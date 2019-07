- (Özel haber) Ali Ravcı: "Amacımız UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak"E.Y. Malatyaspor Sportif Direktörü Ravcı: "Sergen hoca ile güzel işler yapacağız"DÜZCE - UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olmalarından dolayı heyecanlı olduklarını söyleyen Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, amaçlarının ise gruplara kalmak olduğunu belirtti. Ravcı, Teknik Direktör Sergen Yalçın'la ilgili de, "Sergen hoca gittiği kulüplerde başarılı olan bir teknik adam. Şu ana kadar gayet uyumlu bir çalışma ortamımız var. Hoca ve ekibiyle birlikte güzel işler yapacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarını Bolu Abant'ta sürdüren E.Y. Malatyaspor'da Sportif Direktör Ali Ravcı, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezonun son 5 haftasında takımın başında olmasına ilişkin Ravcı, "Teknik direktörler görevinden alınıyor, gelenler oluyor. Ben 5 sezondur sportif direktörlüğünü yapıyorum bu kulübün. 2 sezon önceki Ertuğrul Sağlam ile çalıştığımız dönemde de benzer durum yaşandı. Son 5 hafta başkanımız bizimle devam etmeyi tercih etti. Oyuncularla uzun süredir beraber olduğum için onlar da bize sevgilerini gösterdiler. İlk maçtan itibaren çok büyük bir reaksiyon gösterdiler ve fedakarlık yaptılar. Neticede Avrupa kupalarına gitmeye hak kazandık. Sezonu güzel şekilde bitirdik. Hem Malatyalı olmam, hem aidiyet duygusu bizi daha fazla fedakarlık yapma durumunda bırakıyor. Oyuncuları da çok iyi tanıdığım için süreci güzel şekilde atlattık. Sezon bittikten sonra başkanımız ile istişareler yaptık. Ortak bir noktada birleştik ve Sergen hoca üzerinde karar kıldık. Sergen hoca gittiği kulüplerde başarılı olan bir teknik adam. Şu ana kadar gayet uyumlu bir çalışma ortamımız var. Bu sezon öyle umuyorum ki Sergen hoca ve ekibiyle birlikte güzel işler yapacağız. Geçen ayın 25'inde Malatya'da toplandık Avrupa kupalarından dolayı. İlk 5 günü Malatya'da geçirdik. Ayın 1'i itibariyle Bolu'da kampımızın etabına başladık. Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Transferler yapıyoruz. Eksik mevkilerimiz var, transfer yapmamız gerekiyor. Yaklaşık 18-19 gün sonra Avrupa kupalarının ilk maçını oynayacağız. Bu sezon daha zor geçecek bizim için. 3 kulvarda birden mücadele etmek zorundayız. Daha güçlü olmak durumundayız. Kadro derinliğine ihtiyacımız var. Bunun için de çalışmalar devam ediyor. Aramıza yeni katılan oyuncular var. Jahovic, Fofana ve Fransa'dan genç bir kardeşimizi takıma dahil ettik. Onlar da takıma güç katacaklar. Çalışmalarımız devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi ilk maçına kadar yüzde yüz olmasa bile yüzde 60-70 hazır hale geleceğiz. Transferleri yaparken mali yönleri de düşünmek gerekiyor. Biz E.Y. Malatyaspor olarak 5 sezonluk dönemde kulübü borçsuz götürmeye özen gösterdik. Bugün itibariyle baktığınızda borçlarla baş etmeye çalışan kulüpler var Süper Lig'de. Biz borçsuz ender kulüplerden bir tanesiyiz. En büyük başarı bu" şeklinde konuştu."İkinci defa şehrimize heyecan yaşatacağız"UEFA Avrupa Ligi'ndeki amaçlarına da değinen Ali Ravcı, "Malatya şehri Malatyaspor'dan dolayı bu heyecanı bir defa yaşamıştı. Biz ikinci defa şehrimize yaşatacağız. Bizim için yeni bir heyecan olacak. Karşımıza ne çıkacağını bilmiyoruz açıkçası. İyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Amaç tamamen gruplara kalmak. Bu bizim için büyük bir başarı olur. Takım olarak elimizden geleni yapacağız" dedi."Biz öncelikle futbolcunun karakterli olmasını tercih ediyoruz"Transfer çalışmalarıyla ve takımın hedefleriyle ilgili konuşan Sportif Direktör Ali Ravcı, "Adil başkanla birlikte 5 sezondur Yeni Malatyaspor'da görev yapıyorum. Her sezon bir hedefimiz oldu ve şükürler olsun ki yaptığımız çalışmalar, fedakarlıklar ve oyuncuların performansıyla her zaman hedefi tutturduk. Futbol takımlarında hedef bitmez. Elbette ki bu sezon da hedeflerimiz var. Ligi geçen sezon 5. olarak bitirdik, ilk 5'in içerisinde olmak hedefimiz. Türkiye Kupası'nda iyi performans gösterdik Galatasaray maçına kadar. Üç kulvarda birden hedefimiz var. Bu hedefleri gerçekleştirirken yakaladığımız başarının birçok sebebi var. Bugüne kadar Malatya şehrine gelen kulübümüze yaptığımız transferlere yerli yada yabancı olsun aile ortamı oluşturmaya çalıştık. Sevgi ve saygının olduğu her yerde başarı vardır. Oyuncularımızla olan ilişkilerimizde, şehrin oyunculara olan sempatisi ve ilgisi bu başarının temel faktörleridir. Çünkü biz nasıl ki evde, çocuklarımızla, arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizde sevgi bağını ön plana koyduysak, oyuncularla olan ilişkilerimiz de öyle. Hedeflediğimiz yolda kenetlenmemiz bu başarıları getirdi. Yeni sezonda da bunları devam ettireceğiz. Malatya'ya gelen hiçbir futbolcunun bugüne kadar mutsuz olduğunu görmedim. Aileleriyle birlikte Malatya'da huzurlu bir ortamda kulübe hizmet ediyorlar. Transferde, oyuncu seçimlerinde buna dikkat ediyoruz. Yıldız futbolcuyu bütün taraftarlar ister. Biz öncelikle futbolcunun karakterli olmasını tercih ediyoruz. Çünkü karakter sizi bir yerlere götürüyor. Biz de isteriz yıldız oyuncu olmayı ama bütün oyuncularımız yıldız. Kiralık oyuncular takıma çok katkı sağladı. Oyuncuların bonservis olarak maliyetleri yüksek olduğu zaman kiralama yöntemi deniyoruz. Bu sezonda niye olmasın" diye konuştu.