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(Özel) Gündüz vakti mahalleye giren domuz sürüsüne silahlı önlem

Şanlıurfa'da korona virüs nedeniyle sokakların boş kalması sonucu yaban domuzu sürüsü gündüz vakti mahalleye indi.

15.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:06
(Özel) Gündüz vakti mahalleye giren domuz sürüsüne silahlı önlem
Şanlıurfa 'da korona virüs nedeniyle sokakların boş kalması sonucu yaban domuzu sürüsü gündüz vakti mahalleye indi. Hızla mahalleye koşan domuzları gören vatandaşlar havaya ateş açtı.

Hilvan ilçesine bağlı Kavalık Mahallesi'ne gündüz vakti inen 6 yaban domuzunu gören vatandaşlar hem silahlarına hem de cep telefonlarına davrandı. Silahları ile havaya ateş eden köylüler domuzları pamuk tarlalarından uzak tutmaya çalışırken o anları cep telefonu ile anbean görüntülediler. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Hilvan, Güncel
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