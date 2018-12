Ceyhun Kazancı: "Derbide Bütün Biletler Tükendi"

06 Aralık 2018 Perşembe 09:58



Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Süper Lig takımlarına dair gelişmeler hakkında bilgi verdi. Beşiktaş-Galatasaray maçında biletlerin tamamının tükendiğini söyleyen Kazancı, "Süper Lig'in marka değerini yükselterek yabancı seyirciyi de Türkiye'ye çekebiliriz" dedi. Ceyhun Kazancı ayrıca yapılan yeni statların da seyirci sayısını yükselttiğine dikkat çekti.Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, seyirci ortalamalarından kulüplerin gelir artışına kadar konularla ilgili İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Passolig sisteminde her geçen gün seyirci ortalamasının arttığını söyleyen Kazancı, "Başladığı seneden itibaren seyirci sayısını her geçen gün sürekli artıran bir sistemden bahsediyoruz. 6 bin 500 seyirci ortalamasından 8 bin 500'e ve ardından 9 bin seyirci ortalamasına çıkmıştı. Geçen sezon sonunda 13 bin, bu sezon da 14 bin seyirci ortalamasına yükseldi sayı. Geçtiğimiz sezon ligin son haftasına kadar şampiyonluk yarışı devam etmişti. Bu sezon biraz daha işler farklı. Son maçta Beşiktaş kazanınca liderle arasındaki puan farkı 6'ya indi. Fenerbahçe'de kötü bir gidişat görüyoruz ama seyirci sayısında artış görüyoruz. Her geçen gün seyirci sayısında artış var. Özellikle Anadolu kulüplerindeki artış dikkat çekiyor. Sportif başarıdan bağımsız olarak da seyirci sayısı artıyor. 3 büyükler düzenli olarak ortalamalarını artırıyor. Geçen yıl şampiyon olan Galatasaray ilk kez 40 bin barajını aşan kulüp oldu. Fenerbahçe 25 bin ortalama seviyesine geldi. Beşiktaş 30 bin seviyesini her sezon yakalar oldu. Bunun yanında Anadolu'da her yeni açılan stattan sonra seyirci sayısı yükseldi. Son örnek olarak sportif başarıdan bağımsız olarak yeni stat açıldıktan sonra Akhisarspor'un seyirci sayısını önemli seviyede artırdığını söyleyebiliriz. Her şehirde stat açıldıktan sonra pozitif etkiyi görebiliyoruz. Stadyumlarda artık evdeki konforun yakalanması gerekiyor. İnsanlar artık çocuğuyla, ailesiyle maçlara gitmek istiyor. Evdeki konforun stadyumlarda olması artık şart diyebiliriz" ifadelerini kullandı."Sportif başarı seyirci ortalamasını etkiliyor"Sportif başarının Türkiye'de seyirci sayısını direkt olarak etkilediğini söyleyen Ceyhun Kazancı, "Başarı maalesef seyirci sayısını etkiliyor. Maalesef diyorum çünkü, kendimizi kıyasladığımız 5 büyük lige baktığımızda, bu liglerde seyirci sayısının sportif başarıdan bağımsız olduğunu görüyoruz. İşler iyi gittiğinde taraftar sayısı yukarıda oluyor. Geçen sene Galatasaray 40 bin barajını aştı ancak bir önceki sezon 19 bin barajındaydı. Fenerbahçe'de de durum böyle. Bir önceki sezon daha kötüydü. Geçen sezon biraz daha işler iyi gittiğinde 25 bin barajına ulaştı. Biz bunu maalesef sportif kültürle özdeşleştirebiliriz. Kaybettiği zaman takımın yanında olma konusunda biraz sıkıntı var. Özellikle kombine alan taraftarlar, kaybettiği zaman takımının maçlarına gitmemeye başlıyorlar. Ancak futbol seyretme konusunda artış var. Bu durumu kadın ve çocuklar konusuna bağlayabiliriz. Kadınların sayısı yüzde 10 seviyesine, 18 yaşın altındaki kişi sayısı da yüzde 18'lere geldi. Bu durum daha çok sportif başarıdan ziyade, ortamın ve atmosferin önemli olduğunu gösteriyor. Yeni statların açılması maçlara giden insanların sayısını artırıyor ve profil anlamında çeşitlendiriyor" açıklamasını yaptı."İnsanlar artık stat kapısında kuyruk oluşturmuyor"Akıllı telefonlara indirilen Passolig uygulamasının, statlara giriş konusunda kolaylık olduğunu sözlerine ekleyen Ceyhun Kazancı, "Eskisi gibi stat kapılarında kuyruk oluşması gibi bir durum yok. Çok hızlı bir geçiş var. Telefon da bu özelliklerden birisi. İnsanlar artık passolig kartını yanında taşımak zorunda değil. Direkt olarak telefon uygulamasıyla giriş yapabiliyorlar. 2.7 milyon kişi bu uygulamayı indirmiş durumda. Maçlara giriş oranında yüzde 25 oranında telefonla giriş söz konusu. 3 büyüklerde yüzde 30 durumunda. Neredeyse her 3 kişiden birisi maça uygulamayla giriyor. Bir de eskiyle kıyasladığımızda, statların yeniliğine de dikkat çekmek gerekiyor. Artık daha çok kapı var statlarda ve insanlar sorunsuz şekilde giriyor maçlara. Artık 1,5-2 saat önceden insanlar kuyruğa girmek zorunda kalmıyor. İnsanlar artık maç gününün, atmosferin tadını çıkarıyorlar ve 15 dakika kala statlara girebiliyorlar. Maç günleri artık eziyet olmaktan çıktı" dedi."Marka değerini yükseltmek çok önemli"Real Madrid'in stadı Bernabeu'ya son 2 sezonda 2.5 milyon kişinin maç izlemeye gelmesiyle ilgili olarak sorulan bir soruyu yanıtlayan Ceyhun Kazancı, "Türkiye'de de hedef ligin kalitesini ve marka değerini yükseltmek olmalı. Real Madrid, Barcelona maçlarında ya da Premier Lig maçlarında çok fazla yabancı görüyorsunuz. İnsanlar o statta bulunmayı çok önemsiyorlar. Özellikle Uzak Doğu'dan ve Arap ülkelerinden çok fazla turist geldiğini görüyoruz. Bu bir süreç. Ancak seyirci sayılarındaki düzenli artış bizleri ümitlendiriyor. Arap ülkelerinden çok ciddi sayıda turist geliyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarında çok ciddi sayıda turist ağırlıyor statlarımız. Bahsetmiş olduğumuz gelirler de birbiriyle bağlantılı. Büyük ligler yayın haklarında büyük gelirler elde ediyor, satılan ürünlerden ciddi paralar kazanıyor ve Türkiye'yle kıyaslandığında ciddi fark oluşuyor. Ancak bu bir süreç. Ligimiz daha çok takip edildikçe ilgi de artacaktır. Ligimiz artık daha çok takip ediliyor. İngilizce maç yayını da başladı. Ne zaman Avrupa'ya gitsem, takip etme şansım oluyor. Avrupa'da biraz daha başarı gelirse marka değeri artabilir, yabancı seyirci sayısı artar. Geçen sene Real Madrid 750 milyon Euro gelir elde etti. Ekolig raporuna göre de Beşiktaş en çok kazanan takım oldu ve 750 milyon TL gelir elde etti. Kur farkına baktığımızda 6'da 1'lik bir fark görüyoruz. Tabii ki hedef ilk başta İspanya Ligi'ni yakalamak olamaz. Adım adım önce Hollanda Ligi'ni, Rusya Ligi'ni ve sonra Fransa Ligi'ni seyirci sayısı konusunda hedeflemek doğru olacaktır" diyerek marka değerine dikkat çekti."Beşiktaş'ın maçını 100 milyondan fazla kişi seyretti"Beşiktaş'ın Çin seyahati ve Japon medya deviyle iş birliğine gitmesiyle ilgili olarak konuşan Ceyhun Kazancı, "Markaları oluşturmak çok önemli ama bunları pazarlamak da çok önemli. Ligimizi de çok iyi pazarlamalıyız. Beşiktaş'ın geçen sene Çin'e gitmesi çok önemliydi. Schalke'yle maç yaptılar ve bu hazırlık maçını 100 milyondan fazla kişi seyretti. Türkiye'nin nüfusundan daha çok kişi izledi bu maçı. Dünyanın en büyük takımları o yöne doğru direksiyon kırmış durumda. Bizlerin de kesinlikle buralarda doğru ve iyi planlarla gelirleri artırmak için çalışmalar yapmamız gerekiyor. 3 büyük İstanbul takımının bu sezon sonu için de belli planları olduğunu duyuyoruz. Süper Lig'deki bütün takımların pazarlama anlamında saha dışında da oyun planı olmalı. Böyle olunca ligin ve kulüplerimizin marka değeri artar ve hedeflediğimiz 5 büyük ligin seviyesine inşallah bir gün geliriz" diye konuştu."Kombinesini devreden kulübüne de kazandırıyor, kendisine de"Hafta sonunda oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde 39 bin 494 biletli seyircinin tribündeki yerini aldığını söyleyen Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, "39 bin 494 kişi derbide yerini aldı. Tek bir bilet bile kalmamıştı. Sadece kombinesi olan ve maça gelmeyen az sayıda bir taraftar vardı. Bir de böylesine maçlarda emniyetin tampon bölge yaptığı bir alan oluyor. Bunun dışında her yer doldu. Tamamen kapalı gişe oynandı. Çok da güzel bir atmosfer vardı. Derbilerde zaten günler öncesinden biletlerin bittiğini görüyoruz. Burada kulüpler için önemli bir hasılat kaynağı daha var. Kombinesi olup da maça gelmeyecek olan taraftarlar, biletlerini kulüplere tek maçlığına veriyor ve bu bileti kulüp tekrar satarak para kazanmış oluyor. Bu hasılatın yarısı da biletini devreden taraftarın hanesine parapuan olarak yazılıyor ve bir sonraki sene kombinede indirim alıyor. Galatasaray-Beşiktaş maçında da 500'den fazla taraftar, kombinesi olmasına rağmen tek maçlığında biletlerini kulübe devretti ve ekstra hasılat elde edildi. Bu 500 kişi devretmeseydi maçı izleyen sayısı da 39 binin altına inecekti. Burada hem taraftar hem de kulüp kazandı" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL