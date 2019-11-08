Haberler » Spor » (Özel haber) Günay Güvenç: 'Galatasaray maçını kazanmaya odaklandık' - Spor

(Özel haber) Günay Güvenç: "Galatasaray maçını kazanmaya odaklandık"

- (Özel haber) Günay Güvenç: "Galatasaray maçını kazanmaya odaklandık" Gaziantep FK, Galatasaray maçı için son hazırlıklarını yapıyorGAZİANTEP - Gaziantep FK, Süper Lig'in 11.

08.11.2019 11:26 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:27
- (Özel haber) Günay Güvenç: " maçını kazanmaya odaklandık"
FK, Galatasaray maçı için son hazırlıklarını yapıyor
GAZİANTEP - Gaziantep FK, Süper Lig'in 11. haftasında yarın evinde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürürken, takım kaptanı Günay Güvenç, "Galatasaray maçını kazanmaya odaklandık" dedi.
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Gaziantep Futbol Kulübü'nde zorlu maç için son hazırlıklar yapılıyor. Yarın saat 20.00'de Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak maç için son çalışmalarını kendi tesislerinde yapan Gaziantep ekibinde takım kaptanı Günay Güvenç açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden yorgun dönecek olmasına rağmen büyük bir takım olduğunu söyleyen Günay Güvenç, "Biz her şeyimizle bu maçı kazanmaya odaklandık" diye konuştu.
"Galatasaray yorgun olsa da güçlü bir takım"
Galatasaray'ın yorgun olmasına rağmen güçlü bir kadroya sahip olduğunu ve buna göre çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Günay Güvenç, "Öncelikle Gaziantep şehri olarak yarın bizi çok güzel bir maç bekliyor. Galatasaray buraya biraz yorgun gelecek ama kadro derinlikleri bu yorgunluğu kaldırabilecek kapasitede. Bunun bizi yanıltmaması lazım. Çünkü Galatasaray güçlü bir kadroya sahip" ifadelerini kullandı.
"Gaziantep şehri olarak kazanmak istiyoruz"
Zor bir maç oynayacaklarını ve tamamen kazanmaya odaklandıklarını söyleyen Güvenç, "Galatasaray güçlü bir takım ama biz de hafta sonu kazanmak istiyoruz. Bizim için, taraftarlarımız için, Gaziantep şehri için çok önemli bir maç bu. Biz de oyuncular olarak elimizden geleni yapıp inşallah galip gelmek istiyoruz. Bu doğrultuda odaklandık ve çalışmalarımızı da ona göre yapıyoruz" şeklinde konuştu
(Özel haber) Günay Güvenç:

Günay Güvenç, Galatasaray, Gaziantep, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
15:31   UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu: Rodrygo
15:35   Onursal Başkan Büyükkılıç: Kayserisporumuz toparlanmaya başladı, işi sıkı tutmalıyız
15:30   Milan, Merih Demiral'in peşini bırakmıyor! 40 milyon euroluk teklif
15:30   Göztepe'de, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
15:24   Şampiyon kendi evinde ilk maçına çıkıyor
15:30   Milan, Merih Demiral'in peşini bırakmıyor! 40 milyon euroluk teklif
15:00   Fatih Terim, Ocak ayında istediği futbolcular transfer edilmezse istifa edecek
14:07   Crivelli, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusuna aday gösterildi
13:40   UEFA resmen açıkladı! İşte güncel kulüp puanları
12:02   Diagne soyunma odasında takım arkadaşlarıyla yumruklaştı iddiası
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 15:47:26