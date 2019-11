- (Özel haber) Gümüşhanespor Başkanı Yunus Emre Durmuş: "Ülkemizin yaşadığı darbe girişimiyle aynı nitelikte bir durum yaşandı"Emre Durmuş: "İstifa ediyorum ve aday olmayacağım"İSTANBUL - Gümüşhanespor'da 4 ay önce seçilen Başkan Yunus Emre Durmuş, yaşananların ardından istifa ettiğini açıkladı. Durmuş, yönetime darbe yapıldığını belirterek, "Bu yaşananların ardından yönetim kurulu olarak görevden ayrılıyoruz ve aday olmayacağız" ifadelerini kullandı. TFF 2. Lig takımlarından Gümüşhanespor'da Başkanı Yunus Emre Durmuş çarpıcı açıklamalarda bulundu. 4 ay önce yapılan kongrede başkan seçilen ve göreve gelmesinin ardından kulüpte bilinmeyen birçok problem olduğunu söyleyen Durmuş, yaşananları İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Mevcut yönetim kurulunda kendisinin başkan vekili olarak görev alan Çetin Rıza Tanış'ın önderliğinde olağanüstü genel kurul kararı alındığını ifade eden Durmuş, "Kendisi bir yönetici arkadaşımızı arayarak kendisini kulübe kayyum olarak atadığını ifade etmiş. Yönetime darbe yaparak seçim kararı aldılar" ifadelerini kullandı. Durmuş ayrıca yönetim kurulu olarak istifa ettiklerini ve seçimde aday olmayacaklarını söyledi."Bozulan yapılandırmalar, planlarımızı da bozdu"4 ay önce yaşanan kongre öncesinde kulübün mali durumuyla ilgili bilgi aldıklarını söyleyen Gümüşhanespor Başkanı Yunus Emre Durmuş, "4 ay önceki kongre öncesinde kulübün mali durumu hakkında kulüpten ve kulüple yakından ilgilenen arkadaşlardan bilgi aldık ve toplam 8.5 milyon TL borç olduğunu öğrendik. Borcun da ayrıntılı listesini istedik. Listede, SGK, Maliye, kredi borcu ve futbolculara olan borçlar vardı. Toplam bu 8.5 milyon TL'ydi. Transferin açılmasına kısa bir süre vardı ve futbolcularla görüştük. Gelecek dönemde takıma alacağımız isimlerle görüştük. 15-16 oyuncuyu tesislerimizde ağırladık. Bu isimlere imza attıracaktık. Bu süreçte SGK ve maliye borçlarının yapılandırıldığı söylenmişti. Ancak bu dönemde yapılandırmanın bozulduğunu, SGK'ya 350 bin TL teminat, 350 bin TL de peşinat verilip yapılandırma yapılması gerektiğini öğrendik. Maliyede de aynı cevabı aldık ve planlarımız sekteye uğradı. Borçların yapılandırmada olduğu, 2 ayda 160 bin TL taksitle ödenmesi yönündeydi bizim planımız. Bir de önceki yönetim tarafından çekilen 1.1 milyon TL'lik kredi vardı. Bunun da yapılandırmada olduğu, Spor Toto ve İddaa gelirleri karşılığında temlikli olduğu söylendi. Ancak bunun da yapılandırmasının bozulduğunu öğrendik. Böyle olunca, ilk hesapladığımız miktarların çok üzerinde bir borç çıktı karşımıza. Bizim hakkımızda kara bir propaganda yapıldı. '20 milyon TL ile geldiler' söylentisi çıktı ancak kimseye böyle bir sözümüz olmadı. Biz borçlarla birlikte 20 milyon TL'lik bir risk olduğunu ifade ettik. Bazı futbolcu arkadaşlarımız bu söylentiler nedeniyle pazarlığa kapalı olduklarını ve bunu nakit olarak almak istediklerini söylediler. Bu arkadaşlara yüzde 50 ya da yüzde 40 ödeme yaparak transfer yasağını kaldırmak istedik ancak kabul etmediler. 8.5 milyon TL'lik borçla birlikte yeni bir takım da kurmak için gereken meblağla birlikte maliyet ve külfet de ciddi anlamda arttı. Gümüşhane'deki yönetici arkadaşlarımızla bunları paylaştık. Tesisimizde 24 oyuncunun yanında 16 da arkadaşımız vardı. Bazıları ciddi takımlarda oynamış isimlerdi ve iyi bir kadro kuracaktık. Transferin son gününe kadar tesisimizde beklediler. Ancak SGK, Maliye, kredi ödemesi, personel maaşları ödemeleri olduğu için transferi açamadık" diye konuştu."Sahte çek için suç duyusunda bulunduk"Kulübü iyi bilen ve Gümüşhaneli olan bir ismi idari menajer olarak göreve getirdiklerini ifade eden Emre Durmuş, "Transfer yapmak ve ödeme gerçekleştirmek için yapacaklarımıza bakarken, menajer arkadaşımız bize iyi niyetli olarak hatır çeki getirebileceğini söyledi. 