(Özel Haber) Burak Aydın: "Ligi üst sıralarda bitireceğimize inanıyorum"

Keçiörengücü'nün 26 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Burak Aydın, "İkinci yarıya aynı şekilde devam edersek ligi üst sıralarda bitireceğimize inanıyorum" dedi.Sezonun ikinci yarı hazırlıklarına Antalya 'da devam eden Keçiörengücü'nün başarılı orta saha oyuncusu Burak Aydın, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtladı. Kampın çok verimli geçtiğini dile getiren Aydın, "Takımımıza daha fazla fayda sağlamak istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak için mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı."Takım olarak ikinci yarının çok zor geçeceğinin bilincindeyiz"TFF 1. Lig'de yeni olmalarına rağmen sezona çok iyi başladıklarını dile getiren Burak Aydın, "Geçtiğimiz sezon oynayanlar ile takıma yeni katılanların arasında güzel bir uyum olduğunu düşünüyorum. İyi bir arkadaşlık ortamının olmasının meyvesini sezonun ilk yarısını üçüncü sırada bitirerek aldık. Bu lige yeni çıkan takımların genellikle düşüncesi ligde kalıcı olmak ve düşmemek olur. Bizim de ilk hedefimiz bu. Ama ikinci yarıya böyle devam edersek ligi üst sıralarda bitireceğimize inanıyorum. Şu an her şey bunu gösteriyor. Takım olarak ikinci yarının çok zor geçeceğinin bilincindeyiz" diye konuştu."İlk yarıda gösterdiğim performansın üzerine koyarak ikinci yarıda devam etmek istiyorum"Antalya kampının kendileri için çok verimli geçtiğini dile getiren Aydın, "Kamp çok güzel gidiyor. Yorucu geçiyor ama tatlı yorgunluklar bunlar. Günde çift idman yaptık. Tek hazırlık maçını Ankaragücü ile oynayarak 1-0 kazandık. Güzel bir kamp dönemi oldu. Performans olarak lige iyi başladım. Ama sezonun 6. ya da 7. hafta olması lazım. Belimden bir sakatlık yaşadım. O biraz performansımı düşürmüş olsa da kampta ağrısız bir şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. İnşallah ilk yarıda gösterdiğim performansın üzerine koyarak ikinci yarıda devam etmek istiyorum. Takımımıza daha fazla fayda sağlamak istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak için mücadele edeceğim" şeklinde konuştu."Hayalim 4 senedir giydiğim Keçiörengücü forması ile Süper Lig'de oynamak"Keçiörengücü ile başarılar elde etmek istediğini söyleyen Burak Aydın, "Herkes üst liglerde oynamak ister. Allah nasip ederse ben de 4 yıldır bu takımdayım. Keçiörengücü ile Süper Lig'e çıkabilirsek bu hayalime kavuşmuş olacağım. Tabi ki bu başkanımızın ve hocamızın vereceği bir karar olur. Yeter ki bu camia hak ettiği yere çıksın. Bu kulüp her şeyin en iyisini hak ediyor. Başkanımız ve yönetim kurulumuz bizleri mutlu etmek adına her şeyi yapıyor. Biz de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı."Taraftarımızın desteği bize sahada itici bir güç oluyor"Keçiörengücü taraftarının verdiği desteğin çok önemli olduğuna dikkat çeken Aydın, "Taraftarımızın desteği bize sahada itici bir güç oluyor. Bunu geçen yıldan bu yana gösterdiğimizi düşünüyorum. Örneğin Hatayspor maçına kadar uzun bir süre evimizde 33 maç gibi yenilmeme serimiz vardı. Bundan sonra daha öncede olduğu gibi arkamızda durup desteklerini sürdürsünler. Stadı doldursunlar. Onlar geldikçe bizim de performansımız daha da artacaktır diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu. - ANKARA