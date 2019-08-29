Haberler» Spor» Haber

(Özel haber) Hasan Hilmi Öksüz: "Quaresma ile anlaşma sağladık"

Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma ile anlaşma sağlandığını söyleyerek, Portekizli futbolcunun Beşiktaş kulübü ile pürüzleri çözmesini beklediklerini ifade etti.

29.08.2019 12:45 (Özel haber) Hasan Hilmi Öksüz:
Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma ile anlaşma sağlandığını söyleyerek, Portekizli futbolcunun Beşiktaş kulübü ile pürüzleri çözmesini beklediklerini ifade etti.

Kasımpaşa, Quaresma transferini bitirdi. Lacivert-beyazlı kulübün başkan vekili Hasan Hilmi Öksüz, İhlas Haber Ajansı muhabirine transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Öksüz, "Quaresma ile anlaşma tamam. Quaresma'nın Beşiktaş kulübü ile sorunlarını çözmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Öksüz, sözleşme detayları ile ilgili sorulan soruyu ise cevaplamaktan kaçındı. - İSTANBUL

Hasan Hilmi Öksüz, Ricardo Quaresma, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:56   Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Stefano Okaka transferinde sona geldi
14:56   FIBA'nın yeni Başkanı Hamane Niang oldu
14:56   Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy: 'Volkan Demirel ile görüşüldü'
14:51   Adil Gevrek: "Alanyaspor maçında taraftarımızın önünde galip gelmek istiyoruz"
14:51   Karşıyaka'dan derin baytur'a tören
14:50   Kulüpler yasa dışı bahisin kökünü kazımaya kararlı
14:46   "İyi bir takım kurduk"