakam. Türkiye'de yapılan bir araştırmada, çocukluk çağında duygusal istismara yani ailesi tarafından onaylanmayan, sıcak bir aile ortamında yetişmeyen çocukların ergenlik döneminde daha fazla zorbaca davranışlarda bulunduğu araştırma bulgularımız da var. Gençlerin yüzde 80'i, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Bağımlı diyebileceğimiz yüzde 11 civarında genç var."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Nursima ÖZONUR- Gökhan CEYLAN/ANKARA,

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Belediye başkanı ve müdür bindikleri atlı kızağı durduramadı

Türk sinemasının efsane isimlerinden Şener Şen'i bindiği atın kaçırdığı 'Hababam Sınıfı Tatilde' filmi Erzurum'da gerçek oldu. Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte Dadaşköy Mahallesi'ne düzenlenen bir etkinliğe katılan merkez Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Mahmut Uçar ile İl Tarım Müdürü Osman Akar, bindikleri atlı kızakta atı kontrol edemeyince kalabalıktan uzağa gittiler. Başkan ve müdürün bindiği kızağı köyün gençleri atın önüne geçerek durdu. Korku dolu anlar yaşadıkları kızaktan gülerek inen Başkan Mahmut Uçar, başka bir atlı kızağa binen Vali Okay Memiş'in yanına gelerek, "Sayın Valim bizim bindiğimiz kızağın freni yokmuş" diyerek espri yaptı.

Merkez Yakutiye ilçesinin Dadaşköy Mahalle Muhtarı İslam Yıldırım'ın davet ettiği Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, merkez Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve İl Tarım Müdürü Osman Akar atlı ciritçiler tarafından karşılandı. Vali Okay Memiş ve beraberindekiler Yakutiye Belediyesi tarafından mahalleye yaptırılan sosyal tesisler ile muhtar Yıldırım'a ait olan besi çiftliğini gezdi. Hayvancılığa çok önem verdiklerini söyleyen Vali Memiş, "Bakanlık haricinde valilik olarak 5 bin çiftçiye yem stoğu sağladık. Bakanlık ve bizlerin çiftçilere çok ciddi destekleri var. Çünkü kış şartlarında hayvanlar dışarı çıkamıyor bu yüzden yem dağıtıyoruz. Çiftçinin en büyük sıkıntısı yem maliyeti. Bizim yaptığımız bu uygulamada maliyeti ciddi oranda düşürmüş oluyor. Bu desteğimiz 2020 yılında da devam edecek. Büyükbaş hayvan sayısı bir yıl içinde 730 binde 890 bine ulaştı. İnşallah 2020 yılında bir milyon hedefine rahatça ulaşacağız" diye konuştu.

ATI DURDURAMADILAR

Gezi ve incelemenin ardından mahallenin atlı cirit spor kulübü karlı zeminde protokolle bir gösteri maçı yaptı. Vali ve beraberindekiler cirit alanına atlı kızaklara gitti. Ancak, Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Mahmut Uçar ile İl Tarım Müdürü Osman Akar, bindikleri atlı kızakta atı kontrol edemeyince bulundukları kalabalıktan uzağa gittiler. Başkan ve müdürün bindiği kızağı köyün gençleri atın önüne geçerek durdurdu. Korku dolu anlar yaşadıkları kızaktan gülerek inen Başkan Mahmut Uçar, başka bir atlı kızağa binen Vali Okay Memiş'in yanına geldi. Vali Memiş, "Başkanım o nasıl gittiniz öyle" dediği Uçar, "Sayın Valim bizim bindiğimiz kızağın freni yokmuş" diyerek espri yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Protokolü muhulleye girişte atlıların karşılaması

-Vali ve beraberindeik protokol yapılan sosyal tesisleri gezmesi

-Başkan Mahmut Uçar ve tarım il müdürünün atlı kızağa benmesi

-Başkan Mahmut Uçar'ın 'Sayın valim bizi takip edin' demesi

-Uçar ve Akar'ın indiği kızağın hızla gidişi

-Köyün gençleri kızağın önünün kesmesi (fotoğraf)