1, 2 aylık vadelerle hatır çeklerini vererek, iyi bir takım oluşturmak, İstanbul'da yapacağımız organizasyonlarda takıma gelir sağlayacak işlere imza atmak istiyorduk. Transfere 2 gün kala yaşananların ardından, kadrodaki isimlerle görüşmeye başladık. Geçen sene kulüpte oynayan arkadaşların yaşadığı mağduriyetler çok fazlaydı. Bir futbolcu annesinin rahatsızlığı nedeniyle alacağını istedi ama yöneticilerden bazıları, 'Biz sana borç veririz ama alacağından düşmeyiz' cevabını verdiler. Futbolcularla görüşerek 20 kişilik kadroyla lige girdik. Transferi açamadık. 24 kişilik kadro değil, 20 tane inanmış arkadaşımız olsun dedik. Bu arkadaşlarımız sözümüze güvendiler ve geçen yıl Gümüşhane'den aldıkları paranın daha altına takımda kaldılar. Eski dönemde oynayan ve bu dönemde oynayacak arkadaşlar aldıkları çekleri sorgulattılar. Biz de sorgulatmıştık ve futbolculara verirken de 'Bunları teyit ederek bizden alabilirsiniz' denmiştir. Çeklerin bazılarının arkasında kulüp cirosu var. Bu çeklerden birisinin, futbolcu kardeşimizin bankaya gitmesinin ardından sahte olduğu ortaya çıktı. Hemen ardından Ankara'ya gittik. Burada bizim de mağdur olduğumuzu beyan ettik. Yaşanan olaylardan sonra savcılığa giderek suç duyurusunda bulunduk. Savcılığa, kulübümüzün, bizlerin ve futbolcuların mağdur olduğunu ifade ettik. 16 tane çek istedik. 1'inde sıkıntı yaşamıştık ve suç duyurusunda bulunduk. Akabinde 2 çekte daha sıkıntı oluştu. Kendimizi temize çıkarmamız adına suç duyurumuz mevcut, bu olayla uzaktan yakından alakamız yok. Biz burada kabahatliyiz ama suçlu değiliz. Devlet nezdinde ifademizi verdik, tekrar çağrılırsak ifademizi veririz" açıklamasında bulundu."Ülkemizin yaşadığı darbe girişimiyle aynı nitelikte bir durum"Göreve geldiklerinde 5 yıllık bir program yaptıklarını ve kendi dönemlerinde kulübün şampiyon olması için hareket ettiklerini söyleyen Emre Durmuş, "5 yıllık bir program yapmıştık. Ama her il takımında olduğu gibi bizim kulübümüzde de bazı sorunlar oldu. Biz ilk günden doğruları söyledik ve bu da birilerini rahatsız etti. Bu rahatsızlıktan dolayı da memnunuz. Her zaman doğruları söylemeye devam edeceğiz. Futbolcuların maç başı, peşinat ve primlerinin ödenmesi için bir gece düzenlenmesi için çalışmalar yaparken bizim istifamız istendi. Bunu isteyenlerden birisi başkan vekilimiz olan arkadaştı. Biz de istifa edeceğimizi söyledik ama mevcut programlar yaptığımızı, bu işi de belli noktaya getirip görevi bırakacağımızı söyledik. Ancak görevden ayrılan arkadaşlar Gümüşhane'ye döndükten sonra 14 kişiyi de yanlarına alarak olağanüstü kongre kararı aldılar. Geçmişte ülkemizin yaşadığı darbe girişimiyle aynı nitelikte bir durumdur bu. Halihazırda görevde olan bir başkan varken, böyle bir karar imza atmak, ki istifalarını direkt bana sunduktan sonra böyle bir karara imza atmalarını ben halkın takdirine bırakıyorum. Düzgün bir davranış olduğunu düşünmüyorum" diyerek yönetim kuruluna darbe yapıldığını ifade etti."Futbolculara ödemek istediğimiz paralar borçlara gitti"Spor Toto'dan 500 bin TL'ye yakın bir hak ediş alındığını söyleyen Durmuş, "Spor Toto'ya 2 adet fatura kesildi. 259 bin TL ve 244 bin TL'lik kulübün hak edişleri vardı. Bunlar futbolculara verilebilirdi ancak ne yazık ki geçmiş dönemden kalan SGK, maliye ve kredi borçlarına gitti. Akabinde TFF'nin 354 bin TL hak edişimiz, direkt geçmişten kalan futbolcu alacaklarına kesildi. 950 bin TL hak edişimiz vardı. Güncel oynayan futbolculara vermemiz gereken para, geçmişteki yönetimden kalan borçlara kesilmiştir. Antrenör ve futbolculara da ödemeler yaptık. Bunun yanı sıra birçok arkadaşımız da özellikle konaklama konusunda bizlere önemli yardımlarda bulunmuştur. Şahsım ve yönetim kurulunun da cebinden çıkan 700-800 bin TL bir para vardır. 