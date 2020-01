(Özel haber) Alin Toşca: "Hagi, Popescu ve Lucescu'yu duymak beni gururlandırıyor"

İlk yarıda oynanan 17 maçın tamamında 90 dakika forma giyen Gaziantep 'in Rumen futbolcusu Alin Toşca özel açıklamalar bulundu. Hagi, Popescu ve Lucescu gibi isimleri Türkiye'de duyduğu zaman gururlandığını söyleyen Toşca, EURO 2020 Elemeleri'nde de İzlanda'yı geçeceklerini ifade etti.Süper Lig'deki ilk sezonunda ilk yarıda 24 puan toplayan Gaziantep FK'da bu sezon geride kalan 17 lig maçının tamamında 90 dakika sahada kalan ve bu maçlarda hiç kart görmeyen zor bir istatistik elde eden Rumen futbolcu Alin Toşca, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Geride kalan 17 haftada takım adına çok mutlu olduğunu ifade eden Alin Toşca, "Takımım adına çok mutluyum. İyi bir yolda gidiyoruz ve bu şekilde gidersek ligi iyi bir noktada bitireceğiz. Kendim adına da çok mutluyum. İyi ve sağlıklı bir sezon geçirdim. Sakatlık yaşamadım, kart görmedim, 17 maçın tamamında oynadım. Kendimi ve takımı başarılı buluyorum. O yüzden çok mutluyum" ifadelerini kullandı."Burası çok zor bir lig"Türkiye'de takımların çok iyi olduğunu ve taraftarların çok ateşli olduğunu söyleyen Alin Toşca, "Takımlar çok fazla taraftara sahip. Buraya gelmeden önce arkadaşlarımdan bilgi aldım. Taraftarlar ateşli, statlar çok güzel, takım kadroları çok iyi, güçlü ve zor bir lig. Bu ligde oynamaktan dolayı mutluyum" dedi. Taraftarların paradan daha önemli olduğunu söyleyen Toşca, "Bazen paradan da önemlisi taraftar baskısıdır. PAOK taraftarı ile Türk taraftarını karşılaştırırsam, ikisi de birbirine yakın, çok ateşli, atmosferi iyi hazırlayan, takımlarını iten, rakip üzerinde baskı kuran seyirci tipleri. Futbolu çok seviyorlar. Gaziantep taraftarı da çok iyi. Bize itici kuvvet olarak yardımcı oluyorlar. Takımım adına gerçekten çok mutluyum" diyerek sözlerini sürdürdü."Yunanistan'daki en güçlü ekiptik"Geçtiğimiz sezon Yunanistan'da namağlup şampiyon olan PAOK'un hakemleri baskı altına aldığı iddiasıyla ilgili konuşan Toşca, "Hakemleri baskı altına alıp almama hakkında bir şey söyleyemem. Sahaya çıktığımız zaman hissettiğim şey, biz o ligin en güçlü ve en iyi takımına sahiptik. Yunanistan'daki en iyi oyunculara sahip takımdık. Rakipler üzerinde üstünlük kuruyorduk ve bu açıdan çok büyük üstünlüğümüz vardı. Rakipler karşısında baskı hakkında bir şey hissetmedim, böyle bir şey de duymadım ve bilmiyorum" dedi."Hagi, Popescu, Lucescu beni gururlandırıyor"Türkiye'ye damga vuran Hagi, Popescu ve Lucescu gibi önemli isimlerin kendisini gururlandırdığını söyleyen Toşca, "Türkiye'ye ilk geldiğimde bana söylenen ilk isimler Popescu, Hagi ve Lucescu oldu. Çünkü Türkiye'de bu isimler başarı yakalamış ve saygı gören isimler. Bu durum beni gururlandırıyor. Ben de onlar gibi olmak isterim ve takımıma yüzde 100'ümü vermek istiyorum ve bunun için de çok çalışıyorum. Umarım sahadan gele her şeyi yapıp takımımızı yüksek noktalara taşırız" dedi. Bu isimlerin Türkiye'ye gelmesinde etkisi olmadığını da söyleyen Toşca, "Türkiye'ye gelmemde Hagi, Popescu ve Lucescu isimlerin etkisi olmadı. Bu isimler beni gururlandırıyor. Buraya gelmeden önce burada oynayan arkadaşlarımı aradım. Onlar bana Türkiye'nin iyi yönlerinden bahsettiler. Geride kalan 6 aya baktığımızda benim adıma sağlıklı bir dönem geçti, iyi bir takım içinde olduğumu gördüm ve çok iyi bir hocaya da sahibiz. ve buraya geldiğimde arkadaşlarım söylediği şeylerle karşılaştım. Buraya geldiğimde de doğru karar verdiğimi hissettim. Mutluyum bu kararı verdiğim için. Takımıma yardım edip daha iyi yerlere taşımak istiyorum" açıklamasında bulundu."İzlanda'dan daha iyiyiz"Takımın lige yeni çıktığını söyleyen Rumen futbolcu, "Şu anda yukarılardayız. Umarım bu performans devam eder. İyi bir takımımız var. İyi bir yoldayız. İyi bir ekibimiz var. Arkadaşlarımız sağlıklı şekilde devam ediyor. Sakatlık yaşamadan bu sezon sonuna kadar devam edip ligdeki konumumuzu korumak istiyoruz" dedi. Teknik Direktör Sumudica'nın her zaman renkli bir kişi olduğunu da söyleyen Toşca, "Hocamız antrenmanlarda da maçlardaki gibi ateşli ve renkli. Onun bu durumu bizi olumlu etkiliyor. Bu da performansımıza yansıyor. Sahada onun istediklerini yaptığımız zaman da mutlu oluyor" açıklamasında bulundu. Romanya olarak Euro 2020 yolunda Romanya olarak iyi bir şansa sahip olduklarını da söyleyen başarılı futbolcu, "Takım olarak bence büyük bir şansa sahibiz. İzlanda'dan daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. PAOK'ta oynayan İzlandalı bir arkadaşım var ve onunla bazen konuşuyoruz. Maç hakkında konuşuyoruz, sürekli irtibat halindeyiz. Umarım bu eşleşmeden galibiyetle ayrılırız" dedi. Son olarak VAR sistemiyle ilgili konuşan Toşca, "Hakemler de insan. Onlar hakkında konuşup yorum yapmak benim görevim değil. Benim işim sahaya çıkıp futbolumu oynamak, buna odaklanmak. Herkes hata yapabilir. Hakemler de insan ve benim görevim sahaya çıkıp 90 dakika görevimi yapmak" diyerek sözlerini tamamladı. - ANTALYA