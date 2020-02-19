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Ergin Ataman: Fatih hocanın tecrübesiyle, Galatasaray bir adım önde

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin Euroleague Kupası'nı Türkiye'ye getirmek olduğunu söyleyen Ataman, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak da, "Fatih hocanın tecrübesiyle Galatasaray bir adım önde" ifadelerini kullandı.

19.02.2020 10:55 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:22

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman özel açıklamalar yaptı. İhlas Ajansı'na (İHA) konuşan başarılı çalıştırıcı, Efes'in bu sezonki performansını değerlendirdi.

Geçen yılın Euroleague finalisti olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Ataman, "Bu sene de güçlenerek ve her geçen hafta daha da iyi oynayarak Euroleague'in zirvesine yerleştik. Euroleague tarihinin de en erken Play-Off'a kalan takımı olarak rekor kırdık. Bu sezon rekorlar bitmiyor. Larkin'in sayı krallığı, yine Larkin'in 4 kez üst üste MVP olması, Anadolu Efes'in üst üste 11 deplasmanın 10'undan galip ayrılması gibi rekorlar var. Bunların tek bir hedefi var, Euroleague Kupası'nı Türkiye'ye getirmek. Şampiyonluk yolunda çok da zorlu rakipler var. Barcelona, Real Madrid, CSKA Moskova, Maccabi gibi çok ciddi rakipler var" ifadelerini kullandı.

"CİDDİ BİR AVANTAJIMIZ VAR"

Bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe'nin bu sezonki performansıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Ataman, "Fenerbahçe son 5 yıl Final-Four oynama başarısı gösteren, Avrupa'nın en iyi takımlarından birisi. Takımın başında da Avrupa'nın en kariyerli ismi var. Sezona kötü de başlasalar da şu anda Play-Off sınırındalar. Play-Off'a girmeleri durumunda şampiyonluk şanslarının da olacağını düşünüyorum. Tabii ki göreceğiz. Şu an itibariyle bizim ciddi bir avantajımız var" diye konuştu.

"LARKIN BÜYÜK KATKI YAPACAKTIR"

Geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşlığına geçen Anadolu Efes'in yıldız ismi Larkin'le ilgili de konuşan Ergin Ataman, "Larkin kendi ismiyle oynayacak. İsim konusunda ben bir şey söyleyemeyeceğim. Bunu 9 yaşındaki oğluma sormak gerekiyor. Larkin'in vatandaşlığı konuşulduğunda çok fazla isim önerisi vardı. Şu anda aklımda değil ürettiği isimler. Ama şu bir gerçek ki, Larkin şu anda Avrupa'nın en önemli oyuncusu durumunda. Olimpiyat Elemeleri'nde milli takıma çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. NBA'deki oyuncularımızın da katılımıyla milli takımın son topa kadar olimpiyatları zorlayacağını düşünüyorum. İnşallah iyisi olur, sağlıklı ve formda bir milli takım olur. Sonuçta elemeler 5-6 maçlık bir turnuva. Bu hafta Avrupa Şampiyonası'nın ilk tur eleme maçları başlayacak. Hollanda olsun, İsveç olsun, Türkiye'nin çok altında rakipler ama ciddiye alıp dikkatli olmak gerekiyor. Hiçbir Avrupa ülkesinde NBA ve Euroleague oyuncuları oynamıyor. Biz oyuncularımızı verdik milli takıma. Hepsi oynayacak, inşallah iyi olur" açıklamasını yaptı.

"GALATASARAY, FATİH HOCANIN TECRÜBESİYLE AVANTAJLI"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ile ilgili konuşan Ergin Ataman, " ligin ikinci yarısında büyük bir çıkış yaptı. İkinci yarının ortası gelmeden bana göre şampiyonluğun en önemli adayı haline geldi. Bu hafta sonundaki derbi de çok önemli. Buradan mutlaka puan çıkarması gerekiyor. Zorlu bir şampiyonluk mücadelesi var. 3-4 takım son 1-2 haftaya kadar başa baş gidecekmiş gibi görünüyor. Galatasaray, hocanın tecrübesi ve kulübün kazanma özelliğiyle şampiyon olacaktır dişe düşünüyorum" dedi.

Derbiyle ilgili de görüşlerini aktaran Ataman, "Galatasaray'ın kazanmasını istiyorum. Ama futbol bu, Fenerbahçe kendi sahasında iyi oynayan bir takım. Kim iyiyse o kazansın diyelim" diyerek sözlerini tamamladı.

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Ergin Ataman: Fatih hocanın tecrübesiyle, Galatasaray bir adım önde

Anadolu Efes, Galatasaray, Fatih, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (3)
MEMET33:EVET AYNEN ÖYLE, DOĞRU SÖYLEMİŞSİN AMA ÇATLAAAAAAA. . . . . . . . . . SİZİ KİMSE SEVMİYOR. PATLAAAAAAA, KUDUR DELLEN. ŞAMPİYON GALATASARAY.
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MEMET33:BU YORUMU AŞAĞIDAKİ ATAMAN GERGİN NİCKLİ ŞİKECİ FENERLİYE CEVABEN YAZMIŞTIM. . .
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ATAMAN GERGİN:GS BUNUN BU GS NİN YALAKASI KENDİSİ GS NİN BAŞINDAYKEN GS TARAFTARIYLA ARASI VUKUATLIYDI GİTTİ KIYMETLİ OLDU BİRBİRİNİ POHPOHLUYOLAR DERTLERİ FB DÜŞMANLIĞI BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL
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