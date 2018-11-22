Görme Engelli Halterci 3 Ayda Hazırlandığı Halter Müsabakasında Türkiye İkincisi Oldu

22 Kasım 2018 Perşembe 11:24



22 Kasım 2018 Perşembe 11:24

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde doğuştan görme engelli sporcu Medeni Mandacı, arkadaşlarını tavsiyesi üzerine başladığı halter sporuna 3 ayda hazırlanarak katıldığı Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonası'ndan gümüş madalya kazanarak döndü.Alaplı'da yaşayan görme engelli Medeni Mandacı, spor yapmak için Alaplı Aktif fitness Center isimli spor salonuna yazıldı. Bir süre burada spora yapan Mandacı, daha sonra arkadaşlarının yönlendirmesi ve Alaplı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde görevli Antrenör Gökhan Cengiz'in tavsiyesi ile haltere başladı. Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olan Mandacı, 3 aylık bir çalışmanın ardından 50 kiloda katıldığı Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda 110 kilo kaldırarak Türkiye ikincisi olarak ilk madalyasını kazandı.Mandacı Mandacı: "Dünyada Türkiye'yi temsil etmek istiyorum"Sporu çok sevdiğini belirten Medeni Mandacı Mandacı, tavuk karası nedeniyle yüzde 90 oranında görme kaybı olduğunu ve bu nedenle zorluklar yaşadığını belirtti. Halter başlamadan önce kilo almak için spor salonuna yazıldığını dile getiren Mandacı, "Spor hayatıma 5 Eylül'de başladım. Halter branşında Gökhan hocamın sayesinde başladım. Başarılı olacağıma inanıyordum, dereceye gireceğime inanıyordum. Hatta dereceye girdim. Türkiye ikinciliğim var. Dünyada Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Arkadaşlarım ve hocamın sayesinde bunu inşallah başaracağım" dedi.Alaplı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünde görevli Antrenör Gökhan Cengiz ise, "Medeni arkadaşımla tanıştık. Biz de görme engelliler halter branşında uygun gördük. Kısa sürede çok çalışarak ilimize madalya kazandırdı. Bundan sonra daha başarılı olacağına inanıyoruz. Çok çalışkan bir arkadaşımız. Şampiyonluklar yolunda inşallah ilerleyeceğiz" diye konuştu.Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İsmail Korkut da, Medeni Mandacı ile gurur duyduklarını belirterek, "Kulübümüz bünyesindeki branşlardan biri olan halter branşında 2018 yılında Gaziantep'te düzenlenen turnuvaya iki sporcu olarak katıldık. Medeni Mandacı 110 kilogram kaldırarak kendi kategorisinde gümüş madalya kazandı. Bu kardeşimizin kazanmış olduğu madalyanın bizim için anlam ve önemi Zonguldak'a görme engelliler bireysel branşlarda kazanılmış ilk madalya olmasıdır. Sporcumuzun başarılarının devamını diliyoruz ve kendisini tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK