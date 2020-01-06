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(Özel haber) Dragos Hincu: "Engin Fırat ile çalışmaktan çok mutluyuz"

Moldova Futbol Federasyonu Asbaşkanı Dragos Hincu, Teknik Direktör Engin Fırat ile çalışıyor olmaktan çok mutlu olduklarını söyledi.

06.01.2020 17:17 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:22 (Özel haber) Dragos Hincu:
Futbol Federasyonu Asbaşkanı Dragos Hincu, Teknik Direktör Engin ile çalışıyor olmaktan çok mutlu olduklarını söyledi.

İsveç ile oynayacağı hazırlık maçı için Katar'a giden Moldova A Milli Futbol Takımı, İstanbul'da aktarma yaptı. Moldova Futbol Federasyonu Asbaşkanı Dragos Hincu, İhlas Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Hincu, Teknik Direktör Engin Fırat'ın Moldova Milli Takımı'nı değiştirdiğini vurgulayarak, "Engin Fırat ile çalışmaktan çok mutluyuz. Takımda çok kısa zamanda büyük değişikliklere imza attı. Oyuncularımız onu anlıyor, ona güveniyor. Oynadığımız iki oyunda da tüm Moldova'nın ve oyuncuların inancı geri geldi. Öncesinde maalesef iyi oyunlar oynamıyorduk. Bundan sonra da gelişerek devam edeceğine eminim. Engin hoca gerçekten profesyonelce çalışıyor. Takımın gelişimine kısa sürede tüm Moldova gibi biz de şahit oluyoruz. Umarım küçük takım olmamıza rağmen gösterdiğimiz mücadeleyle, yeni oyun anlayışımızla daha başarılı sonuçlar elde ederek, dünya klasmanında daha üst sıralara tırmanırız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Futbol Federasyonu, Moldova, Fırat, Spor

Kaynak: İHA

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