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(Özel haber) Denetim noktasını geç fark edince trafik polisine çarptı

Denizli'de trafik denetim noktasını geç fark eden otomobil sürücüsü önce kontrol için durdurulan kamyonete ardından evrak kontrolü yapan trafik polisine çarptı.

20.02.2020 00:10 | Son Güncelleme: 20.02.2020 00:48(Özel haber) Denetim noktasını geç fark edince trafik polisine çarptı
'de trafik denetim noktasını geç fark eden otomobil sürücüsü önce kontrol için durdurulan kamyonete ardından evrak kontrolü yapan trafik polisine çarptı. Kazada yaralanan polis hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Denizli- karayolu Tavas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yolda alkol, hız kontrolü ve emniyet kemeri gibi denetimler gerçekleştirmek için gerekli tedbirleri aldıktan sonra uygulamaya başlayan trafik polislerinden Erkan T., T.Ç. idaresindeki 45 FP 881 plakalı kamyonette evrak kontrolü yapmaya başladı. Bu sırada uygulama noktasına fark etmeyen O.Y., 20 U 0353 palalı otomobili ile önce kamyonete ardından polis memuru Erkan T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan trafik polisi Erkan T. yere düşerek yaralandı. Polise ilk müdahaleyi önce meslektaşları yaparken, ardından sağlık ekiplerine verildi. Erkan T., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırıldı. Erkan T.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirilirken, sürücü O.Y. de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DENİZLİ

Antalya, Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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