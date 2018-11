Hüseyin Kalpar: "Giresunspor ile Başarıyı Yakalamak İçin Önemli Çalışmalar Yapıyoruz"

16 Kasım 2018 Cuma 16:48



Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, Giresunspor ile başarıyı yakalamak için çok önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, İhlas Haber Ajansı (İHA) Giresun Bürosu'nu ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette teknik direktör Kalpar'ın yanı sıra Giresunspor Sportif Direktörü Ümit Teke ve medya sorumlusu Zafer Akten de yer aldı. İhlas Haber Ajansı'nda açıklamalarda bulunan Hüseyin Kalpar, Spor Toto 1. Lig'de çok sık yaşanan teknik direktör değişikliklerinin doğru bulmadığını söyleyerek, "Her sene bu değişiklikler söz konusu ve dolayısıyla çok doğru gelmiyor bana ama yapacak bir şey yok. Türkiye şartlarında başarı ve başarısızlık kişilere göre değişiyor. Kendimden bahsediyorum benim çalıştığım dönemlerde uzun yıllardan beri başarısızlığım yok ama başarılı olduğun dönemde bile çalışamıyorsun. En son Alanya ile şampiyon olduk ve ilk yarı 16 maçta 18 puan topladık ve oradan tekrar ayrıldık. Fakat bakıyorsun ki şu anki pozisyonu daha da vahim 12 puanı var. Burada şunu demek istiyorum bir maçla her şey değişebiliyor bizde. Bu çok doğru olan bir şey değil temelde genel olarak hedefi tutturabilecek bir ortamı düşünmek gerekir" şeklinde konuştu."İçeride de dışarıda da kazanmak için mücadele edeceğiz"Başarıyı yakalamak adına çok önemli çalışmalar yapacaklarını dile getiren Kalpar, "İlk yarının bitimine 5 maçımız kaldı şu ana kadar istenilen puanları alamadık. Daha iyi puanlar almamız gerekirdi ama sıkıntılar yaşanmış benden öncede. Ben geldikten sonrada bu sıkıntılar devam ediyor. Özellikle faydalanacağımız oyunculardan faydalanamıyoruz. Bu da bizim için dezavantaj oluyor. Son 5 maç içinde elimizden gelenin en iyisini ve ne kadar fazla puan alabilir şeklini düşünerek ve çalışarak kazanmaya çalışacağız. İçeride dışarıda diye bir düşüncemiz yok ikisinde de kazanmak içim mücadele vereceğiz" ifadelerini kullandı."Sakatlıklar devam ediyor"Şu ana kadar kadroda faydalanamadığı futbolcular hakkında konuşan deneyimli teknik direktör, şu ifadelere yer verdi:"Ben gelmezden öncede sakatlar devam ediyordu, ben geldikten sonra da aynı sakatlar devam ediyor. Sadece Volkan'ı kazandık. Şu anda iyi durumda. Bu da sevindirici. Sakatların çok oluşu ister istemez takımın performansına da yansıyor. Bir an önce bunların da çaresine bakacak bir anlayışı ortaya koymak gerekir. Şu ana kadar faydalanamadığın bir oyuncudan ne zaman faydalanacaksın diye düşünmek gerekir." - GİRESUN