Menü
Haberler ›› Spor ››Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum - Spor

Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum

Adana Demirspor Kaptanı Erkan Zengin, liglerin devam edeceğinin açıklanması üzerine çok sert konuştu. Futbolu bırakmayı düşündüğünü söyleyen Erkan Zengin, "Fatih Hoca o kadar güzel konuştu ki. Desteklenmesi gerekiyor. Herkes aynı fikirde ama kimse söyleyemiyor. İnanılır gibi değil" ifadelerini kullandı.

18.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:59

Adana Demirspor'un tecrübeli kaptanı Erkan Zengin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine liglerin seyircisiz şekilde devam etme kararıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Takım olarak değil maça çıkmayı, antrenmana bile gitmek istemediklerini ifade ederek sözlerine başlayan Zengin, "Birazdan antrenman var ama takım arkadaşlarım, 'Ağabey nasıl çıkalım, niye böyle yapıyoruz? Bizim canımız yok mu, çocuklarımız yok mu?' diye isyan içinde. Uçağa binip deplasmana gidiyoruz, yol boyunca maske takıyoruz. Zaten uçağın içinde doğru düzgün nefes alınmıyor. Uçaktan inip, otobüse binip stada gidiyoruz. Sürekli başka insanlarla fotoğraf çekiliyoruz. Yanımıza gidip gelen çok oluyor. Bunun önlemini nasıl alacağız bilmiyoruz. İnsanlar evde oturup maç izleyecek, biz sahaya çıkacağız. Nasıl çıkacağız bu şartlar altında?" diye konuştu.

"FUTBOLU BIRAKAYIM DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Futbolcuların aklının sahada olmadığının altını çizen Adana Demirspor Kaptanı Erkan Zengin, "Gol sevincini bile beraber yaşayamıyoruz. Normal şartlarda gol atınca takım olarak birbirine sarılırsın, tribünlere gidersin. Ancak şu andaki durum o kadar mantıksız ki. Şimdi gol attığımız zaman arkadaşlarımız birbirine sarılsa, kimin hasta olduğunu nereden bileceksin? Kaldı ki hasta olanlar bile hasta olduğunu bilmiyor. İnanılmaz can sıkıcı bir durum. Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldı. Ben de bu durumda, burada futbolu bırakayım diye düşünüyorum. En azından belki isyanımız duyulur. İnanamıyorum şu anda. Antrenmana gidiyoruz, 30 kişi idman yapmak istemiyor. Bir futbolcu oynamak istemezse nasıl bir performans bekleyeceksin. Nasıl olacak? Aklım ermiyor" açıklamasını yaptı.

"HERKES AYNI FİKİRDE AMA KİMSE FATİH TERİM'İ DESTEKLEMİYOR"

Futbolcular olarak kendilerine söz hakkı bırakılmadığını da sözlerine ekleyen Erkan Zengin, "Fatih Hoca o kadar güzel konuştu ki. Bu konuşmanın desteklenmesi gerekiyor. Ama bakıyorum, herkes aynı fikirde, kimse bu fikrini söyleyemiyor. Herkes parayı düşünüyor. İnanılır gibi değil, utanç verici" dedi. Bugün yapılacak olan antrenmana çıkmayacağını da söyleyen Erkan Zengin, "Takımdaki genel kanı bu şekilde. Her gün 100 kişiyle aynı şeyleri konuşuyorum. Hepimiz aynı fikirdeyiz. Ne antrenmandan ne maçtan zevk almıyoruz. Seyirciyi geçtim, pas verirken bile aklımız evdekilerde, başka yerde. Maçtan önce ısınmaya çıkıyoruz, ısındık mı, ısınmadık mı o da belli değil. Şu anda zaten futbol oynanmıyor. Biz 2 gün önceden otelde kampa giriyoruz. Benim ailem yok mu? 'Onlara ne oldu, burada ne olacak?' diye düşünüp duruyoruz. Aşağıya iniyoruz taraftarlar geliyor. Bunun önlemi bir an önce alınmalı" diyerek sözlerini tamamladı.

Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum

Kaynak: İHA

Etiketler : İhlas Haber Ajansı, Adana Demirspor, Fatih Hoca, Spor

İlgili Haberler

Favipiravir nedir? ÇİNFavipiravir nedir? ÇİN'in duyurduğu Favipiravir ilacının özellikleri nedir? Favipiravir'in corona virüs tedavisinde yararları neler? Koronavirüs ilacı
Paylaş
Yorumlar (17)
SUAT:Yav zaten 50 yaşına geldin bıraksan ne bırakmasan ne ülkenin tek derdi sendin zaten gereksiz sende
Cevap Yaz 0 0
FUTBOL:maçları dursun da şunlar bir sussun artık çok sıkıldık şu lig konusundan bunlar yüzünden asıl önemli konular konuşulamıyor kaç gündür 3 yaşında çocuk gibi ağlıyorlar sanki ülkede bir tek bunlar çalışıyor sadece okullar ve bazı kalabalık eğlence mekanları kapatıldı çoğu insan işe gidiyor tek bunlar birde bazı oyuncular dizi seti diye ağlıyor
Cevap Yaz 0 1
SEN KİMSİN:Ne olur bırakma ne olur bırakmaaa olamaz bak sen su işe. . .
Cevap Yaz 1 5
ZİYAA:Bıakırsan bırak la!.. Zaten futbol seni bırakmış... Sen futbolu bıraksan ne olacak...
Cevap Yaz 1 7
KONYA:bu nerde oynuyormuydu daha devletin kararlarina saygi goster
Cevap Yaz 1 3
ALİ HATAY:Bırak ozaman Zaten bi işe yaramıyon
Cevap Yaz 4 11
HAYAT:kimi asgari ücretle toplu taşımada bin tane insanla temas ederek işe gider çalışmaya her koşulda devam eder buna rağmen şikayet etmez devletin kararlarına saygı duyar kimileri de milyon eurolar alır en güvenli en iyi evlerde yaşar özel uçakla maçlara gider ama devlet kararlarına karşı açıklama yapar
Cevap Yaz 3 9
YILDIRIM44:Adamlar haklı. Böyle bir günde nasıl ertelenmez hayret bi şey.
Cevap Yaz 9 2
İŞÇİ:Büyük fabrikalarda bizler hergün yüzlerce insanla temas halindeyiz , ayrıca üretilen ürün ilk elden son ele hiçbir işlem görmeden geliyor , bizlerde işi bırakalım o zaman . İşçi modern çağın kölesidir ! Bir büyük çıkıp tek bir söz dahi etmiyor işçiler hakkında , sözde haklarımızı savuna sendikalar bile , gerisini siz düşünün
Cevap Yaz 0 7
ŞAMPİYON:sadece kendi için değil tüm herkes için aynı dilekte bulunmalı dünya para kazanıyo arıza cıkartıyo tüm türkiye için konuşmalı futbolcular ozaman herkes hak verir.
Cevap Yaz 0 5

Manşet 

Haberler

Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Spor
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti Spor
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Spor
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor Spor
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı Spor
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi Spor
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti Spor
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti