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(Özel Haber) Giovanni Sio: "Ankaragücü maçından galibiyet alarak yolumuza devam etmek istiyoruz"

Süper Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacakları Ankara derbisi hakkında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği'nin başarılı oyuncusu Giovanni Sio, "Ankaragücü maçından galibiyet alarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

27.09.2019 09:29(Özel Haber) Giovanni Sio:
Süper Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacakları Ankara derbisi hakkında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği'nin başarılı oyuncusu Giovanni Sio, "Ankaragücü maçından galibiyet alarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Gençlerbirliği'nin sezon başında kadrosuna kattığı Fransız santrfor Giovanni Sio, Süper Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacakları Ankara derbisi öncesi İhlas Haber Ajansı muhabirinin sorularını cevapladı. Sio, "Bizim kadar onların da maçı kazanmak isteyeceklerine eminim" ifadelerini kullanırken, Gençlerbirliği'nde olmaktan mutluluk duyduğunu da belirtti.

"Ankaragücü iyi bir ekip"

Ankara derbisinin iki takım için de önemli olduğuna dikkat çeken Sio, "Ankaragücü iyi bir ekip. Lige bizden daha iyi bir başlangıç yaptılar. Maça çıkarken bunun bir önemi var. Aynı zamanda şehrin iki takımının derbisi. İki takım için de önemli bir maç. Bizim kadar onların da maçı kazanmak isteyeceklerine eminim. Her iki tarafta seyircisini memnun etmeye çalışacaktır" şeklinde konuştu.

"Galibiyet alarak yolumuza devam etmek istiyoruz"

Süper Lig'e iyi bir şekilde başlayamadıklarını sözlerine ekleyen 30 yaşındaki futbolcu, "Bunda ilk iki maçımızda oyuncu olarak eksilmemizin etkisi var. Bunun yanı sıra çok iyi oynadığımız zamanlarda bazen yaptığımız kişisel hataların da sonuçlara yansıması oldu. Bunun haricinde çok iyi bir ekip olduğumuzu ve ligin daha başı olduğunu düşünüyorum. Bizim için gelecek diye tabir ettiğimiz kısım önümüzdeki maçtan ibaret. Ankaragücü maçında galibiyet alarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

"Burada olmaktan çok mutluyum"

Takımda Fransız oyuncuların bulunmasının kendisine avantaj sağladığını söyleyen Giovanni Sio, "Burada olmaktan çok mutluyum. Çok iyi bir ekibe sahibiz. İyi bir arkadaşlık ortamı var. Hepsi çok kibar insanlar. Onlar ile birlikte olmaktan ve zaman geçirmekten çok büyük keyif alıyorum. Aynı zamanda Fransız oyuncular da var, burada onlarla da iyi bir iletişim halindeyiz. Şu an baktığımızda takım içerisindeki her şey benim avantajıma gözüküyor. Bu avantajı sahaya yansıtmak istiyorum. Takım için en iyisini yapmaya çalışıyorum" diye konuştu. - ANKARA

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Ankara, Spor

Kaynak: İHA

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