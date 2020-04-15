(Özel) Gündüz vakti mahalleye giren domuz sürüsüne silahlı önlem
Şanlıurfa'da korona virüs nedeniyle sokakların boş kalması sonucu yaban domuzu sürüsü gündüz vakti mahalleye indi.
15.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:06
Hilvan ilçesine bağlı Kavalık Mahallesi'ne gündüz vakti inen 6 yaban domuzunu gören vatandaşlar hem silahlarına hem de cep telefonlarına davrandı. Silahları ile havaya ateş eden köylüler domuzları pamuk tarlalarından uzak tutmaya çalışırken o anları cep telefonu ile anbean görüntülediler. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA