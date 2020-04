(Özel haber) Haydar Can Eren: "Futbolcunun hazır olması için 4-6 haftaya ihtiyaç var"

TFF Atletik Performans Antrenörü Haydar Can Eren, liglere verilen aranın ardından futbola başlanması için bir futbolcunun minimum 4-6 haftalık süreye ihtiyacı olduğunu açıkladı.TFF Atletik Performans Antrenörü ve aynı zamanda UEFA B Antrenör Lisansı bulunan Haydar Can Eren, korona virüs salgını nedeniyle evlerinde hazırlıklarını sürdüren futbolcuların gelişimleri ve mevcut durumları hakkında İhlas Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu. Son olarak TFF 1. Lig lideri Hatayspor'da görev alan ve futbolcuların evlerinde yaptıkları çalışmaların dayanıklılık kapasitesi bakımından yeterli olamayacağını belirten Eren, "Eğer dayanıklılıktan bahsediyorsak, futbolcuların evlerindeki çalışmalar yeterli olmayacaktır. Takım antrenmanı dışında, bireysel çalışmalar yaparak kuvvet depolamak zordur. Futbolcuların mevcut şartlarında evlerinde veya ev çevrelerinde koşu yapıp yapmadıklarını bile bilmiyoruz. Kondisyonu korumak için dayanıklılık temelini korumak gerek. Bu nedenle ne kadar koştukları hakkında bilgimiz yok. Bazı oyuncuların evlerinde koşu bandı bile var mı onu bilmiyoruz" dedi."En az 4-6 haftaya ihtiyaç var"Futbolcuların liglerin başlama tarihinden önce en az 4-6 haftaya ihtiyacı olduğunu dile getiren kondisyoner Eren, "Futbolcuda antrenman yükünün azaldığı durumda dayanıklılık devreye girer. Kuvvet antrenmanları çabuk kaybolur. Antrenman yapmadığınız takdirde 3-4 haftada dayanıklılığınızı kaybedebilirsiniz. Kulüpte belli ekipmanlarla yapılan antrenmanda problem yaşamama durumu var, bir de evde yapılan antrenmanlarda problem yaşama durumu var. Arada büyük fark olacak. Sprintlerde, aerobiklerde büyük düşüşler olacaktır. TFF salgın sonrası gerekli ortam oluşması halinde ligler için birtakım senaryoları hazırlamış durumda. Liglerin resmen başlayacağı tarih açıklanmasından önce futbolcuların hazır olabilmesi için minimum 4-6 haftaya ihtiyaç var. Çünkü oyuncular birçok şeyini kaybedecekler. Bu periyotta oyuncuların lig oynanırken değerleri ile bu süre sonundaki değerleri çok önemli analiz etmek gerekir" ifadelerini kullandı."Haftada iki maçlık plan ciddi sakatlıklar doğurabilir"Haftada iki maç oynanmasının ciddi sakatlıklar doğurabileceğini de sözlerine ekleyen Eren, "Eğer haftada iki maç senaryosu üzerinden konuşursak bu durumu Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası gibi turnuvalardaki maç düzenleri gibi düşebiliriz. Ama buradaki en önemli fark bu turnuvalara futbolcular ligleri bittikten sonra hazır bir şekilde geliyor. Yani bir ara ya da tatil durumu yok. Salgın sonrası oyuncuları yetirince hazırlamadan 3-4 günde 1 maç periyoduna sokarsak, sorunlar baş gösterecektir. Toparlanma kapasitesi ve antrenmana uyum süreci çok önemli. Dayanıklılığını da kaybedeceklerini düşünürsek, kaslar yetince toparlanamayacağı için riskler artacaktır. Eğer 4-5 haftada ligin bitirilmesi gibi bir düşünce varsa, 4-6 haftalık bir hazırlanma sürecinin olması gerek" şeklinde konuştu."Futbolcular bitki tabanlı beslenmeli"Son olarak futbolcuların beslenmelerine de dikkat çeken Haydar Can Eren, şunları söyledi:"Futbolcuların en önemli yapacakları şey beslenmelerine dikkat etmeleri. Yüksek şekerli gıdalardan kaçınmaları gerek. Bitki tabanlı beslenmeleri tavsiye derim. Bitki tabanlı besin gıdalı, vücut için iyi bir arkadaştır. Yağ oranını yükseltmez, kas kütlesini korur. Ayrıca evlerinde çalışan futbolcuların koşularını ihmal etmemeleri gerek. Eğer koşu bandı varsa burada yoksa da gerekli tedbir ve şartları alarak, insanlardan uzak bir şekilde açık alanda koşmalarını öneririm." - İSTANBUL