-Valinin atlı kızakla gitmesi

-Mahmut Uçar'ın Valinin yanına gitmesi

-Atlı cirit gösterisi

-Protokolün atları sevmesi ve fotoğraf çekilmeleri

Haber-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM,

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Açık cezaevinden 8 ayda 4 kez firar eden mahkuma 'disiplin' cezası

Samsun'da, 'kasten yaralama' suçlamasıyla 300 gün hapis ve 6 bin 500 TL para cezasına çarptırılan Yasin Emre Karakuvuk, konulduğu açık cezaevinden yaklaşık 8 ayda 4 kez firar etti ve her yakalandığında tekrar açık cezaevine konuldu. Açık cezaevlerinde yaşanan firar olaylarından sonra çoğu suçlunun kadına şiddet olaylarına karıştığına dikkati çeken avukat Serpil Dönmez, Samsun'da Ceren Özdemir'in de yine açık cezaevinden firar eden suçlu tarafından öldürüldüğünü belirterek, "Yasa gereği açık cezaevinden firar eden hükümlü, yakalandıktan sonra disiplin cezası verilerek tekrar açık cezaevine konuluyor. Ancak, yeni yıl itibariyle İçişleri Bakanlığı, 'Kadına yönelik şiddetle mücadele' genelgesi yayımladı. Bu genelgeye göre açık ceza infaz kurumlarında bulunan kişilerin, firar durumunda takibi daha kapsamlı yapılacak" dedi.

Samsun'da yaklaşık 8 ay önce 'kasten yaralama' suçlamasıyla yakalanan Yasin Emre Karakuvuk, yargılandığı davada 300 gün hapis ve 6 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığın cezasını açık cezaevinde çekmesini de karara bağladı. Hakkında 'kasten yaralama' ve '6126 sayılı kanuna muhalefet' ve 'uyuşturucu ticareti' yapmak gibi suçlardan 10 ayrı dava dosyası daha bulunan Karakuvuk, açık cezaevine konulduktan sonra çeşitli tarihlerde 4 kez firar etti. Son olarak geçtiğimiz günlerde Atakum sahilinde uygulama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Karakavuk'un polise verdiği ifadesinde, "Eğer ben açık cezaevindeyken, diğer dosyalar onanırsa uzun yıllar kapalı cezaevinde yatmam gerekecek. Bu yüzden kaçıyordum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan Karakavuk, tekrar açık cezaevine tekrar gönderildi.

'AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINDAN FİRAR ETMEK KOLAY'

Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadele Derneği Başkanı Avukat Serpil Dönmez, açık ceza infaz kurumlarından firarların kolay olduğunu, yakalanan sanıkların disiplin cezası karşılığında tekrar aynı cezaevine konulduğuna bildirdi. Dönmez, hükümlünün açık cezaevinden firar ettikten sonra yakalandığında tekrar açık cezaevine konulduğunu sadece disiplin cezası verildiğini kaydetti. Ceza İnfaz Kurumlarında yatan bir hükümlünün, belirli periyotlarla kurum dışarı çıkabildiğini anlatan avukat Dönmez, "Hükümlüler, izin ve imza denetimine tabi olarak kontrol ediliyor. Açık cezaevinde cezasını çekmekte olan hükümlü, imza atarak dışarı çıkıyor ve bir daha açık ceza infaz kurumlarına geri dönmeyerek firar etmiş oluyor. Dolayısıyla açık ceza infaz kurumlarından kaçmak bu kadar kolay. Ne yazık ki bunun kötü bir örneğini geçtiğimiz ay Ordu'da yaşadık. Ceren Özdemir, açık ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunan ve firar eden bir şahıs tarafından öldürüldü. İzne çıkan bir mahkümun, kadınları öldürdüğünü sık sık görüyoruz" diye konuştu.

