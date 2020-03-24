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(Özel haber) Facianın yaşandığı bölgede çığ altında kalan araçlar çıkarılıyor

Van-Bahçesaray karayolunda meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasında kar altında kalan araçlar çıkarılıyor.

24.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:59
(Özel haber) Facianın yaşandığı bölgede çığ altında kalan araçlar çıkarılıyor
Van- Bahçesaray karayolunda meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasında kar altında kalan araçlar çıkarılıyor.

Van-Bahçesaray karayolunda 4 Şubat Salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 Şubat Çarşamba günü de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada toplamda 42 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olayda bölge arama kurtarma ve güvenlik için gelen ekiplerin her biri yaklaşık 5 ton ağırlığında olan araçları çığ altında kalmış, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 50 günden bu yana çalışmalara ara verilmişti. Havaların ısınmasıyla çalışmalar dün itibariyle yeniden başladı. Çiğ altında kalan askeri araçlar ve karayollarına ait araçlar tek tek çıkarılıyor. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Bahçesaray, Çarşamba, Van, 3. Sayfa

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