4 aylık dönemde hemen hemen 1 milyon 700 bin TL ödeme yaptık. Ancak bu dönemde İstanbul'da geçmişte kulübümüze destek veren iş adamlarından destek alamadık. Gelen talimatlar ve siyasi baskılar nedeniyle destek alamadık. 'Bu arkadaşlar bırakıp gitsinler. Bu arkadaşların gitmesi gerekiyor. O yüzden de kimse bu arkadaşlara yardım yapmayacak ve sponsor olmayacak' diye talimat verildi. Bunlarla ilgili benim elimde belgeler de var. Futbolcu arkadaşlarımıza da 'Biz başkanı ve yönetim kurulunu tanımıyoruz' diye paylaşım yaptırdılar. Ben bunları futbolcu arkadaşlarımıza birilerinin yaptırdığını da biliyorum. Peşinatını, maç başı ücretini alamayan ama sahaya çıktığı zaman elinden gelen mücadeleyi veren futbolcu arkadaşlarımızın bunları isteyerek yapmadığını da biliyorum. 'Başkan giderse paralı bir arkadaş gelecek ve bu kişi gelince sizin sorunlarınız çözülecek' denildi futbolculara ve bu paylaşımlar yaptırıldı" diyerek sözlerini sürdürdü."Başkan vekili, kendisine kulübe kayyum olarak atamış"Geride kalan süreçte istedikleri çalışmaları yapma fırsatı bulamadıklarını söyleyen Emre Durmuş, "Takımın bizim dönemimizde 1. Lig'e çıkmasını istiyorduk ancak gerekli çalışmaları yapamadık. İstifa eden arkadaşlarımızın aldığı kongre kararı usulsüz bir karardır ancak ben buna itiraz etmeyeceğim. Bu karara saygı duymuyorum. Bizim yapabildiklerimiz bu kadardı. Daha iyilerini yapabilirdik ancak engellemelere maruz kaldık. Ben 16'sında yapılacak olan kongrede aday olmayacağımı ve istifa ettiğimi kıymetli hemşehrilerimize buradan ifade ediyorum. Bizim hakkımız helal olsun, onlar da haklarını helal etsinler. Biz elimizden geleni yaptık, engellemelerle bu kadar oluyor. Şehrimiz ve futbol kulübümüz siyasete kurban edilmemeli. Gümüşhanespor bizim tek marka değerimiz. Ama kurban edilmemesi gerekiyor. Bu süreçte çok yıpratıldık. Ama şehrimize helal olsun. Harcadığımız paranın da peşinde değiliz. Geçmişteki yanlışlıklar nedeniyle bu takım bu halde. Eleştiriye saygı duyuyoruz ama iş hakaret boyutuna geldiğinde kabul edemeyiz. Bir beldenin belediye başkanı, benim yöneticimi arayıp, kendisini kulübe kayyum atadığını belirtiyor ve 'Yiyorsa gelin' diyor. Bunu yapmaması gerekir. Halkımızın takdirine bırakıyorum. Yapılacak olağanüstü kongre hayırlı olsun, biz bundan sonraki süreçte aday olmayı düşünmüyoruz. Bugün bize yapılan yarın farklı yönetimlere de yapılacak. Hakkımız varsa helal ediyoruz. Şehrimizin, futbolcularımız ve teknik ekibimizin de helal etmesini istiyoruz. Bu çirkin süreçte bulunmayacağımızı tekrar ediyoruz" diyerek istifa kararı aldığını açıkladı."Elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyarız"Yapılacak olan kongrede aday olmayacağını ve herhangi bir adayıp olup olmadığını da bilmediğini söyleyen Emre Durmuş, "Çıkacak bir aday var mı bilmiyorum. Ama bu kumpası düzenleyenler, istifa etmemizi isteyenler bir çalışma yapacaktır. Bir yöneticimiz kendisinin telefonla arandığını söyledi bana. Başkan vekilinin kulübe kendisini kayyum olarak atadığını ve 'Yiyorsa gelsin ve alsın' dediğini belirtiyor. Biz hemşehriyiz, kucaklayıcı olmamız gerekiyor. Biz geçmişte sitem ettik, ettiğimiz sitemlerin hepsinin arkası doluydu ama bu arkadaşların yaptığı operasyonun arkası dolu değil. Onlar bireysel menfaatle hareket ediyorlar. Şehrin milletvekilleri bizim dönemimizde sahip çıkmadılar ama bizden sonra kulübe sahip çıkmalarını bekliyoruz. Bizden önce kulübe yapılan yardımlar yapıldı ama bize yapılmadı. Bizlere tekrar görev düşerse her zaman hemşehrilerimizin de yanındayız. Geçmişte olduğu gibi elimizi değil gövdemizi taşın altına koymaya hazırız" dedi. Durmuş ayrıca kendisinin görevde olduğu dönemde kulübün elektriklerinin kesildiğine dair çıkan haberler için de, "Kulübün elektriği belediye tarafından ödenmektedir. Bu haberler tamamen asılsız" diyerek sözlerini tamamladı.