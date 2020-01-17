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(Özel Haber) Antalyaspor, Podolski ile prensipte anlaştı

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Japonya'nın Vissel Kobe takımında forma giyen Alman yıldız Lukas Podolski ile prensipte anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

17.01.2020 16:15 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:23(Özel Haber) Antalyaspor, Podolski ile prensipte anlaştı
Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Japonya'nın Vissel Kobe takımında forma giyen Alman yıldız Lukas Podolski ile prensipte anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Antalyaspor, golcü oyuncu Lukas Podolski ile anlaşmaya vardı. 34 yaşındaki yıldız futbolcuyla görüşmelerin yarın sonuçlanması planlanıyor.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, İHA'ya yaptığı açıklamada, Alman futbolcu ile görüşmelerde sona gelindiğini söyledi.

Podolski'nin önemli bir isim olduğunun altını çizen Süğlün, "Şuan bir sıkıntı görünmüyor. 1.5 yıllık anlaşma imzalayacağız. Genel görüştüğümüz konular var, prensipte tamamız. Sözleşme maddeleriyle görüştüğümüz konular var. Yarın bu işi tamamlamamış olacağız" dedi.

Murat Süğlün, Podolski ile birlikte 3 futbolcuyu kadrolarına katmayı planladıklarını da sözlerine ekledi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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