FİRARİ, YAKALANDIĞINDA AYNI CEZAEVİNE KONULUYOR

Yapılacak yeni düzenlemeyle bu tür firarların önüne geçilmesini temenni eden Avukat Dönmez, "Mahkum, kapalı ceza infaz kurumundan iyi hal nedeniyle açık ceza infaz kurumuna geçmişse ve sonrasında firar etmişse yakalandığı zaman şahıs, kapalı ceza infaz kurumuna gönderiliyor. Ancak firar eden şahıs, cezasını açık ceza infaz kurumunda çekiyorsa yakalandığı zaman yine açık ceza infaz kurumuna gönderiliyor. Disiplin suçu veriliyor. Aslında çok caydırıcı olarak tedbirler alınmıyor diyebiliriz" ifadesini kullandı.

'FİRAR TAKİBİ KAPSAMLI YAPILACAK'

Yeni yıl itibariyle İçişleri Bakanlığı'nca 'Kadına yönelik şiddetle mücadele' genelgesi yayımlandığına dikkati çeken avukat Dönmez, "Bu genelgeye göre açık ceza infaz kurumlarında bulunan kişilerin, firar durumunda takibi daha kapsamlı yapılacak. Bu genelge tüm kolluk kuvvetlerine gönderildi. Umarız bu düzenleme sayesinde etkin önlemler alınır ve bir daha kadın cinayetleri haberleri duymayız" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan detaylar

-Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadele Derneği Başkanı Avukat Serpil Dönmez ile röportaj

-Samsun Adliyesi'nden detaylar

-Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nden detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA, Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN, -

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Kalp krizinden ölümde ihmal iddiasına soruşturma

İzmit'te, evinde kalp krizi geçiren Arda Bozbağ (40) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Nilüfer Bozbağ eşinin kalp krizi geçirmesi üzerine eve gelen 112 Acil ekibinin müdahalede bulunamayarak başka bir 112 Acil ekibini çağırdığını, zamanında müdahalede bulunulmaması nedeniyle eşinin öldüğünü iddia ederek, şikayette bulundu. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

Karadenizliler Mahallesi Erdoğan Sokak'ta oturan Arda Bozbağ, 21 Aralık'ta yeni kiraladıkları eve taşınma hazırlığı yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Eşi Nilüfer Bozbağ hemen 112 Acil'i arayarak yardım istedi. İddiaya göre olay yerine gelen 112 Acil ekibi hastanın durumuna baktıktan sonra olay yerine yeni bir 112 Acil ekibi istedi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Arda Bozbağ'a müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Bozdağ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'NABZI ATIYORDU'

Olay günü hemen 112 Acil'i arayıp yardım istediğini söyleyen Nilüfer Bozbağ, "21 Aralık günü 10 dakikalığına köpeği gezdirmek için evden çıktım. O gün biz taşınıyorduk. Ben çıkarken eşim halıları topluyordu. Çocuğumun anlattığına göre halı toplarken bir anda durmuş. 'Ambulans' diyerek yere oturup kalmış. 6 yaşındaki kızım ne yapacağını şaşırmış. Ben eve geldiğimde 'Babam çok kötü, babama bir şey oldu' dedi. Ben hemen içeri girdim. Eşim Arda oturur vaziyetteydi, çok kötü durumdaydı. Ağzından su geliyordu. Nabzına baktım, nabzı atıyordu. Hemen 112 Acil'i aradım. Komşularım geldi ve ambulansı karşılamak için sokağa çıktım. 2 ya da 3 kere 112'yi arayıp 'Neredesiniz? Gelmiyor musunuz?' dedim. Evde insanlar toplandı ama ambulans gelmedi. 10-15 dakika sonra geldi ambulans. Hemen onlarla birlikte içeri girdim." dedi.

