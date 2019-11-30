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(Özel haber) Buse Naz Çakıroğlu: "Tokyo'dan altın madalya ile evime dönmek istiyorum"

Fenerbahçeli milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, "Şu anda dünya sıralamasında 1. sıradayım. Londra'da ilk 6'ya girip Tokyo'da da altın madalya alıp evimize dönmek istiyoruz" diye konuştu.

30.11.2019 12:59 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:07(Özel haber) Buse Naz Çakıroğlu:
Fenerbahçeli milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, "Şu anda dünya sıralamasında 1. sıradayım. 'da ilk 6'ya girip 'da da altın madalya alıp evimize dönmek istiyoruz" diye konuştu.

Rusya'da geçen ay düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, İhlas Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Kadına şiddete karşı olan bir etkinlikle bulunmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Çakıroğlu, "Göğsümde taşıdığım arma bunu destekliyor ve bu da ayrıca bizi mutlu ediyor. Burada dünyaya sesleniş için birlikteyiz. Umarım önümüzdeki yıllarda böyle bir etkinlik adı altında olmayız da daha farklı bir etkinlikte oluruz. Her zaman birlikte eşitiz. Bu kampanyaya destek verdiğim çok mutluyum" dedi.

"Tokyo'dan altın madalya ile evime dönmek istiyorum"

2020 Tokyo Olimpiyatları hakkında soruyu cevaplayan Çakıroğlu, "Olimpiyat hazırlıkları güzel devam ediyor. 25 günlük kampın sonunda buraya geldim. Martta olimpiyat elememiz olacak Londra'da. Orada ilk 6'ya girmeye çalışacağım olimpiyatlar için. Şuanda dünya sıralamasında 1. sıradayım. Londra'da ilk 6'ya girip Tokyo'da da altın madalya alıp evimize dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Londra, Tokyo, Spor

Kaynak: İHA

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