- (Özel haber) Çalımbay gözünü Türkiye Kupası'na dikti Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz""Milli Takım'da güzel bir kadro yakalandı. Bunu değerlendirmek gerekiyor"SİVAS - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sene iddialı olduklarını belirterek, kupada gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini söyledi. Milli Takım'ın performansını da değerlendiren Çalımbay, "Güzel bir kadro yakalandı. Bence onu değerlendirmek gerekiyor" dedi. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, İhlas Haber Ajansı'na yabancı kuralı, devre arası yapılacak transferler, Ziraat Türkiye Kupası hedefi ve A Milli Takım'ın performansına ilişkin açıklamalarda bulundu.Özellikle sezon öncesi tartışma konusu olan yabancı kuralına ilişkin konuşan Çalımbay, "14 tane yabancı var. Daha önce hep söylendi, biz de aynı şeyi söylüyoruz. 14 tane yabancı almak zorunda değilsin. Bana göre en mantıklısı da o zaten. Paran varsa 5 tane yabancı al, çok iyi yabancı al. Yerli oyuncu zaten bulursun. Yerli oyuncu çok ama alacağın 5-6 tane yabancı sana yeter. Ama 14 yabancı almak istiyorsan al. Bizde şimdi 14 tane yabancı alınıyor. Bazıları yedek kulübelerinde oturuyor. Benim düşüncem yabancı alacaksan elindeki oyunculardan daha iyi olması, daha kaliteli olması. Oyunun kaderini değiştirecek şekilde olması. Hatta taraftara yönelik oyuncu alınması. Bana göre o kadar yabancı alacağıma, 5-6 tane çok iyi oyuncu alırım, bitiririm" ifadelerini kullandı."Takviye yapmaya çalışacağız"Devre arasında yapılacak olan transferlerle ilgili yöneltilen soruya Çalımbay, "Devre arası transfer düşüncemiz için daha erken. Devre arasını konuşmak için henüz çok erken ama biz bu haftadan itibaren maç izlemeye başlıyoruz. Hem Türkiye'deki maçları hem de Avrupa'da maç izleyeceğiz. Bakacağız, devreye kadar eksik yerlerimiz mutlaka olacak, oralara takviye yapmaya çalışacağız" cevabını verdi."Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz"Ziraat Türkiye Kupası maçlarının çok riskli ve zor olduğunu ifade eden Çalımbay, "Ben Türkiye Kupası'nda çok tecrübeler yaşadım. Bu maçlar çok riskli maçlar. Eğer o maçlarda ciddi, arzu ve istekli oynamazsan her türlü talihsizliği yaşayabilirsin. Onun için de biz böyle maçlara çok önem veriyoruz. Bizim oynayacağımız ilk maç Başkent Akademi maçı, biz o maçta yüzde 80 tam kadro sahaya çıkacağız. Biz o kupaya bu sene gitmek istiyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Hemen hemen de her maça sakatlık ya da kötü bir şey olmazsa, ideal kadromuzla çalışacağız" dedi."Milli Takımımız mükemmel"Çalımbay, son olarak A Milli Takım'ın performansını beğendiğini vurgulayarak, "A Milli Takımımız mükemmel bir hava yakaladı. Çok da iyi oyunculara sahibiz. Gerçekten mükemmel oyunculara sahibiz. Bir kere hiç korkmadan, cesaretli şekilde oynayabiliyorlar. Çok iyi havaya girdik. Ben Andorra, Arnavutluk, Moldova'yı saymıyorum. Bunlar zaten rakibimiz değil. Takımları küçümsemek istemiyorum. Biz iyiyiz. İzlanda olsun, Fransa olsun, bunlarla gerçekten oynanan oyunlar, maçlar önemli. Bunlar ayrı. Çok güzel, korkmadan her şeyi yapıyoruz. En önemlisi iyi oyunculara sahibiz şu anda. Kalecimizden tutun en uca kadar. Güzel bir kadro yakalandı. Bence onu değerlendirmek gerekiyor. Yalnız bu grup bizi aldatmasın. Yüzde 95 çıkacağız ama gruptaki oynanan maçların bizi aldatmaması gerekiyor. Esas maçlar öbür tarafta. Biz iyi bir gruba düştük. Belki elinle yazsan bunları yazarsın. İyi bir şekilde Avrupa Şampiyonası'na gittiğimizde, bu oynanan oyunun daha da üstüne çıkmamız gerekiyor. Bu kadro da bunu yapabilir" diye konuştu.