'GÖREVLİ ENTÜBE YAPMAYI BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ'

Ambulanstaki sağlık görevlisinin eşini gördükten sonra telefon açtığını söyleyen Nilüfer Bozbağ, "Telefonda, 'Bu entübe vakası, ben entübe yapmasını bilmiyorum. Hemen buraya bir ambulans daha yollayın' dedi. Ben 'Entübe nedir?' diye sordum, 'Neden bir şey yapmıyorsunuz? Neden müdahale etmiyorsunuz?' dedim. Bir ara beyaz bir cihaz getirdiler. 'O cihazı neden çalıştırmıyorsunuz?' diye sordum. O sağlık görevlisi bana hiçbir şekilde cevap vermedi. 'Sen dışarı çık ikinci ambulansı bekle' dediler. O sırada hüngür hüngür ağlıyordum. İkinci ambulans geldi. O ambulansla gelen doktor kalp masajı yaptı. Olaydan sonra ifade veren komşum, ilk ambulanstan gelen beyaz cihazın parçalarını ikinci ambulanstan kendisinin getirdiğini söyledi. Solunum tüpünü kendisinin taşıdığını söyledi. Yani birinci ambulansta hiçbir şey yoktu. Gelen kişi yetkisizdi. Onlar kalp masajı yaptıktan sonra Arda'yı toplayıp hastaneye götürdüler. Özel bir hastaneye götürdüler. Biz de oraya gittik. Arda hastaneye geldiğinde kalbi atmaya başlamış ama kurtaramadılar" diye konuştu.

'YAŞAM KAYNAĞIMI KAYBETTİM'

Eşinin ölümüyle ilgili şikayetçi olduğunu belirten Bozbağ, şöyle konuştu:

"O sağlık görevlisini oraya getirenlerden şikayetçiyim. Entübe yapmayı bilmediğini telefonda söyledi. Bunlar hepsi çıkacak. Türkiye mahkemelerinden bir sonuç alamazsam Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğim. Ben 21 Aralık 2019 günü yaşam kaynağımı kaybettim, bitti. Benim yaşam kaynağım gitti. O sağlık görevlisi ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Sadece o sağlık görevlisinden şikayetçi değilim. O sağlık görevlisini oraya getiren sistemden de şikayetçiyim. İlk gelen ambulansın yetkisizliği ve etkisizliğinden dolayı da şikayetçiyim. 112 Acil görevlilerinin yetkisizliği ve etkisizliğinden dolayı kaybettik eşimi."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şu yazılı açıklamada bulunuldu:

"Bahsi geçen konu hakkında İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından soruşturma başlatılmıştır. Vefat eden hastamıza Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağılığı ve sabırlar diliyoruz."

Görüntü Dökümü

-Nilüfer Bozbağ ile eşinin mezarını başında röp

-Nilüfer Bozbağ'dan detaylar

Haber-Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR - Kamera: Dinçer AKBİR-İZMİT(Kocaeli)

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Bebeğin ağlamasıyla yanmaktan kurtuldular ama evsiz kaldılar

Diyarbakır'da, yılbaşı gecesi 1 yaşındaki çocuklarının ağlamasıyla uyanıp, evlerinde çıkan yangını fark eden Burhanettin (30) ile Emine Çapan (23) çifti, ölümden döndü. İçerisindeki eşyaların tamamının yandığı kiralık evden ayrılıp, akrabalarının yanına yerleşen Çapan ailesi, yardım bekliyor.

Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde oturan ikamet eden Çapan ailesinin kirada oturdukları evde yılbaşı gecesi elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Yangının meydana geldiği sırada uykuda olan Burhanettin ile Emine Çapan çifti, 1 yaşındaki oğulları Siraç'ın ağlama sesiyle uyandıklarında evlerinin alev aldığını gördü. Çapan ailesi güçlükle evden çıkarken, yangını fark eden komşuları itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatte yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evdeki eşyalar yanarak kullanılamaz hale gelirken, işsiz olan Burhanettin Çapan ise yetkililer ve hayırseverlerden yardım istedi.

