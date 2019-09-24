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(Özel haber) Joffrey Lauvergne: "Hedefimiz bütün kupaları kazanmak"

- (Özel haber) Joffrey Lauvergne: "Hedefimiz bütün kupaları kazanmak"İSTANBUL - Fenerbahçeli basketbolcu Joffrey Lauvergne, "Bu sezon hedefimizde bütün kupaları kazanmak var. Umarım hepsini kazanırız" dedi.

24.09.2019 20:44(Özel haber) Joffrey Lauvergne:
- (Özel haber) Joffrey Lauvergne: "Hedefimiz bütün kupaları kazanmak"
İSTANBUL - Fenerbahçeli basketbolcu Joffrey Lauvergne, "Bu sezon hedefimizde bütün kupaları kazanmak var. Umarım hepsini kazanırız" dedi.
Fenerbahçe Beko'nun Fransız basketbolcusu Joffrey Lauvergne, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Sezon öncesi hazırlıklardan bahseden Lauvergne, "Sezon öncesi toplanmamız geç başladı, Dünya Kupası ve sakatlıklardan dolayı. Hala zamanımız var. Perşembe Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda oynuyoruz. Umarım kaliteli oyuncularla birlikte güzel şeyler başarırız. Mükemmel değil sakatlığım ama günden güne güçleniyorum. Sezon bittiğinden daha iyi durumdayım. Hazırlık maçlarında bunu görebilirsiniz. Bu sezon hedefimizde bütün kupaları kazanmak var. Umarım hepsini kazanırız" diye konuştu.

Joffrey Lauvergne, Spor

Kaynak: İHA

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