(Özel Haber) Erdi Dikmen: "A Milli Takım forması giymek ve ülkemi yurt dışında temsil etmek isterim"

Keçiörengücü'nün 22 yaşındaki savunma oyuncusu Erdi Dikmen, "Her futbolcu gibi ben de A Milli Takım forması giymek ve sonrasında ülkemi yurt dışında temsil etmek isterim" dedi.Sezonun ikinci yarısına sıkı bir şekilde hazırlanan TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nün genç ve başarılı stoperi Erdi Dikmen, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtladı. Dikmen, Antalya'daki kampın iyi geçtiğini dile getirirken performansı konusunda ise, "Bu sene geçen senenin de üzerine koyarak oynamaya çalıştım ve oynamaya da devam edeceğim" ifadelerini kullandı."Sezonun ikinci yarısına güzel başlamak istiyoruz"Sezon başında oluşan ortamın ve çalışmanın karşılığında ligin ilk yarısını 3. sırada tamamladıklarını ifade eden Erdi Dikmen, "Sezon başında ilk haftalarda lige sıkı başladık. Çünkü lige yeni adapte oluyorduk. İlk 3 maçta bunu atlatıp daha sonra lige adapte olduk. Maç kazanmaya başladık. Güzel bir ortam oluştu ve bunun meyvesini ilk yarıyı 3. sırada bitirerek aldığımızı düşünüyorum. Her maç kendimi geliştirerek oynamayı düşündüm. Üstüne daha fazlasını koymak adına kampta yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. Kamp yorucu ama güzel geçiyor. Zevkli geçen kampı sakatlıksız bir şekilde bitirip sezonun ikinci yarısına güzel başlamak istiyoruz. İnşallah sezon sonunda play off'tan ya da ligi ilk 2'de bitirerek bir üst lige çıkarız" diye konuştu."İnşallah sezonun ikinci yarısında performansım artarak devam eder"Geçtiğimiz sezon oynadığı oyunun üzerine koyarak yola devam ettiğini söyleyen Erdi Dikmen, "Geçen sene biraz daha futbola yeni başlamış gibi düşünerek oynamaya çalıştım. Sanki mahallede sokak arasındaki o coşkuyla ve istekle futbol oynar gibi oynadım. Zaten takım arkadaşlarıma bu şekilde kendimdeki o gücü hissettirdim. Geçen sezon şampiyon olmuştuk. Bu sene de geçen senenin üzerine koyarak oynamaya çalıştım ve oynamaya da devam edeceğim. İnşallah sezonun ikinci yarısında performansım artarak devam eder" şeklinde konuştu."Mevkisinde önemli olan futbolcuları izleyip kendimde gördüğüm eksikleri tamamlıyorum"Tek bir idolü olmadığını ve kendindeki eksikleri önemli savunma oyuncularını takip ederek kapattığını dile getiren Keçiörengücü futbolcusu Erdi Dikmen, "Örneğin Sergio Ramos sert ve agresif bir futbolcu. Oynadığım maçlarda onun gibi hamle yapıp rakibe öyle yaklaşıyorum. Kafa toplarına onun gibi çıkıyorum. Bu özellikleri hoşuma gidiyor. Mesela Gerard Pique'nin bazı özelliklerini almaya çalışıyorum. Bunun gibi mevkisinde önemli olan futbolcuları izleyip kendimde gördüğüm eksik yerleri tamamlayıp elimden geldiğince de maçlarda ve antrenmanlarda sergilemeye çalışıyorum" açıklamasını yaptı."A Milli Takım forması giymek ve ülkemi yurt dışında temsil etmek isterim"Ülkemizi yurt dışında gururla temsil etmek istediğini dile getiren 22 yaşındaki futbolcu, "Herkesin Avrupa'da oynama hedefi vardır. Benim hedefim ilk önce bu seneyi hem takım olarak hem bireysel olarak iyi bir yerde bitirmek. Futbol takımları nasıl maç maç ilerliyorsa ben de öyle yapıyorum. Altyapıda olduğum dönemlerde milli takımda oynamıştım. Her futbolcu gibi ben de A Milli Takım forması giymek ve sonrasında Merih Demiral, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder ve Zeki Çelik gibi ülkemi yurt dışında temsil etmek isterim" diye konuştu.Keçiörengücü taraftarına da mesaj yollayan Erdi Dikmen, "Yaz, kış demeden bizi destekliyorlar. Desteklemeye devam etsinler. İnşallah yolun sonunda onlarla beraber şampiyonluk olur" diyerek sözlerini sonlandırdı. - ANTALYA