'HER GÜN BAŞKA BİR YERDE KALIYORUZ'

Yangının evlerindeki tüm eşyaları kullanılamaz hele getirdiğini anlatan Burhanettin Çapan, akrabalarına yerleşmek zorunda kaldıklarını söyledi. Çapan, 5 yıl önce Diyarbakır surlarından düştükten sonra ağır işte çalışmadığını ifade ederek, yanan evlerini ise 3 ay önce kiraladıklarını söyledi. Yardımseverlerin desteğini beklediğini anlatan Çapan, şunları söyledi:

"Yıllardır doğru düzgün çalışamıyorum. El kısmım ağırlık kaldıramıyor. Zor iş yapamıyorum. Ben, eşim ve çocuğum mağduruz. 3 ay önce bu eve taşınmıştım. Evimdeki tüm eşyalar yandı. Akrabalarımızın yanına yerleştik. Her gün başka bir yerde kalıyoruz. Yetkililer bir an önce bize sahip çıksın istiyoruz."

'EŞİM VE ÇOCUĞUMLA BİRLİKTE DIŞARI ÇIKTIK'

Yangını oğlu Siraç'ın ağlamasıyla fark ettiklerini söyleyen Çapan, "Yangın yılbaşı gecesi biz uyurken çıktı. Gece saat 2 gibiydi. Bebeğimiz ağlayınca eşim mutfağa su almaya gelirken evin içini duman sardığını görüyor. Eşim gelip beni uyandırdı. Kalktığım gibi elektrik şalterini indirdim. Burada durulacak gibi değildi. Duman evin her yanını sarmıştı. Eşim ve çocuğumla birlikte dışarı çıktık. İtfaiye geldi yangını söndürdü. Yangının prizden çıktığını söylediler. Sadece yetkililerden yardım istiyoruz. Biz dilenci değiliz. Şu ana kadar devletten yardım istemedik ama şu an gerçekten ihtiyacımız var. Ev sahibi şu an bir şey demiyor. Benim eşyalarım da yandı. Ev sahibi yarın bir şeyler talep edebilir. Tek başıma kaldıramam. Bu evi ne imkanlarla ne zorluklarla kurduk" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Evden görüntü

Yanan eşyalar

Aileden görüntü

Burhanettin Çapan'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN-Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

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6 kişilik aile, soğuk havada çadırda yaşıyor

Elazığ'da, merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi'nde kaldıkları çadırda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren 6 kişilik Akalan ailesi, yardımseverlerin desteğini bekliyor. Eşi Ahmet'in (30), Karakoçan ilçesinde çobanlık yaptığını anlatan 4 çocuk annesi Nurgül Akalan (26), 9 yıldır çadırda yaşadıklarını ifade ederek, soğuk hava nedeniyle çocuklarının sürekli hasta olduğunu söyledi.

Merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi'nde kaldıkları çadırda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren 6 kişilik Akalan ailesi, yardımseverlerden destek bekliyor. Nurgül Akalan, 9 yıldır çadırda yaşadıklarını belirterek, soğuk hava nedeniyle çocuklarının sürekli hasta olduğunu ifade etti.

'ISINACAK BİR YUVAMIZ OLSUN'

Çadırda elektrik olmadığından dolayı çocuklarını ders çalışmadığını belirten Nurgül Akalın, "5 çocuğum vardı. Engelliydi, bir süre önce vefat etti. Çadırda yaşayan 4 çocuğum soğuktan dolayı sürekli hasta oluyorlar. 9 yıldır çadırda yaşıyoruz. Eşyalarımız yok. Yetkililerden bir yardım bekliyoruz. Eşim Karakoçan'da çobanlık yapıyor. Çocuklarım her zaman hasta. Soğuktan dolayı grip oluyorlar. Kendi imkanlarımız ile güneş enerjisi yaptık. Güneş enerjisi olmadığı zaman elektriğimiz olmuyor. Karanlıkta oturuyoruz. Televizyonumuz bile yok. Çoğu zaman çocuklarım ders çalışamıyorlar, elektrik olmadığı için. Mecburen derslerini yapamıyorlar. Yetkililerden yardım bekliyorum. Isınacak bir yuvamız olsun" dedi.

Görüntü Dökümü

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Çadırdan görüntü

Çadırın içinden görüntü

Aileden görüntü

Röportaj

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