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Berberlerde kişisel malzemeli müşteri artışı bekleniyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan kuaför, berber ve güzellik salonları bugün itibarıyla yeniden hizmete başladı.

Berberlerde kişisel malzemeli müşteri artışı bekleniyor
11.05.2020 15:39 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:41

Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan kuaför, berber ve güzellik salonları bugün itibarıyla yeniden hizmete başladı.

Yeni önemlerle kapılarını açan berberin bazıları ise müşterilerine kişisel ürünleri ile hizmet veriyor. Karabük'te 60 müşterisine kendi kişisel malzemesi ile hizmet veren berber Fikret Koycu, yaşanan virüsten dolayı bu uygulamada artış beklediğini söyledi.

Dükkanının duvarında oluşturduğu dolapta 60 müşterisinin her birinin kişisel malzemeleri bulunduğunu da kaydeden Koycu, " Her müşterimizin ismi malzemelerinin üstünde yer alıyor. Bu uygulamamız bizde uzun süredir mevcuttu. Havlusundan, tarak ve usturasına kadar her malzeme müşterilerimizin kişisel malzemeleri. Yaşanan virüsten dolayı da bu uygulamanın daha da artacağını bekliyoruz. Bunun yanında diğer müşterilerimize tek kullanımlık malzemelerle hizmet veriyoruz. İlk gün dolayısıyla yoğun bir talep var" dedi.

Tüm dezenfekte uygulamalarını yaptıktan sonra müşterisini dükkana alan berber Nedim Varlık ise, Korona virüs önlemleri altında tek kullanımlık malzemelerden dolayı ücretlerde bir miktar artış olduğunu söyledi. Varlık, " Randevu ile müşteri almaya başladık. Bizlerde tulumumuzu giyerek dezenfekte yaparak müşterileri alıyoruz. İnşallah bu işler kısa sürede biter ve tamamen normalleşiriz. Daha önce saç traşı 25 TL idi şimdi ise 30 TL, Saç sakal olursa 50 TL. Şuan için sakal traşı yapmıyoruz ama serbest olduğunda onunda fiyatında yükselmiş oluyor" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: 21 Mart, Karabük, Kuaför, Güncel, Haber

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