Günlük 2 Bin Kişinin Spor Yapacağı İbb Şile Spor Kompleksi Hizmete Girdi

30 Kasım 2018 Cuma 09:36



30 Kasım 2018 Cuma 09:36

Şile ilçesinin tüm spor merkezi ihtiyacını karşılayacak olan Şile Spor Kompleksi hizmete girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde inşa edilen spor kompleksi günlük 2 bin kişiye hizmet verecek. İki bin kişilik spor kompleksi havadan görüntülendi.Spor tesisleri ve salonlarda yılda 6 milyon kişiye spor hizmeti veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına yeni spor tesisi yatırımlarını sürdürüyor. Son olarak Şile Spor Kompleksi'nin yapımı tamamlanarak vatandaşların hizmetine açıldı. 2 bin kişinin spor yapacağı spor kompleksi havadan görüntülendi.Yaklaşık 9 bin metrekarelik alanda inşa edilen Şile Spor Kompleksi'nde; İki adet yüzme havuzu, halı saha, stüdyo salonu, uzak doğu ve savunma sporları salonu, okçuluk salonu, fitness salonu, jimnastik salonu, tartan pist, fuaye alanları, sosyal donatı alanları, kapalı otopark ve Belnet (İnternet ve Bilgi Erişim Merkezi) bulunuyor. Tesiste ayrıca atletizm pisti ve yürüyüş parkuru da var.İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından işletilen Şile Spor Kompleksi'nde teknik ve fiziki testlerin başarıyla sonuçlanmasının ardından Şileli vatandaşlarımız spor yapmaya başladı. Şu an yüzme, futbol ve fitness branşlarında hizmet veren komplekste kayıtlar devam ediyor. İBB Şile Spor Kompleksi'nden faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın Ahmetli Köyü, Üsküdar Caddesi, Hekimler Sokak'ta bulunan tesise gelerek kayıt yaptırmaları gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, daha fazla İstanbullunun spor yapabilmesi için yeni spor tesisleri ve spor salonları yapıyor; mevcut spor tesislerini de geniş bir bakım ve onarım kapsamına alıp yeniden vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor. - İSTANBUL