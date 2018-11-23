Özel Güvenlik Öğrencilerine Jandarmadan Destek

23 Kasım 2018 Cuma 10:51



23 Kasım 2018 Cuma 10:51

Artvin Jandarma Komutanlığı, Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesindeki Özel Güvenlik ve Koruma Programı Meslek Yüksekokulunun ders programına destek verdi.Artvin Çoruh Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Programı Meslek Yüksekokulu öğrencileri, "silah ve patlayıcı maddeler" dersini, Artvin Jandarma Komutanlığında aldı.Derste Jandarma Komutanlığı Silah-Optik Bakım Kısım Amirliği tarafından öğrencilere, uzun ve kısa namlulu silahların tanıtımı, sökülüp takılması ve bakımı konularında bilgi verildi.