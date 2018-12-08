Gelinlikçinin Çatıya Koyduğu Manken, Yoldan Geçenlerin Yüreğini Ağzına Getiriyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gelinlik giydirilerek çatıya bırakılan manken herkesin dikkatini çekiyor. İlk görünüşte birinin intihar ettiğini sanan vatandaşlar, yakından baktıklarında cansız manken olduğunu fark edince gülümseyerek yollarına devam ediyor.

YOLDAN GEÇENLER DİKKAT KESİLİYOR

Yenice Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan 3. katlı binada bir gelinlik firması faaliyet gösteriyor. Firma tarafından çatıya monte edilen cansız manken yoldan geçen herkesin dikkatini çekiyor.

UZAKTAN GÖRENLER GELİNİN İNTİHAR ETMEYE ÇALIŞTIĞINI SANIYOR

Bir gelin adayı gibi giydirilen kadın maketini uzaktan görenler gelinin intihar etmeye çalıştığını sanıyor. Fakat yaklaştıklarında önce rahat bir nefes alıyorlar, sonra da gülümseyerek yollarına devam ediyorlar. Manken gelin, yoldan geçenlerin önce yüreklerini ağızlarına getiriyor, sonra da gülümsetiyor.