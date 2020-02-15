Özel güvenlik görevlisi intihar etti, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Adana'da, bir hastanede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Muhammet Y. (32), kendini iple asarak intihar etti. Genç adamın yakınları ise evinin önünde dakikalarca gözyaşı döktü.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde, 2 katlı bir evde meydana geldi. Bir kamu hastanesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası Muhammet Y., sabah işe gitmedi. Muhammet Y.'yi merak eden iş arkadaşları evine gitti. Kapıyı açan eşi, kocasının teras katta olduğunu söyledi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yukarı çıkan eşi ve arkadaşları, Muhammet Y.'yi boynunda iple yerde hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde Muhammet Y.'nin öldüğü belirlendi. Polisin ilk incelemesinde Muhammet Y.'nin, kendini iple astığı, ancak bir süre sonra ipin ağırlığı taşıyamayıp koptuğu tespit edildi. Acı haberi alıp, Muhammet Y.'nin evinin önüne gelen yakınları, sinir krizi geçidi.

25 YIL ÖNCE BABASINA TREN ÇARPMIŞ

Muhammet Y.'nin komşuları genç yaşta yaşamına son veren güvenlik görevlisinin ekonomik ya da ailevi bir problemi olmadığını belirterek, ölümünün kendilerini şoke ettiğini söyledi.

Bu arada, Muhammet Y.'nin babası Duran Y.'nin 25 yıl önce iş yerine giderken tren çarpması sonucu hayatını kaybettiği ve Muhammet Y.'nin babasız büyüdüğü öğrenildi.