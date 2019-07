(Özel Haber) Ankara'da voleybolcu fabrikası

Kadınlar Voleybol 2. Lig'inde alt yapısından çıkarttığı sporcular ile mücadele eden Eryaman Gençlik Spor Kulübü (EGS) diğer kulüplere örnek oluyor.2014 yılında 15 sporcu ile yola çıkan Eryaman Gençlik Spor Kulübü, bugün 250 sporcu ile her kategoride A ve B liglerinde toplamda 10 takımla mücadele ediyor. Kulüp ayrıca, 2017 yılında basketbol tescilini de alarak U14 ve U16 takımları ile alt yapı maçlarına katılarak tam bir spor kulübü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Altyapısından yetiştirdiği sporcular ile Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden EGS geçtiğimiz sezonu 5. sırada tamamlayan takımın bir çok sporcusu ise haftalık yayınlanan Altın Karma'da yer alma başarısı gösterdi. Kulübün en önemli eksiği ise sponsor desteği.Mustafa Düz: "Amacımız Play-Off oynayarak 1. Lige yükselmek"İkinci lige 2016 yılında katıldıklarını ve altyapı oyuncuları ile oynadıklarını vurgulayan Kulüp Başkanı Mustafa Düz, "İlk yılımızda ligde kalabildik. Sonra ki sezonlarda derece yapmaya başladık. Ama hedefimiz tabiki de 1. Lig'e çıkmak. Bunun için de desteğe ihtiyacımız var. Bu da bir mali yapı gerektiriyor. Sponsor gerekiyor. Oyuncularımızın çoğu üniversite öğrencisi veya lise öğrencisi yaşları küçük. Onlara teşvik amaçlı bir şeyler yapabilirsek eğitimleri için daha güzel olur. Zaten amacımız iyi bir nesil yetiştirebilmek. Gelecek sezon ise amacımız play-off oynayarak 1. Lige yükselmek. Onun çalışmasını yapıyoruz. Sponsorluk için girişimlerimiz oldu ama sonuç alamadık" dedi.Hülya Düz: "Hedefimiz sağlam karakterli sporcular yetiştirmek"Kulübün koordinatörü ve başantrenörü olan Hülya Düz, 2014 yılında kurulduklarını belirterek, "Hedefimiz sağlam karakterli sporcular yetiştirmek. İkinci Lige altyapı takımımız la katılıyoruz. Dışarıdan çok oyuncu almıyoruz. Ekonomik konuda ise kendi imkanlarımızla ayaklarımızın üzerinde durmaya çalışıyoruz. Velilerimizin yardımlarıyla. Çıtayı en yüksekte tutmaya çalışıyoruz. İmkanlar doğrultusunda bu şekilde ilerlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.Kulübün ilk kurulduğunda 15 sporcu ile yola çıktıklarını vurgulayan Düz, "Şuan 250 sporcuya yükseldik. Amacımız alt yapıdan yetiştirdiğimiz öğrencilerimizle hedefi yüksek tutarak 1. Lige yükselmek. Gelebileceğimiz en son noktaya gelmek. En başta kaliteli sporcu yetiştirmek. Buradaki hedefimiz bu" ifadelerini kullandı.Bahar Gökçe Kaya: "Hedeflerimiz her sezon olduğu gibi büyük"Eryaman Gençlik Spor Kulübü Yardımcı Antrenörü Bahar Gökçe Kaya, 4 sezondur bu kulüpte olduğunu ifade ederek, "Çok güzel deneyimlerim var bu dört sezonda iyisiyle kötüsüyle. Fakat biz her şeyi olumlu olarak algılıyoruz. Buradaki sporcularla çok güzel hatıralarımız var. Hedeflerimiz her sezon olduğu gibi büyük. Bu sezon daha iyi şeyler başarmak istiyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerlersek eğer 2019-2020 sezonu bizim için çok iyi olacak" dedi.Altyapı takımlarının da başantrenörlüğünü yaptığını söyleyen Bahar Gökçe, "Alt yapıda güzel ilerlemelerimiz var. Orada da hedeflerimiz yüksek. Fakat altyapıda heyecan ve spor coşkusu daha az oluyor. Ama biz bu heyecanı ve coşkuyu yüksek tutmaya çalışıyoruz. Bunları aşılamaya çalışıyoruz. Önemli olan bu" şeklinde konuştu.Öznur Kadam: "Hem antrenörlük yapıyorum hem oyuncuyum"Eryaman Gençlik Spor Kulübü Kaptanı olan ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Beden Eğitimi Bölümü'nde okuyan Öznur Kadam, "Buraya geleli iki sene oldu fakat uzun yıllardır burada oynuyormuşum gibi hissediyorum. Çünkü geldiğimde çok güzel birlik ve beraberlik vardı. Ortam çok güzeldi ve çok çabuk alıştım. Burada bir tecrübe kazandım ve şu an antrenör olarak da devam ediyorum. Hem antrenörlük yapıyorum hem oyuncuyum. Bu benim için bir avantaj. Maçlarda çok büyük deneyimlerim oldu. Geçtiğimiz sezonu 5'inci sırada bitirdik. Bizim için güzeli ama daha iyilerini yapabilirdik. Bu senede bunun için çalışıyoruz" dedi."Galatasaray veya Fenerbahçe 'de de oynamak istiyorum"Sporda en iyi yerlere gelmek istediğini vurgulayan Kaptan Öznur Kadam, "Antrenörlükte olsun oyunculukta olsun. İkisinde de pes etmeyeceğim. Yaşım kaç olursa olsun devam edeceğim. Çünkü sporu seviyorum. Çocukları da seviyorum. O yüzden antrenörlüğe de devam edeceğim. Milli Takıma gitmek istiyorum. Benim için çok büyük bir hedef. Buraya ulaşmaya çalışacağım. Ayrıca Galatasaray veya Fenerbahçe'de de oynamak istiyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA