Çılgın 'Youtuber'ın' Yaptığı Yürekleri Ağza Getirdi

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:20



21 Kasım 2018 Çarşamba 10:20

Eskişehir'de, sosyal medya video içerik üreticisi olan Furkan Demir, çektiği son videoyla yürekleri ağza getirdi. Demir, yaktığı kömürü köz haline getirerek ateş üzerinde yürüdü.Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencisi olan 21 yaşındaki Furkan Demir, YouTube kanalı için çektiği videoyla adeta yürekleri ağza getirdi. Kimsenin yapmadığı video konuları belirleyerek bunları çeken Demir, hazırladığı son videoda 'Ateş' üzerinde yürüdü. Aldığı kömürleri yaktıktan sonra köz haline getiren genç, daha sonra yere serdi. Ardından meydana gelebilecek olumsuz duruma karşı buz torbası ve ilkyardım çantasını hazırladı."Kimsenin yapmaya bile cesaret edemeyeceği şeyleri yapmayı istiyorum"Hazırladığı videoya başlamadan önce İHA muhabirlerine konuşan Furkan Demir, kimsenin yapmaya cesaret edemeyeceği videoları çekmek istediğini söyleyerek, "Şu anda YouTube için video içerikleri üreten birisiyim. Kanalım var. Bu mecrada aslında yeni bir isimim ama çok güzel yerlere geleceğime çok fazla inancım var. Çünkü kendime, fikirlerime ve yapabileceğim işlere çok güveniyorum. Televizyon döneminin artık yavaş kaybolmaya başladığına inanıyorum. Sosyal medyanın daha ileri bir seviyeye geldiğini düşünüyorum ve sosyal medyanın daha samimi olduğuna inanıyorum. Benim hedefim herkesin yaptığı şeyleri değil de daha farklı, değişik, özel içerikler üretmek. Kimsenin yapmadığı hatta yapmaya bile cesaret edemeyeceği şeyleri yapmayı istiyorum daha çok. Şimdi de daha önce kimsenin yapmadığı bir videoyla karşınızdayım. Yapabileceğime inanıyorum biraz tedirginlik var üzerimde ama yapabileceğime inanıyorum. Ateş üzerinde yürüme videosu çekeceğiz. Dediğim gibi biraz tedirginlik var aslında sonuçta ateş yani. Konuyla ilgili baya araştırma yaptım. Çünkü gerek Afrika'da gerekse başka yerlerde insanlar yürüyebiliyor. Neden onlar yürüyebiliyorken ben yapamayayım diye düşündüm. Lütfen bunu demesinler. Biz bunu çekerken önlemlerimizi aldık, gerek buz olsun, gerek yanık kremi olsun bunları göze aldık. Lütfen kimse demeye kalkmasın. Biz sadece daha önce yapılmamış bir şeyi hayata geçirmek istiyoruz şu an. Dediğim gibi farklı şeyler yapmak istiyorum. Geriye dönüp baktığım zaman yaptıklarımla gurur duymak istiyorum" ifadelerini kullandı.Daha sonra Demir, ayakkabıları çıkararak çıplak ayak ile ateş başına geldi. Burada bir süre zihni boşaltıp bekledikten sonra 'Hazırım' diyerek ateş üstünde yürümeye başladı. Yanan közler üzerinde 5-6 adım atan genç, ardından hiç beklemeden getirdiği buz torbalarının üstüne bastı. Ayak tabanlarının bir kısmını yakan Demir'in çektiği acı da yüzüne yansıdı."Beklediğimden daha az bir zararla çıktığımı düşünüyorum"Beklediğinden az bir zararla çıktığını belirten Demir, "Şu anda çok tuhaf hissediyorum. Beklediğimden daha az bir zararla çıktığımı düşünüyorum. Zarar elbette aldım ama benim için önemli olan bu videoyu sonuca ulaştırmaktı. Sonuçta bu videoyu Türkiye ve Avrupa'da YouTube için yapan tek kişi olmak beni gururlandırıyor. O yüzden mutluyum. Fakat kimseye tavsiye etmiyorum. Bu sadece bir video içeriği farklılık olsun diye. O yüzden kimse bu tarz şeyler denemesin. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Keyifle izlemeye devam edin" dedi. - ESKİŞEHİR